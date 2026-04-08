    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты
    ВТБ сообщил о планах продать все аграрные активы
    В США раскрыли настоящее имя создателя биткоина
    Трамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    КСИР объявил о перехвате израильского беспилотника Hermes
    В Пентагоне заявили о достижении США всех целей операции против Ирана
    В РПЦ призвали ограничить кресты на пасхальных упаковках
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Дарья Сальникова Дарья Сальникова Россия ускоряет деколонизацию Африки

    «Первичная деколонизация» не принесла Африке облегчения, но страны региона рассчитывают ее ускорить. В том числе с помощью России и институтов БРИКС.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    8 апреля 2026, 20:05 • В мире

    За счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля

    Tекст: Борис Джерелиевский

    С самого начала агрессии США и Израиля казалось, что у Ирана нет практически никаких шансов. Однако по итогам состоявшегося перемирия стало понятно, что Тегеран при всех потерях одержал верх над своими соперниками. Это достигнуто не только за счет политической и моральной устойчивости иранского общества, но и с помощью чисто военных новинок и технологий Ирана.

    «С самого начала операции "Эпическая ярость" президент [США Дональд] Трамп предполагал, что она продлится четыре-шесть недель. Благодаря невероятным успехам наших военных мы достигли и превзошли наши основные военные цели за 38 дней», – заявила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт. Она утверждает, что военные победы американцев дали Вашингтону необходимые рычаги для давления на Иран, необходимые для достижения дипломатического решения и установления долгосрочного мира.

    Но какие именно американские цели были достигнуты в ходе пятинедельной войны? Напомним, что в качестве таковых Трампом озвучивались прекращение Тегераном обогащения урана, конфискация в пользу США всех запасов оружейного плутония, прекращение ракетной программы и уничтожение всех ракет большой дальности, установление в Иране режима, лояльного Вашингтону и Тель-Авиву. Уже в ходе агрессии Трамп заявлял о желании взять под американский контроль Ормузский пролив.

    Ни одна из данных целей не достигнута. Притом что некоторые чисто военные достижения США отрицать невозможно – в частности полностью и в считанные дни уничтожены ВМС Ирана. Можно также предположить, что силам американо-израильской коалиции удалось уничтожить ВВС Исламской республики или, по крайней мере, не допустить боевого применения иранских самолетов.

    Не совсем ясна ситуация с системами ПВО. Американцы и израильтяне еще в первые дни агрессии объявили о его полном подавлении/уничтожении. Эти утверждения подкреплялись роликами с поражением пусковых установок, а также тем фактом, что крылатые ракеты, которыми наносились удары по иранским объектам, практически не перехватывались. Однако как только коалиция от ракетных атак перешла к авиационным бомбоштурмовым ударам, «уничтоженные» ЗРК заработали по истребителям. Ради спасения летчика сбитого Ираном F-15 Пентагону пришлось организовать сверхсложную спасательную операцию.

    Также представитель Белого дома объявила, что союзники уничтожили множество ракетных установок, в результате чего «баллистические ракетные удары Ирана в ответ на наши действия продолжались всего шесть дней, и в настоящее время их количество сократилось на 90%». Но и тут все не так просто. В первые дни иранцы атаковали большим количеством старых ракет, перегружая ПВО противника и заставляя его стремительно расходовать запасы противоракет. Но затем, когда возможности зенитчиков противника были ослаблены в дело пошли самые современные, более точные и смертоносные ракеты.

    Левитт не упомянула о еще одном «достижении» союзников, которое неоднократно отмечал Трамп – об убийстве верховного лидера Ирана с большей частью его семьи, а также уничтожение ряда чиновников и генералов. Судя по заявлениям из Вашингтона и Тель-Авива, именно на это возлагались большие надежды. Руководство коалиции рассчитывало, что эти преступления вызовут в Иране кризис и паралич власти, спровоцируют мятеж и лишат возможности эффективного сопротивления агрессорам.

    Но ничто из этого не смогло подорвать боевую устойчивость Ирана. Почему «успехи» коалиции не привели к достижению намеченных ими целей?

    Прежде всего следует отметить стойкость самого народа Ирана и его руководства, которая имеет основу в том числе и религиозных воззрениях шиитов с их культом мученичества и верности. Но морально-нравственные установки были подкреплены и вполне рациональными практическими решениями. Тегеран тщательно изучал тактику и стратегию Вашингтона и Тель-Авива, и, отдавая себе отчет в технических возможностях потенциального противника, готовился именно к такой войне, в которой враг будет доминировать в воздухе и в Индийском океане, на дальних подступах к Ормузскому проливу. Система управления ИРИ была построена таким образом, что гибель даже нескольких руководителей не приводит к безвластию и растерянности.

    Одним из ключевых элементов подготовки к войне для Ирана стало строительство грандиозных подземных укреплений в горных массивах, прозванных западными журналистами «ракетными городами».

