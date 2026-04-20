Politico: Поражение Орбана лишило Израиль самого надежного союзника в Европе

Tекст: Ольга Иванова

Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии лишило Израиль одного из самых надежных союзников в Европейском союзе, который неоднократно использовал право вето для защиты правительства Биньямина Нетаньяху от давления, пишет Politico. Уход венгерского лидера происходит на фоне ужесточения критики Израиля по всей Европе.

Это повышает вероятность введения новых санкций ЕС против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан и придает импульс усилиям по понижению уровня отношений между Евросоюзом и Израилем. Сдвиг заметен даже среди лидеров, которые ранее считались лояльными к еврейскому государству.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность ситуацией: «Я глубоко обеспокоен событиями на палестинских территориях». На прошлой неделе Италия приостановила действие соглашения об обороне и технологиях с Израилем после того, как глава МИД Антонио Таяни осудил израильские атаки в Ливане.

Орбан, правивший 16 лет, в феврале заблокировал предложение о санкциях против поселенцев на Западном берегу, которое поддержали 26 из 27 стран ЕС. Как только Петер Мадьяр, победивший Орбана 12 апреля, вступит в должность премьера, эти санкции, скорее всего, будут продвигаться, считают дипломаты ЕС.

Еще одним потенциальным шагом со стороны Евросоюза является приостановка Соглашения об ассоциации ЕС-Израиль, предложенная Европейской комиссией. Эта мера пока не получила квалифицированного большинства, необходимого для одобрения, но ситуация может измениться, если Италия снимет свои возражения.

Триумф оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал воодушевление в Евросоюзе.

Победивший политик сразу призвал президента страны уйти в отставку.