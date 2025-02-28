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ВСУ в Сумах подверглись удару после побега из Курской области
Пророссийское подполье заявило об ударе по ВСУ в Сумах и уничтожении склада с БПЛА
Группа ВСУ, сбежавшая из Курской области и проходившая доукомплектование в Сумах, подверглась удару, в результате которого были поражены склад БПЛА и место дислокации операторов дронов.
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе, нанесенном по группе ВСУ в Сумах. Эта группа ранее сбежала из Курской области и проходила доукомплектование, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, вечером в четверг и в ночь на пятницу в Сумах и Сумской области было зарегистрировано несколько точных попаданий. Были поражены склад с беспилотными летательными аппаратами и зарядами для них, а также место, где находились операторы дронов.
Лебедев также отметил удар, нанесенный около часа ночи по личному составу в селе Боромля, находящемся севернее Сум. Эти прилеты, по его словам, стали частью более широкой атаки, нацеленной на дестабилизацию деятельности ВСУ в регионе.
Накануне в результате удара в Сумской области была поражена группа Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовившаяся отправиться в Курскую область для поддержки окруженных украинских военных.
Кроме того, в Киевской области был нанесен удар по тренировочному лагерю запрещенной в России нацистской организации, как сообщал Лебедев. А в Чернигове произошел взрыв в районе военной части ВСУ, где, по слухам, были поражены наемники.