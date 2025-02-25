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Пожар произошел на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов
На Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов
В Полтавской области Украины случился масштабный пожар на промышленном объекте после серии взрывов, сообщила госслужба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На Украине в Полтавской области произошел крупный пожар на промышленном объекте после взрывов. Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате взрывов пожар охватил значительную площадь в Миргородском районе, передает РИА «Новости».
Для тушения огня было привлечено более 150 спасателей из Полтавского, Черкасского и Днепропетровского гарнизонов, а также около 50 единиц техники, объект, где случился пожар, не называется.
Ранее ночью во вторник взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области, где была объявлена воздушная тревога.