Путин утвердил поручения по семейной ипотеке

Tекст: Алексей Дегтярев

Правительству поручается установить в рамках льготной ипотечной программы для семей с детьми особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита, передает ТАСС.

Они должны предусматривать возможность получения кредита на покупку жилых помещений в регионах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах семьями с двумя и более детьми, не менее двух из которых не достигли возраста 18 лет. Процентная ставка составляет не более 6% годовых за весь срок кредитования.

Также поручено предусмотреть возможность льготной ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов вне зависимости от региона. Его необходимо исполнить к 15 августа 2024 года.

Поручено принять дополнительные меры для привлечения россиян в программу долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами, «исходя из необходимости обеспечения объема вложений граждан на уровне не менее 250 млрд рублей в 2024 году и не менее 1% ВВП в 2026 году».

Правительству предстоит обратить особое внимание на стимулирование работодателей в софинансировании расходов сотрудников на уплату добровольных взносов в рамках программы.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить внесение в законы изменений, предусматривающих установление максимальной суммы страхового покрытия по договору долевого страхования жизни в размере 2,8 млн рублей.