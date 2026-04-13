В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.
Мадьяр призвал президента Венгрии Шуйока уйти в отставку
Глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр публично обратился с призывом к президенту страны Тамашу Шуйоку покинуть должность.
«Я призываю президента немедленно поручить мне, как лидеру победившего партийного списка, сформировать правительство, а затем покинуть свой пост», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».
Политик призвал уйти в отставку не только президента страны, но и главу Верховного суда, генерального прокурора, председателя Конституционного суда, а также других руководителей ключевых государственных ведомств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.