Польшу обязали утилизировать 64 млн доз вакцины Pfizer

Tекст: Дарья Григоренко

«Для меня, как для министра здравоохранения, очень досадно, что шесть миллиардов злотых – это 64 млн доз вакцины, которые мы будем обязаны получить, и которые будут утилизированы», – заявила она, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнула, что на эту сумму могли бы быть закуплены жизненно важные лекарства для онкологических больных, оплачено обучение врачей-резидентов или значительно расширен парк медицинского оборудования. По словам Собераньской-Гренды, 6 млрд злотых – это годовая стоимость лекарств для онкологических пациентов или возможность увеличить количество компьютерных томографов в шесть раз, а аппаратов МРТ – в три раза.

Премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность на предыдущее правительство во главе с Матеушем Моравецким. Он пояснил, что прежние власти заказали вакцины, но не забрали их и не оплатили, из-за чего Польше теперь предстоит выплатить штраф свыше 6 млрд злотых. Туск назвал эту ситуацию «вопиющей глупостью» и добавил, что речь не о первоапрельской шутке.

Решение о поставке вакцин было принято после постановления бельгийского суда, который обязал Польшу принять и оплатить почти 80 млн доз на сумму порядка 1,3 млрд евро плюс проценты. Контракт на коллективную закупку вакцин был заключен Польшей в 2021 году по инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Однако сейчас эти препараты почти не используются, но компания Pfizer настаивает на их оплате и планирует поставить вакцины в Польшу в ближайшие годы.

Ранее издание Daily Beast заявило о готовящихся шагах по изъятию мРНК-вакцин от COVID с американского рынка, что может привести к юридическим последствиям.