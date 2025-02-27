Удар в Сумской области сорвал планы ВСУ по отправке помощи военным в Курской области

Tекст: Мария Иванова

В Сумской области ударом была поражена группа Вооруженных сил Украины. Эти силы собирались оказать помощь украинским военным, находящимся в окружении в Курской области. По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, удары пришлись по группировке, расположенной в Шосткинском районе, передает РИА «Новости».

Лебедев уточнил, что группировка готовилась зайти через Брянскую область для поддержки попавших в окружение украинских военных. На данный момент неизвестно, отменены ли их планы, однако существуют данные о возможных попытках проникновения большой диверсионной группой.

Кроме того, Лебедев сообщил, что в Сумской области удары пришлись по скоплению техники и личного состава возле города Сумы, а в гостиницу рядом с центром, предположительно в штаб ВСУ, удар пришелся в 0.30 по московскому времени.

Также стало известно, что удары были нанесены по району завода «Сумыхимпром». Это предприятие используется для разгрузки военной техники и боекомплектов для ВСУ. Удары по заводу пришлись в 1.40 и 3.30 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в городе Сумы на севере Украины прогремели два взрыва, была объявлена воздушная тревога.

Офицеры Вооруженных сил Украины на Сумском направлении испытывают упадок духа и находятся в подавленном состоянии из-за значительных потерь и успехов российских войск на фронте, сообщали в российских силовых структурах.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, формирования ВСУ в Курской области находятся на грани коллапса, так как российские войска начали наступление на Сумскую область, что может лишить украинскую армию последнего логистического узла их группировки в российском приграничье.