Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.0 комментариев
Путин утвердил поручения по семейной ипотеке
Президент Владимир Путин утвердил сформированный после XXVII Петербургского международного экономического форума список поручений, ряд поручений затрагивают льготную семейную ипотеку.
Правительству поручается установить в рамках льготной ипотечной программы для семей с детьми особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита, передает ТАСС.
Они должны предусматривать возможность получения кредита на покупку жилых помещений в регионах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах семьями с двумя и более детьми, не менее двух из которых не достигли возраста 18 лет. Процентная ставка составляет не более 6% годовых за весь срок кредитования.
Также поручено предусмотреть возможность льготной ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов вне зависимости от региона. Его необходимо исполнить к 15 августа 2024 года.
Поручено принять дополнительные меры для привлечения россиян в программу долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами, «исходя из необходимости обеспечения объема вложений граждан на уровне не менее 250 млрд рублей в 2024 году и не менее 1% ВВП в 2026 году».
Правительству предстоит обратить особое внимание на стимулирование работодателей в софинансировании расходов сотрудников на уплату добровольных взносов в рамках программы.
Кроме того, глава государства поручил обеспечить внесение в законы изменений, предусматривающих установление максимальной суммы страхового покрытия по договору долевого страхования жизни в размере 2,8 млн рублей.