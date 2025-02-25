В Сумах произошла серия взрывов

В Сумах на севере Украины прогремели два взрыва

Tекст: Вера Басилая

Издание «Общественное. Новости» сообщило, что в городе Сумы на севере Украины прогремел повторный взрыв после воздушной тревоги. По информации источника, за несколько минут до этого уже сообщалось о первом взрыве в этом же городе. В Сумской области, а также в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские войска пересекли границу с Украиной в двух точках и начали наступление на Сумскую область.

Во вторник на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

Также ночью во вторник прогремели взрывы в Кременчуге Полтавской области и в Херсоне.