После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.2 комментария
За ночь над Россией нейтрализовали 112 дронов ВСУ
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь с воскресенья на понедельник 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны.
С 20.00 мск 19 апреля до 7.00 мск 20 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 112 дронов самолетного типа, указало ведомство в Max.
Их нейтрализовали над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, над Кубанью, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Вечером в воскресенье над страной поразили 17 украинских дронов самолетного типа.
В ночь с субботы на воскресенье над страной уничтожили 13 беспилотников самолетного типа.