  Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    13 комментариев
    25 августа 2025, 14:42 • Новости дня

    Daily Beast сообщило о планах изъять COVID-вакцины из США

    Daily Beast: Власти США запланировали изъять мРНК-вакцины от COVID с рынка

    Tекст: Денис Тельманов

    Издание Daily Beast заявило о готовящихся шагах по изъятию мРНК-вакцин от COVID с американского рынка, что может привести к юридическим последствиям.

    Власти США в течение ближайших месяцев планируют изъять с американского рынка вакцины от COVID, созданные на основе мРНК-технологии, передает РИА «Новости». Сообщение об этом распространило издание Daily Beast, ссылаясь на слова британского кардиолога Асима Малхотру, который поддерживает взгляды министра здравоохранения США Роберта Кеннеди – младшего.

    Ранее Кеннеди-младший опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост, где отмечал, что американское управление перспективных биомедицинских исследований BARDA прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин. По его словам, такие препараты признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, среди которых COVID-19 и грипп.

    Малхотра сообщил газете, что взгляды Кеннеди на эффективность вакцин разделяют и некоторые влиятельные родственники президента США Дональда Трампа. Собеседник издания рассказал, что окружение Кеннеди-младшего удивлено продолжающимся назначением этих вакцин и считает, что решение об их изъятии с рынка будет принято в ближайшие месяцы. Такое решение, по мнению источника, способно вызвать опасения относительно возможного «хаоса» и привести к серьезным юридическим спорам.

    МРНК-вакцины от коронавируса производят такие компании, как Pfizer и Moderna.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме присудила Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2024 год ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкину за открытие микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. В Азии зафиксирован новый всплеск COVID-19, при этом в Гонконге уровень заболеваемости достиг максимума с апреля 2024 года.

    23 августа 2025, 02:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность через две недели ввести новые санкции в связи с конфликтом на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа попросили прокомментировать его слова о готовности США через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине. «Это будет очень важное решение», – приводит слова Трампа ТАСС.

    По его словам, речь может идти о «крупных санкциях, или крупных пошлинах, или и том, и другом». «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также отметил возможность смены подхода США к России.

    Комментарии (5)
    25 августа 2025, 10:44 • Новости дня
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва впервые за три с половиной года конфликта якобы пошла на важные уступки по ключевым вопросам.

    О готовности Москвы к значительным уступкам президенту США Дональду Трампу на переговорах по Украине сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью, передает Axios.

    По его словам, впервые за долгий период российская сторона проявила гибкость по ряду принципиальных позиций.

    Вэнс отметил: «Я считаю, что россияне сделали значительные уступки президенту Трампу впервые за три с половиной года этого конфликта. Они действительно выразили готовность быть гибкими по некоторым ключевым требованиям». Политик уточнил, что Москва признала невозможность смены власти в Киеве и согласилась с необходимостью предоставления Украине гарантий территориальной целостности.

    Вэнс подчеркнул, что переговоры ведутся добросовестно, но разногласия сохраняются, поэтому завершить конфликт пока не удалось. Он добавил, что Дональд Трамп сохраняет ряд рычагов давления для прекращения боевых действий.

    Также Вэнс заявил, что вопрос новых санкций против России не снят с повестки, но решения будут приниматься индивидуально.

    По поводу якобы авиаударов по заводу на Украине, принадлежащему американской компании, Вэнс указал: «Мне это не нравится. Но это война, именно поэтому мы и хотим прекратить кровопролитие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, однако надеются на достижение мира не позднее чем через полгода. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    Комментарии (23)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 14:01 • Новости дня
    Политолог Рар: Судьбу Украины решит саммит США, России, Китая в Пекине
    Политолог Рар: Судьбу Украины решит саммит США, России, Китая в Пекине
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Важнейшим этапом мирного урегулирования для Украины может стать саммит в Пекине с участием лидеров России, Китая и, возможно, США. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.

    О предстоящем саммите 3 сентября 2025 года в Пекине, который может стать решающим для судьбы Украины, сообщил немецкий политолог Александр Рар в Telegram.

    Он подчеркнул, что встреча приурочена к 80-летию окончания Второй мировой войны. По его словам, «следующим решающим моментом в судьбе Украины может стать саммит в Пекине 3 сентября 2025 года в день празднований 80-летия окончания Второй мировой войны. Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трех держав – Китая, России, США».

    Политолог также обратил внимание на тот факт, что отказ Владимира Зеленского, поддерживаемого европейскими странами, от признания утраченных территорий тормозит урегулирование конфликта.

    Китай на этот день запланировал проведение военного парада на площади Тяньаньмэнь по случаю праздничных мероприятий в Пекине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты в Китае рассматривают возможность не посещать военный парад в сентябре из-за ожидаемого присутствия президента Владимира Путина.

