За счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля

Tекст: Борис Джерелиевский

«С самого начала операции "Эпическая ярость" президент [США Дональд] Трамп предполагал, что она продлится четыре-шесть недель. Благодаря невероятным успехам наших военных мы достигли и превзошли наши основные военные цели за 38 дней», – заявила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт. Она утверждает, что военные победы американцев дали Вашингтону необходимые рычаги для давления на Иран, необходимые для достижения дипломатического решения и установления долгосрочного мира.

Но какие именно американские цели были достигнуты в ходе пятинедельной войны? Напомним, что в качестве таковых Трампом озвучивались прекращение Тегераном обогащения урана, конфискация в пользу США всех запасов оружейного плутония, прекращение ракетной программы и уничтожение всех ракет большой дальности, установление в Иране режима, лояльного Вашингтону и Тель-Авиву. Уже в ходе агрессии Трамп заявлял о желании взять под американский контроль Ормузский пролив.

Ни одна из данных целей не достигнута. Притом что некоторые чисто военные достижения США отрицать невозможно – в частности полностью и в считанные дни уничтожены ВМС Ирана. Можно также предположить, что силам американо-израильской коалиции удалось уничтожить ВВС Исламской республики или, по крайней мере, не допустить боевого применения иранских самолетов.

Не совсем ясна ситуация с системами ПВО. Американцы и израильтяне еще в первые дни агрессии объявили о его полном подавлении/уничтожении. Эти утверждения подкреплялись роликами с поражением пусковых установок, а также тем фактом, что крылатые ракеты, которыми наносились удары по иранским объектам, практически не перехватывались. Однако как только коалиция от ракетных атак перешла к авиационным бомбоштурмовым ударам, «уничтоженные» ЗРК заработали по истребителям. Ради спасения летчика сбитого Ираном F-15 Пентагону пришлось организовать сверхсложную спасательную операцию.

Также представитель Белого дома объявила, что союзники уничтожили множество ракетных установок, в результате чего «баллистические ракетные удары Ирана в ответ на наши действия продолжались всего шесть дней, и в настоящее время их количество сократилось на 90%». Но и тут все не так просто. В первые дни иранцы атаковали большим количеством старых ракет, перегружая ПВО противника и заставляя его стремительно расходовать запасы противоракет. Но затем, когда возможности зенитчиков противника были ослаблены в дело пошли самые современные, более точные и смертоносные ракеты.

Левитт не упомянула о еще одном «достижении» союзников, которое неоднократно отмечал Трамп – об убийстве верховного лидера Ирана с большей частью его семьи, а также уничтожение ряда чиновников и генералов. Судя по заявлениям из Вашингтона и Тель-Авива, именно на это возлагались большие надежды. Руководство коалиции рассчитывало, что эти преступления вызовут в Иране кризис и паралич власти, спровоцируют мятеж и лишат возможности эффективного сопротивления агрессорам.

Но ничто из этого не смогло подорвать боевую устойчивость Ирана. Почему «успехи» коалиции не привели к достижению намеченных ими целей?

Прежде всего следует отметить стойкость самого народа Ирана и его руководства, которая имеет основу в том числе и религиозных воззрениях шиитов с их культом мученичества и верности. Но морально-нравственные установки были подкреплены и вполне рациональными практическими решениями. Тегеран тщательно изучал тактику и стратегию Вашингтона и Тель-Авива, и, отдавая себе отчет в технических возможностях потенциального противника, готовился именно к такой войне, в которой враг будет доминировать в воздухе и в Индийском океане, на дальних подступах к Ормузскому проливу. Система управления ИРИ была построена таким образом, что гибель даже нескольких руководителей не приводит к безвластию и растерянности.

Одним из ключевых элементов подготовки к войне для Ирана стало строительство грандиозных подземных укреплений в горных массивах, прозванных западными журналистами «ракетными городами».

Это огромные бункеры, прикрытые толщей бетона, гранита и базальта, способные выдержать попадание даже ядерных боеприпасов. Здесь размещены склады, арсеналы, командные пункты, атомные центры, предприятия по сборке ракет и дронов, помещения для личного состава. Все это обеспечено вентиляцией, электро- и водоснабжением, в породе прорублены тоннели на десятки километров, в которых действует железнодорожный транспорт. В таких укрытиях размещены баллистические ракеты и дроны, катера москитного флота, системы ПВО и, возможно, укрыта даже часть иранской авиации.

Система скрытых выходов позволяет мобильным пусковым установкам баллистических ракет выезжать на огневые позиции и после пуска немедленно скрываться под толщей породы. Вероятно, также действуют и зенитчики. Иранцы рассчитали, что «Томагавки» у противника скоро закончатся, и он начнет использовать авиацию для ударов планирующими и свободнопадающими бомбами, и сберегли до этого момента, по крайней мере, часть своих ЗРК. Причем наводя их с помощью электронно-оптических прицельных систем, а не с помощью РЛС, которые неприятель легко обнаруживает.

Также аэрокосмические силы КСИР успешно применили против агрессора одно ноу-хау – зенитную барражирующую ракету «358» с пассивной системой наведения. Данное изделие запускается с обычной катапульты и совершает патрульный полет в заданном районе. В случае появления противника ракета его атакует. Если целей нет, то, выработав горючее, ракета возвращается в район старта и опускается на парашюте для повторного использования.

Еще более неприятным сюрпризом для врага стало использование гиперзвуковых баллистических ракет с разделяющейся головной частью, перед которыми американо-израильская ПРО оказалась бессильна. Вскрылась уязвимость практически всех объектов противника, оснащенных американскими системами ПВО/ПРО, перед массированными атаками Ирана. Главной же стратегической неожиданностью для агрессора стало решение Тегерана о закрытии Ормузского пролива и удары по нефтегазовым объектам региональных союзников США, обозначившие угрозу глобального кризиса.

В Вашингтоне убедились, что боевые действия практически зашли в тупик – конвенциональный потенциал практически исчерпан, и перед коалицией оставался небогатый выбор – применить ядерное оружие или переходить к откровенно геноцидным формам боевых действий.

Причем ни то, ни другое не дало бы гарантии успеха, зато с большой долей вероятности могло бы привести к ударам по израильскому ядерному центру в Димоне и к уничтожению инфраструктуры нефтяных монархий.

Что же до возможности сухопутной операции, то ее подготовка в любом случае требует значительного времени. То есть для Трампа перемирие было жизненно важным. Приостановка боевых действий позволит американцам подтянуть дополнительные силы для наземной операции, а также постараться укрепить свои пострадавшие базы – TWZ сообщает, что Пентагон объявил спешный тендер на закупку бетонных укрытий.

Таким образом, предварительные итоги конфликта выглядят военной победой Ирана, что называется, «по очкам». Тегеран сохранил независимость в войне с могучим врагом, возможность развивать ракетную программу и мирный атом, плюс контроль над Ормузским проливом.

Победу Ирана признают даже на Западе. Так, конгрессмен от Республиканской партии Крис Мерфи назвал «катастрофой» условия перемирия между США и Ираном. «Дональд Трамп предпринял военные действия, которые, по-видимому, дали Ирану контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны», – заявил парламентарий. «То, что сейчас было достигнуто, выглядит как стратегическое поражение Соединенных Штатов Америки», - говорит и профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Скорее всего, Трамп и его израильский союзник с поражением не смирятся и постараются взять реванш, возможно, что в ближайшее время. Но первый раунд однозначно остался за Ираном.