Филолог Хайлова назвала главные ошибки участников «Тотального диктанта»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хайлова заявила, что главные трудности участников акции «Тотальный диктант» 2026 года связаны с написанием частицы «не» со словами, выбором прописных и строчных букв в именах, а также постановкой «н» и «нн» в прилагательных и причастиях, передает РИА «Новости».

По ее словам, тексты «Тотального диктанта» ежегодно проверяют знание самых сложных орфографических правил, и нынешний год не стал исключением. Она отметила, что особенно много ошибок было зафиксировано в написании «не» с разными частями речи, а также в выборе между одной и двумя буквами «н» в прилагательных и причастиях.

Участники испытывали затруднения и с правописанием непроизносимых согласных и непроверяемых гласных, особенно в таких словах, как «аннулировать», «ассоциация», «масштаб». Хайлова также добавила, что встречались ошибки в устаревших словах, например, в слове «лейб-гвардия», первую часть которого часто писали неверно – слитно или раздельно вместо правильного написания через дефис.

Среди пунктуационных ловушек Елена Хайлова выделила сложности в различении вводных слов и их оформлении, а также расстановку знаков препинания в сложных предложениях и при оформлении прямой речи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году акция «Тотальный диктант» охватила Россию и 55 стран мира.

Организаторы перевели текст писателя Алексея Варламова на 26 национальных языков.

Годом ранее хакеры атаковали официальный сайт мероприятия.