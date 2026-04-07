Как новые ракеты Ирана взламывают ПВО США и Израиля

Tекст: Борис Джерелиевский

Между Ираном и Израилем внезапно разгорелся спор о новой ракете, которую применяет иранская армия. А именно Израиль утверждает, что Иран использует для обстрела Израиля ракеты с кассетными боевыми частями (БЧ). Об этом заявляла официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова: «Даже одна ракета несет потенциал больших разрушений и потерь. Напомню, что Иран использует также кассетные боеголовки, что увеличивает потенциальный радиус угрозы».

Ранее израильский телеканал Channel 12 обвинил Тегеран в применении «неизбирательного оружия», утверждая, что в ходе недавней массированной атаки в направлении Тель-Авива и Хайфы было выпущено не менее десяти ракет, оснащенных кассетными боевыми частями. Эксперты уверяли, что использование подобных систем направлено на достижение максимального поражающего эффекта в жилой застройке (теперь мы знаем, зачем ЦАХАЛ применяет такое оружие на юге Ливана).

При этом Иран подобные заявления отвергает. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская армия не использует кассетные боеприпасы для ударов по израильским и американским целям, но вместо этого использует ракеты с разделяющейся головной частью (РГЧ). «То, что они называют кассетными боеприпасами, на самом деле являются боеприпасами с несколькими боеголовками», – сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ирана.

И действительно, ракета с кассетной БЧ не может нанести прямого удара, поскольку ее поражающими элементами являются суббоеприпасы, которые отделяются от носителя в воздухе. Кроме того, применение кассетных боеприпасов, создающих зоны сплошного поражения, неизбежно привело бы к значительному числу жертв (вспомним удар украинской «Точки-У» с кассетной БЧ по вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года, в результате которого 30 человек погибли, более 100 были ранены), чего мы здесь не наблюдаем.

Так каким новым оружием наносят удары иранцы и чем оно отличается от кассетных боеприпасов? Строго говоря, в принципе работы ракеты с РГЧ и кассетной БЧ есть некоторое сходство – на определенной высоте они разделяются на несколько блоков или суббоеприпасов, которые дальше самостоятельно идут к целям. Но если блоки разделяющейся головной части непосредственно поражают заданную цель, то кассетные суббоеприпасы детонируют над ней, рассеивая дополнительно поражающие элементы.

РГЧ впервые применены на межконтинентальных баллистических ракетах, и они предназначались не только для поражения нескольких целей, но и для проламывания вражеской ПРО, в то время как задача кассетных боеприпасов – увеличение площади сплошного поражения. И если РГЧ разделяется на большой высоте, то боевая часть с кассетным боеприпасом обычно открывается на высоте 1400–900 м, а детонация суббоеприпасов происходит на высоте 10–6 метров над целью.

Гиперзвуковая баллистическая ракета иранского производства Fattah 1 («Фаттах») – первая, представленная в июне 2023 года, скорость 13–15 Махов (16-18,5 тыс. км/ч), а дальность ее полета достигает 1,4 тыс. км, может нести разделяющуюся боеголовку весом до 450 кг. Именно эта боеголовка, предположительно, и способна разделяться на 20 боевых блоков.

Еще более впечатляющие характеристики у баллистической ракеты Khorramshahr 4 («Хорремшехр 4»), имеющей дальность полета 2000 км при круговом вероятном отклонении 30 м и обладающей возможностью коррекции внеатмосферной траектории. Вес ее боеголовки составляет 1,5–1,8 тыс. кг. В случае использования на ней РГЧ она способна, как утверждает американское издание The War Zone, разделяться на 80 блоков. Стоит добавить, что часть из них, возможно, ложные цели.

Издание приводит эпизод, когда боевые части, отделившиеся от ракеты на высоте семи километров, поразили цели на площади 16 кв. км. TWZ при этом настойчиво называет РГЧ «кассетной БЧ», а боевые блоки – «суббоеприпасами», и уверяет, что они «разлетелись». Причин этой настойчивости мы коснемся ниже, однако очевидно, что свободнопадающие боеприпасы не смогли бы, спускаясь с указанной высоты, «рассеяться на такую площадь». Из этого следует, что боевые блоки оснащены двигателями. Остается не совсем ясным, имеют ли боевые части индивидуальное наведение (ИН) или они рассеивающегося типа.

Второй вариант является более простым: в случае его реализации наводится только один боевой блок, являющийся центральным, остальные идут на некотором удалении в сторону цели. Такой подход вполне оправдан не только для преодоления ПРО противника, но и для поражения площадной цели, например, промышленного предприятия.

Но очевидно, что у иранцев есть и РГЧ с блоками индивидуального наведения. В частности, в той же публикации указывается, что боевые блоки одной ракеты поразили объекты в семи населенных пунктах, находящихся в зоне с радиусом 17 км, что, конечно, было бы невозможно без данной опции. Впрочем, Тегеран сам объявлял о наличии у него РГЧ с индивидуальным наведением боевых блоков. Указывается, что особо тяжелый урон наносят ракеты «Гадр», блоки РГЧ которых весят около 100 кг и атакуют объекты со скоростью 3,3 Маха.

