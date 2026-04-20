Средняя стоимость красной икры в России снизилась на 15% за квартал

Tекст: Вера Басилая

Средняя розничная стоимость одного килограмма икры лососевых рыб в России по итогам первого квартала 2026 года составила 9387 рублей, передают «Ведомости».

Этот показатель оказался на 1,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитический центр Рыбного союза сообщил, что полочная цена икры горбуши за этот же период снизилась на 14% и достигла 9100 рублей за килограмм.

Данные также подтверждают участники рынка, опрошенные изданием. Представитель торговой сети «Перекресток» отметил, что в январе–марте стоимость икры лососевых рыб сократилась на 15–18% по сравнению с прошлым годом. Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли заявила, что у крупных федеральных ретейлеров цена на этот товар упала на 15–20% относительно первого квартала 2025 года.

Минимальная цена баночки красной икры весом 75 граммов составила 435 рублей, а весом 95 граммов – 550 рублей. В «Вкусвилле», «Магните», «Азбуке вкуса», Metro и «О’кей» на запросы журналистов не ответили.

В Рыбном союзе объяснили, что снижение цен связано с ростом производства икры горбуши в 2025 году на 60–65% – до 8000 тонн. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк отметил, что после антирекордной путины 2024 года, когда вылов лосося составил 235 500 тонн, в 2025 году показатель вырос до 336 000 тонн, увеличив предложение на рынке. Эксперт подчеркнул: «Сильнее всего это отразилось на ценах на икру горбуши, поскольку на этот сегмент приходится 65–73% объема во всей категории».

Березнюк добавил, что рынок сейчас находится в фазе нормализации после периода дефицита и аномального роста цен. Коррекция цен на икру горбуши стала реакцией на высокий урожай и значительные запасы при умеренном спросе.

В августе 2025 года оптовые цены на красную икру снизились из-за успешной путины на Дальнем Востоке.

В ноябре средняя минимальная стоимость банки деликатеса весом 90 граммов упала на 30%.