  Лента новостей
    Axios: В администрации США Трамп – самый кровожадный
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Раскрыт мотив напавшего на учителя в Пермском крае школьника
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    Авиадвигатель ПД-8 успешно завершил испытания
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    18 комментариев
    7 апреля 2026, 14:58 • В мире

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида
    @ Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло?

    Эта история началась около пяти лет назад, в мае 2021 года, в разгар пандемии коронавируса. Тогда Европейская комиссия заключила с транснациональным фармацевтическим гигантом Pfizer (штаб-квартира в США) контракт на поставку 4,5 млрд доз вакцин – они должны были поступить в страны ЕС в период с 2022 по 2023 год.  Точная цена не разглашалась, но, по ряду оценок, речь идет о сумме в около 35 млрд евро. Однако скоро выяснилось, что такие объемы поставок избыточны. Пандемия начала быстро сходить на нет.

    В 2022 году Польша уведомила не только Pfizer, но и еврокомиссара по здравоохранению: принимать новые партии вакцины у государства нет уже ни медицинского, ни экономического смысла. Заодно страна высказала претензии к Еврокомиссии: по словам членов польского правительства, заказы на вакцины были слишком большими и «навязывались» государствам-членам без изучения обстановки на местах. Наконец, в Варшаве придумали дополнительный довод для того, чтобы избавиться от ненужного более контракта: ссылаясь на факт боевых действий на Украине, правительство Польши заявило, что намерено потратить деньги не на закупку лишних доз вакцин, а на обустройство нахлынувших к ним в страну украинских беженцев.

    Но для фармацевтического гиганта это оказался не аргумент – там потребовали, чтобы Варшава выполнила навязанный ей контракт. В мае 2023 года тогдашний министр здравоохранения Польши Адам Недзельский вновь попросил Pfizer прекратить поставки антиковидных вакцин в Евросоюз. Он заявил, что жители ЕС более не нуждаются в «сотнях миллионов доз» препарата, потому что заболеваемость снизилась и опасность массового распространения инфекции миновала.

    Однако все эти доводы оказались бесполезны: Pfizer и его немецкий партнер BioNTech решили взыскать с Польши сумму в размере около 6 млрд злотых (около 1,5 млрд долларов или 1,2 млрд евро) за 60 млн доз вакцины, которые страна отказалась принять и оплатить. Тогда Варшава предложила компромиссный вариант: растянуть поставки вакцин на десять лет и оплачивать по факту доставки. Фармацевтический же концерн настаивал на соблюдении исходных условий договора. Польская сторона указывала, что Pfizer не понес убытков, так как не успел произвести и отгрузить отвергнутые дозы. Однако аргументы Варшавы были отвергнуты.

    В ноябре 2023 года в Польше по результатам выборов сменилась власть. Консервативную партию «Право и Справедливость», постоянно конфликтовавшую с Еврокомиссией по разным поводам, сменила либеральная «Гражданская коалиция», нацеленная на активизацию сотрудничества с Брюсселем. Новый министр здравоохранения Польши Катажина Сойка выразила надежду на полюбовное соглашение с Pfizer. Но там снова дали понять, что не пойдут ни на какие компромиссы.

    Иск Pfizer и BioNTech против Польши был подан в суд Брюсселя, поскольку контракт заключался между Pfizer и Европейской комиссией от имени всех стран – членов ЕС. После длительной подготовки основное разбирательство в суде Брюсселя началось в январе 1026 года. К слову, Польша не одинока: в аналогичной ситуации оказалась и Венгрия, которая в ноябре 2022-го также уведомила об отказе платить за 3 млн доз. В результате, Pfizer и BioNTech подали в суд и на Будапешт: они хотят получить от Венгрии 60 млн евро.

    Третий иск был подан в отношении Румынии, которая отказалась принять 28 млн доз на 550 млн евро. В Бухаресте доказывают, что они этих доз не заказывали и не желают оплачивать самоуправство Еврокомиссии.

    В конечном итоге суд в Брюсселе в начале апреля 2026 года вынес решение в пользу Pfizer, обязав Польшу выплатить компании около 1,3 млрд евро и принять 64 млн доз вакцины. Суд отклонил ключевые аргументы польской стороны, которыми она обосновывала свой отказ от исполнения контракта: и форс-мажор (боевые действия на Украине), и снижение заболеваемости, и факты явного злоупотребления Pfizer своим доминирующим положением на рынке.

    Польские власти пытаются храбриться: премьер-министр Дональд Туск, выразив несогласие с принятым решением, пообещал «использовать все доступные правовые механизмы для его отмены». Заодно Туск не упустил возможности пнуть предыдущее правительство от «Права и Справедливости». Туск назвал их поведение «крайней глупостью», раскритиковав за то, что они с самого начала не пытались добиться отмены заведомо невыгодного контракта, навязанного Польше Брюсселем. Он подчеркнул, что

    теперь платить придется всем полякам, и что это «не первоапрельская шутка».

