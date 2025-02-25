Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.0 комментариев
Силовики сообщили об утрате морального духа ВСУ на Сумском направлении
Офицеры Вооруженных сил Украины на Сумском направлении испытывают упадок духа и находятся в подавленном состоянии из-за значительных потерь в рядах своих подразделений и успехов российских войск на фронте, сообщили в российских силовых структурах.
По данным российских силовых структур, офицерский состав подразделений Вооруженных сил Украины на Сумском направлении находится в подавленном состоянии, передает ТАСС.
Силовики сообщили, что как насильно мобилизованные солдаты, так и командиры рот и батальонов демонстрируют низкий морально-психологический настрой.
Собеседник ТАСС отметил, что текущая ситуация вызвана значительными потерями в живой силе и технике, а также стремительным продвижением российских войск на всех участках фронта.
Представитель российских силовых структур добавил, что офицеры противника уже осознают бессмысленность продолжения боевых действий, что усугубляет их подавленность и дезориентацию на фоне происходящих событий.
Ранее российские десантники 83-й бригады начали наступление на Сумскую область, продвинулись на Украину из Курской области и заняли северную часть села Журавка.
Газета ВЗГЛЯД также объясняла, почему важно продвижение российских войск в Сумской области.