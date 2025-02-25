Tекст: Вера Басилая

По данным российских силовых структур, офицерский состав подразделений Вооруженных сил Украины на Сумском направлении находится в подавленном состоянии, передает ТАСС.

Силовики сообщили, что как насильно мобилизованные солдаты, так и командиры рот и батальонов демонстрируют низкий морально-психологический настрой.

Собеседник ТАСС отметил, что текущая ситуация вызвана значительными потерями в живой силе и технике, а также стремительным продвижением российских войск на всех участках фронта.

Представитель российских силовых структур добавил, что офицеры противника уже осознают бессмысленность продолжения боевых действий, что усугубляет их подавленность и дезориентацию на фоне происходящих событий.

Ранее российские десантники 83-й бригады начали наступление на Сумскую область, продвинулись на Украину из Курской области и заняли северную часть села Журавка.

Газета ВЗГЛЯД также объясняла, почему важно продвижение российских войск в Сумской области.