    Польская общественность встретила решение суда в Брюсселе с крайним раздражением. Доминируют две основные реакции: ярость и разборки на тему «кто виноват».

    «Право и Справедливость» перекладывает вину на Еврокомиссию и на действующее правительство – мол, судебный процесс был проигран из-за некомпетентности нынешней власти. Состояние фрустрации усугубляется экспертами, считающими, что обжалование вряд ли что-то изменит. Простые поляки понимают, что деньги западному фармгиганту придется отдавать из общих налогов, а вакцины, которые поступят на польские склады, скорее всего, так и не будут использованы. Бесспорно, эта ситуация способствовала усилению евроскептических настроений в Польше.

    Аналогичное решение суд принял и в отношении тяжбы Румынии с Pfizer и BioNTech – страну обязали выплатить им около 600 млн евро. Суд признал, что навязанный Румынии контракт был заключен в «отсутствие нарушений». В Румынии тоже активно ищут виновных: разные политические силы обвиняют друг друга. Национальная антикоррупционная дирекция Румынии уже завела расследование в отношении бывших высокопоставленных чиновников, подозревая их в злоупотреблениях при оформлении контракта о закупке вакцин.

    Что касается Венгрии, то в ее отношении суд своего вердикта пока еще не вынес. Но, учитывая опыт Польши и Румынии, вряд ли в случае Венгрии он окажется другим.

    Конфликт Польши, Венгрии и Румынии с Pfizer является лишь частью большого политического скандала в ЕС, известного как Pfizergate. Выяснилось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла долгое время вели личные переговоры по телефону и путем СМС-переписки, не фиксируя их в официальных документах. А потом она эту переписку удалила – как уверяет фон дер Ляйен, «случайно». А ведь в 2021 году именно

    глава Еврокомиссии сыграла ключевую роль в заключении контрактов с Pfizer.

    Скандал стал одной из причин попытки вынесения вотума недоверия Еврокомиссии в июле 2025 года. Депутат Европарламента Мислав Колакушич заявлял, что «закупка 4,5 млрд доз вакцины для 450 млн граждан ЕС – это крупнейший коррупционный скандал в истории человечества». Однако попытка импичмента Урсулы фон дер Ляйен тогда не увенчалась успехом. До сих пор европейская прокуратура (EPPO) расследует обвинения в адрес фон дер Ляейн в коррупции, уничтожении переписки в мессенджерах и конфликте интересов. Впрочем, на данный момент ни Урсуле фон дер Ляйен, ни кому-либо еще обвинений по этому делу официально не предъявлено.

    Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина объясняет происходящее тем, насколько сильно европейские государства зависят от брюссельской бюрократии.

    «Страны ЕС, войдя в это сообщество, передали Еврокомиссии часть своего суверенитета – в частности делегировали ему право централизованных закупок медикаментов,

    – напоминает Еремина. – Причем в данном случае переговоры с фармацевтическими гигантами велись в закрытом режиме; никакого демократического обсуждения не было и близко. Фон дер Ляйен и ее супруг выглядят тут явно заинтересованными фигурами». Эксперт сомневается, что главу ЕК удастся в итоге привлечь к ответственности, но полагает, что эта история может решить судьбу второго срока фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии, так как результаты уголовного расследования EPPO станут ключевым испытанием ее политической устойчивости.

    «В любом случае, приходится констатировать, что корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета», – резюмирует Наталья Еремина.

    Главное
    Заслуженный педагог: Убийство пермским школьником учителя – ужасная трагедия
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    Спецназ США для спасения пилота за нескольких часов создал базу в иранском тылу
    В Стамбуле ликвидировали двоих напавших на генконсульство Израиля
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Дрон ВСУ во Владимирской области убил отметившего день рождения мальчика
    Исследование: Численность человечества превысила возможности Земли

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • График отключения горячей воды в 2026 году: в Москве и регионах, как узнать по адресу

      Каждое лето по всей России проводятся плановые отключения горячей воды. Почему данная процедура необходима, в какие конкретно сроки в тех или иных регионах она проводится, как узнать эти сроки и подготовиться к отключению – и что делать, если горячую воду по графику в ваш дом не вернули?

    • Весенний призыв в армию 2026: с какого числа и до какого, призывной возраст и изменения

      До середины лета 2026 года в России проходит весенний призыв на военную службу. Каковы особенности текущей призывной кампании, что следует делать призывнику в случае получения повестки, кому положены отсрочки от армии – и какая ответственность предусмотрена для тех, кто уклоняется от призыва?

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
