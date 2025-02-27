Tекст: Мария Иванова

В Киевской области нанесены удары по объектам, связанным с военной инфраструктурой и запрещенными в России организациями, передает РИА «Новости».

По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, один из ударов пришелся на лагерь запрещенной нацистской организации в Обухове. Лебедев уточнил: «В Обухове – прилет по тренировочному лагерю одной из запрещенных в России нацистских организаций».

Кроме того, в Киевской области удары были нанесены по вероятному складу Вооруженных сил Украины с артиллерийскими установками в Броварах. Лебедев, однако, подчеркнул, что информация о попадании в склад пока не подтверждена. В Борисполе произошло два удара в районе аэродрома, добавил Лебедев.

Также сообщается о нанесении удара по аэродрому в Хмельницкой области. Детали и последствия этих атак пока не раскрываются.



Напомним, в четверг в Сумской области была поражена группа ВСУ, готовившаяся отправиться в Курскую область, чтобы поддержать окруженных украинских военных.

Ранее в Черкассах под удары попали иностранные наемники ВСУ, включая граждан Франции и Прибалтики, о чем сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. А в пригороде Житомира 23 февраля был нанесен удар по складам, используемым ВСУ, что вызвало мощную вторичную детонацию и сопровождалось работой ПВО в районе комбината хлебопродуктов.