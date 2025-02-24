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    24 февраля 2025, 21:05 • Общество

    Остатки ВСУ в Курской области теряют связь с Украиной

    Эксперты объяснили важность продвижения российских войск в Сумской области

    Остатки ВСУ в Курской области теряют связь с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Формирования ВСУ в Курской области на грани коллапса. Российские войска начали наступление на Сумскую область, что может лишить украинскую армию последнего логистического узла их группировки в российском приграничье. По мнению экспертов, достижение физического контроля над трассой Юнаковка – Суджа со стороны ВС РФ вынудит противника покинуть регион.

    Российские военные начали наступление на Сумскую область. Как сообщил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько, продвижение осуществляется сразу на двух участках. Так, десантники 83-й бригады уже заняли северную часть приграничного села Журавка. В настоящий момент в населенном пункте ведутся активные бои.

    Кроме того, восточнее бойцы начали продвигаться в сторону Басовки. По данным Кулько, они уже подошли к селу Новенькое. При этом на обоих участках ВСУ предпринимают попытки контратаки. Российское наступление может лишить противника важного логистического узла, трассы Юнаковка – Суджа, позволяющего украинской армии снабжать формирования, находящиеся в Курской области.

    Официального подтверждения этой информации со стороны Минобороны пока нет. Между тем, как рассказал ТАСС представитель силовых структур, командование ВСУ всерьез обеспокоено тем, что вторжение в российское приграничье обернулось «колоссальными потерями». По его мнению, на этом фоне Сумская область также становится театром военных действий.

    Данные успехи стали возможны после освобождения поселка Свердликово. Таким образом, Россия получила контроль над еще одной трассой: Суджа – Рыльск. Как сообщал Владимир Путин, бойцам 810-й отдельной бригады морской пехоты удалось выйти на украинскую территорию. Тогда газета ВЗГЛЯД подробно анализировала положение дел на Курском направлении.

    В настоящий момент снабжение подразделений ВСУ в регионе осуществляется с помощью единственной трассы (Юнаковка – Суджа). Несмотря на то что дорога находится под огневым контролем ВС РФ, полного разрыва сообщения украинской армии с тылом добиться пока не удалось. По мнению экспертов, физический контроль над этой логистической артерией значительно ослабит противника.

    «Российские войска ведут наступательные боевые действия в Сумской области уже на протяжении нескольких дней. Точных данных о том, что происходит в регионе, у нас нет. Данная территория окутана туманом войны. Однако, согласно информации нескольких источников, нашим бойцам удалось занять село Новенькое и значительно продвинуться в сторону Басовки», – рассказывает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «На мой взгляд,

    наступление в Сумской области призвано максимально ослабить формирования противника, находящиеся в российском приграничье.

    Мы постепенно разрушаем логистику украинской армии в регионе. Сейчас связь их солдат с тылом сохраняется лишь за счет одной трассы: Юнаковка – Суджа», – говорит он.

    «Недавнее освобождение Свердликова позволило установить над этой магистралью частичный огневой контроль. Участок дороги, который находится на расстоянии семи-восьми километров от этого населенного пункта, хорошо простреливается. Продвижение в сторону Басовки способно кардинально изменить ситуацию», – акцентирует собеседник.

    «Если мы сумеем закрепиться в этом поселке, трасса практически полностью утратит логистическое значение. Мы получим возможность наносить удары по всей дороге, а в перспективе это чревато установлением физического контроля над магистралью. В этом случае дни украинской армии в Курской области будут сочтены», – рассуждает аналитик.

    «Противник полностью лишится возможности снабжения своей группировки в российском приграничье. ВСУ хорошо это понимают, поэтому они так яростно стараются замедлить наше продвижение к Басовке. Да, какое-то время они еще могут задержаться в районе Суджи, но рано или поздно им придется оставить позиции», – полагает он. «В целом

    выбить противника с территории приграничья на данный момент – одна из приоритетных задач для нашей армии.

    На этом фоне рано говорить о перспективах дальнейшего продвижения в Сумской области. Тем не менее какой-то плацдарм для будущих действий в этом регионе вполне может быть создан», – подчеркивает Онуфриенко.

    Долгое время офис Зеленского хотел использовать наличие войск ВСУ в Курской области в ходе переговоров, напоминает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Сам факт присутствия здесь украинской армии придавал их риторике более наглый и бескомпромиссный тон», – говорит эксперт.

    «Продвижение российской армии в приграничье способно лишить противника этого чувства «победы». Наши бойцы в шаге от разрушения украинской логистической системы в этом регионе. Между тем без снабжения поддерживать дальнейшее присутствие формирований в Судже невозможно», – акцентирует собеседник.

    «ВСУ придется покинуть этот населенный пункт. И в тот момент, когда они уйдут, офис Зеленского потеряет «разменную монету», которую долгое время хранили для шантажа Москвы. Сам этот факт значительно укрепит переговорные позиции России», – заключил Козюлин.

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