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября.

    Комментарии (8)
    22 августа 2025, 16:03 • Новости дня
    Рютте заявил о поставках оружия Киеву на 1,5 млрд

    Рютте сообщил о передаче Киеву американских вооружений на 1,5 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек НАТО Марк Рютте рассказал о значительных поставках вооружения Киеву странами альянса в течение месяца.

    О поставках вооружения из США Киеву на сумму 1,5 млрд долларов сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС. Он отметил, что страны альянса закупили и уже передали это вооружение за последний месяц.

    Рютте подчеркнул, что поставки будут продолжены. По его словам, после окончания боевых действий страны НАТО планируют помочь увеличить численность вооруженных сил Украины и развернуть новые военные производства на территориях под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отклонил все предложения Дональда Трампа по урегулированию на Украине, включая отказ от членства в НАТО.

    Британия заключила контракт на поставку шести новых зенитных комплексов Land Ceptor на сумму 118 млн фунтов для усиления системы ПВО Sky Sabre.

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Комментарии (5)
    22 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»

    Путин: Была очень хорошая и откровенная встреча с Трампом на Аляске

    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом прошли очень хорошо, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове.

    «Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», – приводит слова Путина ТАСС. Он сообщил, что после саммита на Аляске Россия и США контактируют «на уровне наших министерств, ведомств, компаний».

    Путин признал, что отношения России и США оказались на низком уровне, но с возвращением в Белый дом Трампа «все-таки замаячил свет в конце туннеля».

    «Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны – это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», – сказал Путин, но отметил, что это зависит, в первую очередь, от стран Запада «в широком смысле слова». Он пояснил, что США «тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

    По словам Путина, власти США определят следующие шаги. Он выразил уверенность, что лидерские качества Трампа могут послужить «хорошим залогом» продолжения восстановления отношений двух стран. Путин рассчитывает поддерживать «темп совместной работы на этой площадке».

    Россия и США рассматривают возможность совместной работы в сфере добычи СПГ, причем как в российской Арктической зоне, так и на Аляске, сказал президент. Путин указал, что в России есть несколько компаний, работающих в данной сфере, в частности «Новатэк». Он указал, что компании работают во взаимодействии с партнерами из Европы и Азии.

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. После встречи, продолжавшейся почти три часа, лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. С высокой вероятностью состоится вторая встреча лидеров России и США, по крайней мере, Трамп публично выразил на это надежду.

    Комментарии (4)
    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:33 • Новости дня
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    @ Julia Demaree Nikhinson/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на приезд президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможный приезд Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году, передает ТАСС.

    В Белом доме, в ходе общения с журналистами, Трамп показал снимок с российско-американского саммита на Аляске, где он был запечатлен рядом с российским лидером.

    «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография», – заявил Трамп.

    Трамп ранее пообещал дать ясность по переговорам на Украине в течение двух недель. Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Владимира Путина сильным и очень умным лидером.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 13:15 • Новости дня
    МИД Украины осудил Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
    МИД Украины осудил Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Украины резко осудил участие знаменитого американского режиссера Вуди Аллена в мероприятиях Московской международной недели кино.

    МИД Украины категорически осудил участие знаменитого американского режиссера Вуди Аллена в мероприятиях Московской международной недели кино, передает РИА «Новости». Об этом украинское дипведомство сообщило в Telegram-канале.

    Ранее Вуди Аллен заявил, что не против приехать в Россию, а также рассказал, что уже бывал в Москве и Петербурге, где «хорошо провел время». Он подчеркнул, что у него остались только хорошие чувства к этим городам.

    Напомним, в зале пространства «Москино» прошла онлайн-встреча с Вуди Алленом в рамках Международной московской недели кино. На мероприятии собрались сотни человек. Неделя кино в Москве проходит с 23 по 27 августа.

    Комментарии (4)
    23 августа 2025, 12:00 • Новости дня
    Прокуроры в США предложили Ионову организовать экстрадицию

    Правозащитнику Ионову предложили явиться в суд США или выбрать страну экстрадиции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская прокуратура потребовала от правозащитник Александра Ионова прибыть в США или назвать страну, откуда возможна экстрадиция, предложив оплатить расходы.

    Прокуроры США, к которым обратился член СПЧ Александр Ионов, предложили ему явиться в суд во Флориде для ознакомления с обвинениями, передает ТАСС.

    По словам Ионова, американские прокуроры заявили, что готовы раскрыть основные обвинения только после его появления в суде города Тампа.

    Прокуратура также потребовала, чтобы Ионов сообщил либо номер рейса, на котором прилетит в США, либо страну, из которой США смогут организовать экстрадицию, отметив, что готовы взять на себя все расходы по перевозке. После прибытия Ионов должен будет предстать перед судом и прокуратурой для дачи показаний.