    Это огромные бункеры, прикрытые толщей бетона, гранита и базальта, способные выдержать попадание даже ядерных боеприпасов. Здесь размещены склады, арсеналы, командные пункты, атомные центры, предприятия по сборке ракет и дронов, помещения для личного состава. Все это обеспечено вентиляцией, электро- и водоснабжением, в породе прорублены тоннели на десятки километров, в которых действует железнодорожный транспорт. В таких укрытиях размещены баллистические ракеты и дроны, катера москитного флота, системы ПВО и, возможно, укрыта даже часть иранской авиации.

    Система скрытых выходов позволяет мобильным пусковым установкам баллистических ракет выезжать на огневые позиции и после пуска немедленно скрываться под толщей породы. Вероятно, также действуют и зенитчики. Иранцы рассчитали, что «Томагавки» у противника скоро закончатся, и он начнет использовать авиацию для ударов планирующими и свободнопадающими бомбами, и сберегли до этого момента, по крайней мере, часть своих ЗРК. Причем наводя их с помощью электронно-оптических прицельных систем, а не с помощью РЛС, которые неприятель легко обнаруживает.

    Также аэрокосмические силы КСИР успешно применили против агрессора одно ноу-хау – зенитную барражирующую ракету «358» с пассивной системой наведения. Данное изделие запускается с обычной катапульты и совершает патрульный полет в заданном районе. В случае появления противника ракета его атакует. Если целей нет, то, выработав горючее, ракета возвращается в район старта и опускается на парашюте для повторного использования.

    Еще более неприятным сюрпризом для врага стало использование гиперзвуковых баллистических ракет с разделяющейся головной частью, перед которыми американо-израильская ПРО оказалась бессильна. Вскрылась уязвимость практически всех объектов противника, оснащенных американскими системами ПВО/ПРО, перед массированными атаками Ирана. Главной же стратегической неожиданностью для агрессора стало решение Тегерана о закрытии Ормузского пролива и удары по нефтегазовым объектам региональных союзников США, обозначившие угрозу глобального кризиса.

    В Вашингтоне убедились, что боевые действия практически зашли в тупик – конвенциональный потенциал практически исчерпан, и перед коалицией оставался небогатый выбор – применить ядерное оружие или переходить к откровенно геноцидным формам боевых действий.

    Причем ни то, ни другое не дало бы гарантии успеха, зато с большой долей вероятности могло бы привести к ударам по израильскому ядерному центру в Димоне и к уничтожению инфраструктуры нефтяных монархий.

    Что же до возможности сухопутной операции, то ее подготовка в любом случае требует значительного времени. То есть для Трампа перемирие было жизненно важным. Приостановка боевых действий позволит американцам подтянуть дополнительные силы для наземной операции, а также постараться укрепить свои пострадавшие базы – TWZ сообщает, что Пентагон объявил спешный тендер на закупку бетонных укрытий.

    Таким образом, предварительные итоги конфликта выглядят военной победой Ирана, что называется, «по очкам». Тегеран сохранил независимость в войне с могучим врагом, возможность развивать ракетную программу и мирный атом, плюс контроль над Ормузским проливом.

    Победу Ирана признают даже на Западе. Так, конгрессмен от Республиканской партии Крис Мерфи назвал «катастрофой» условия перемирия между США и Ираном. «Дональд Трамп предпринял военные действия, которые, по-видимому, дали Ирану контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны», – заявил парламентарий. «То, что сейчас было достигнуто, выглядит как стратегическое поражение Соединенных Штатов Америки», - говорит и профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

    Скорее всего, Трамп и его израильский союзник с поражением не смирятся и постараются взять реванш, возможно, что в ближайшее время. Но первый раунд однозначно остался за Ираном.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выдали перемирие за победу

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут

      Результаты ОГЭ-2026 становятся известны в среднем через 7-14 дней после экзамена. Уже определены примерные даты публикации баллов по всем предметам – от досрочного этапа в апреле до основного периода в июне. Разбираемся, когда ждать оценки, где их смотреть и что делать, если вы не согласны с полученным результатом.

    • Клещи весной 2026: сезон активности, как защититься и проверить участок на клещей

      С приходом весны 2026 года начинается сезон активности клещей – опасных паразитов, которые могут переносить серьезные инфекции. Уже при первых теплых днях они выходят из спячки и представляют угрозу как для людей, так и для домашних животных. Разбираемся, когда клещи наиболее активны, как защитить себя и семью, а также как проверить и очистить участок от паразитов.

    • Великий четверг 2026: традиции Чистого четверга, что можно и нельзя делать 9 апреля

      Православные 9 апреля 2026 года отмечают Великий четверг, который в народе называют Чистым четвергом. Этот день Страстной седмицы посвящен воспоминанию Тайной вечери и считается временем духовного и телесного очищения перед Пасхой. Верующие соблюдают особые традиции, проводят уборку, готовят куличи и красят яйца, а также стараются не нарушать важные запреты. Разбираемся, что можно и нельзя делать в Чистый четверг и какие обычаи действительно имеют смысл.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