Но главной проблемой для американо-израильской коалиции стали не столько поражающие возможности данных систем, сколько неспособность ПРО эффективно с ними бороться.

Сбить маневрирующую ракету, идущую со скоростью более 10 Махов за пределами плотных слоев атмосферы, предельно сложно. Учитывая сравнительно небольшие расстояния на Ближнем Востоке, даже если удается зафиксировать пуск, у зенитчиков систем дальнего действия (THAAD, SM-6 и SM-3) остается очень мало времени для перехвата ракеты на маршруте. После того как РГЧ разделилась, нагрузка ложится на ЗРК средней и ближней дальности, но осуществить одновременный перехват сразу 80 целей практически невозможно.

«Представитель израильских вооруженных сил заявил, что системы противовоздушной обороны Израиля не смогли перехватить некоторые иранские ракеты, попавшие в Арад и Димону... Он добавил, что иранское вооружение не было «чем-то особенным или незнакомым», и сейчас проводится расследование. Считается, что иранские ракеты наносят такой урон из-за использования кассетных механизмов, которые значительно усложняют перехват», – сообщает Al Jazeera.

Принцип разделяющихся головных частей действительно не является «чем-то особенным или незнакомым». Он впервые был применен на межконтинентальных баллистических ракетах стратегического назначения, а затем и на ракетах средней дальности, таких как «Пионер» и «Орешник».

Однако иранцы, отталкиваясь от этого подхода, постарались создать принципиально новое оружие. Оно отличается от ныне существующих прежде всего количеством боевых блоков, которое варьируется от 20 до 80 (!).

Также если разделение РГЧ МБР происходит на стратосферных и даже космических высотах, то у иранских ракет значительно ниже. Однако и на более низких траекториях перехватить ракету в силу ее скорости и маневрирования у американо-израильских зенитчиков не получается, а уже после разделения – практически бессмысленно, поскольку перехватить такое количество целей, часть из которых к тому же ложная, просто невозможно. И это не говоря о том, что расход зенитных управляемых ракет становится абсолютно неадекватным – на отражение всего нескольких атак можно потратить их столько, сколько западный блок производит за год, причем с результатом, близким к нулевому. Поскольку большая часть боевых блоков все равно прорвется.

Между прочим, израильтяне сообщают и о такой тактике иранских ракетчиков, как удары несколькими волнами. То есть после того, как ракеты РГЧ «разряжают» ПВО, следует удар ракетой с мощным моноблоком по важному защищенному объекту.

Фактически перед нами еще одно подтверждение того, о чем ранее уже говорили военные аналитики: иранская война показала несовершенство западных систем противоракетной обороны (ПРО). Ожидаемой эффективности, в частности, не показал и знаменитый «Железный купол».

Коалиция в настоящий момент не способна обеспечить защиту даже такого важнейшего объекта, как ядерный центр в Димоне. И дело тут не в истощении ПВО, на которое любят ссылаться западные обозреватели, а в принципиальной неспособности перехватывать новейшие иранские ракеты,

в которых сочетается гиперзвук, маневренность и РГЧ с несколькими десятками боевых блоков. К тому же Тегеран сумел масштабировать производство этих ракет, и вероятно, сделать их достаточно экономными. В любом случае один боевой блок, даже с индивидуальным наведением, стоит гораздо дешевле, чем любая американская или израильская зенитная управляемая ракета.

Теперь коснемся сознательно создаваемой представителями коалиции, западными и региональными СМИ путаницы насчет кассетных боеприпасов и РГЧ. Зачем это делается, особенно если учесть, что эта дезинформация способна усилить панические настроения среди израильского населения? В правовом смысле это бессмысленно, если учесть, что ни Иран, ни США, ни Израиль не являются участниками Конвенции о кассетных боеприпасах 2008 года, запрещающей их использование, и даже если бы Иран их использовал, его нельзя было бы обвинить в нарушении документа, который он не подписывал. Кстати, сам Израиль широко применял и применяет кассетные боеприпасы по населенным пунктам Ливана.

Однако 111 стран, в том числе большая часть стран – участниц НАТО, данную конвенцию подписали, и в сознании их общественности кассетные боеприпасы воспринимаются как нечто особо бесчеловечное и преступное. И это обстоятельство используется американо-израильской коалицией и дружественными ей силами для демонизации Ирана. Кроме того, именно «кассетными» боевыми частями иранских ракет Израиль и США пытаются оправдать неэффективность своего ПРО – не будешь же перехватывать суббоеприпасы. Но почему «самые лучшие системы ПВО» не в состоянии сбить ракеты до разделения РГЧ, они деликатно умалчивают.

Напомним, что впервые такие ракеты были применены против Израиля еще во время «двенадцатидневной войны» 2025 года. Однако Вашингтон и Тель-Авив, вероятно, просто не сумели понять, что столкнулись с принципиально новым оружием, которое радикально меняет боевую обстановку, поскольку против него нет эффективной защиты. Остается добавить, что Иран уже второй раз за несколько лет предлагает оружие, значительно изменяющее ситуацию на поле боя. Первыми были Shahed-136, легшие в основу «Гераней», теперь – оперативные и оперативно-тактические гиперзвуковые ракеты с десятками РГЧ.