Daily Beast сообщило о планах изъять COVID-вакцины из США

Daily Beast: Власти США запланировали изъять мРНК-вакцины от COVID с рынка

Tекст: Денис Тельманов

Власти США в течение ближайших месяцев планируют изъять с американского рынка вакцины от COVID, созданные на основе мРНК-технологии, передает РИА «Новости». Сообщение об этом распространило издание Daily Beast, ссылаясь на слова британского кардиолога Асима Малхотру, который поддерживает взгляды министра здравоохранения США Роберта Кеннеди – младшего.

Ранее Кеннеди-младший опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост, где отмечал, что американское управление перспективных биомедицинских исследований BARDA прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин. По его словам, такие препараты признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, среди которых COVID-19 и грипп.

Малхотра сообщил газете, что взгляды Кеннеди на эффективность вакцин разделяют и некоторые влиятельные родственники президента США Дональда Трампа. Собеседник издания рассказал, что окружение Кеннеди-младшего удивлено продолжающимся назначением этих вакцин и считает, что решение об их изъятии с рынка будет принято в ближайшие месяцы. Такое решение, по мнению источника, способно вызвать опасения относительно возможного «хаоса» и привести к серьезным юридическим спорам.

МРНК-вакцины от коронавируса производят такие компании, как Pfizer и Moderna.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме присудила Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2024 год ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкину за открытие микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена.