    Ионов ранее обращался к президенту США Дональду Трампу и к другим представителям американской власти с просьбой прекратить уголовное преследование, но ответа из Белого дома получено не было. В феврале Ионов сообщал, что рассчитывает на вмешательство американского президента в его дело.

    Власти США обвиняют Ионова в попытке вступить в сговор с гражданами США с целью использования их в качестве агентов российского влияния и предполагают, что с 2014 по 2022 год он контактировал с тремя политическими группами в различных штатах для проведения «вредоносной кампании». По этим обвинениям Ионову грозит до пяти лет лишения свободы. Сам он вину не признает и считает дело политически мотивированным, связанным с его поддержкой спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили награду до 10 млн долларов за информацию о местонахождении Александра Ионова.

    Американские активисты продолжают взаимодействие с российскими коллегами несмотря на давление со стороны властей США.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 14:00 • Новости дня
    Лавров выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине
    Лавров выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва надеется, что попытки западных государств нарушить переговорный процесс по Украине, начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, будут сорваны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что западные страны ищут повод, чтобы не допустить переговоров, пытаясь переложить ответственность на другие стороны, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский выставляет дополнительные условия и требует немедленной встречи с Путиным, несмотря ни на что.

    «Они просто ищут повод для того, чтобы переговоры не допустить, и хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине [Владимира] Зеленского, который тоже артачится и какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с Путиным, независимо ни от чего», – заявил Лавров.

    Министр напомнил, что процесс переговоров был положен президентами Путиным и Трампом и уже принес положительные результаты.

    Ранее Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате. Лавров отметил, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    МИД России сообщил об отсутствии планов по встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 09:34 • Новости дня
    Baijiahao: Россия и Китай нанесли внезапный удар по экономике США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайские компании в последние месяцы существенно сократили закупки сои у США, а Россия увеличила производство и экспорт такой сельхозпродукции на Дальнем Востоке, пишет китайское издание Baijiahao.

    КНР долгое время являлась главным покупателем американской сои, однако в последнее время китайские предприятия резко уменьшили объемы закупок, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Baijiahao.

    Авторы материала отмечают, что Россия значительно нарастила производство сои на Дальнем Востоке и вдвое увеличила экспорт этого продукта. Сейчас склады в США заполнены нераспроданным прошлогодним урожаем, хотя уже близится новый сезон сбора.

    В статье говорится, что введенные Вашингтоном санкции привели к противоположным результатам и нанесли удар по интересам самих США.

    В марте Китай приостановил импорт древесины и сои из США.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему России выгодны антиамериканские санкции Китая против Соединенных Штатов.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 13:46 • Новости дня
    Риттер направил Трампу письмо с призывом к диалогу с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа гражданской дипломатии во главе с экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США и бывшим инспектором по оружию массового поражения спецкомиссии ООН Скоттом Риттером после визита в Россию обратилась к Дональду Трампу с призывом углублять конструктивные контакты между США и Россией.

    Инициативная группа гражданской дипломатии во главе с экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером после его поездки в Россию направила письмо президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. В письме группа призвала американского лидера к совместной работе ради развития диалога между США и Россией.

    В документе подчеркивается, что группа состоит из законотворцев, офицеров, аналитиков и профессоров, которые способствовали формированию отношений между двумя народами и борьбе с «русофобией». Авторы письма отметили, что создали устойчивую основу для контактов между гражданами двух стран на всех уровнях российского общества.

    Они поздравили Трампа с успешной встречей с Владимиром Путиным на Аляске, а также с конструктивными переговорами с Владимиром Зеленским и лидерами Европы. В письме говорится, что усилия Трампа по улучшению отношений с Россией подверглись критике со стороны его политических оппонентов, использующих страх и русофобские нарративы.

    «Один из членов нашей команды, Скотт Риттер, недавно вернулся из поездки в Россию, где он смог воочию увидеть реакцию российского народа на исторический саммит. Сейчас в России очень хорошо относятся к вам и к американскому народу. Они ценят то уважение, которое вы проявляете к России и ее руководству, и ваше искреннее стремление к улучшению отношений, которое выходит за рамки намерения просто урегулировать конфликт. Послание из России звучит громко и ясно: вы не один стремитесь к всеобъемлющему и справедливому миру. Россия с вами», – говорится в письме.

    Авторы подчеркивают, что их деятельность направлена на укрепление дружбы между народами на фоне противодействия политическим нарративам, направленным на разобщение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил о попытках стереть русскую идентичность на Украине. Риттер также объяснил выбор Аляски местом саммита России и США.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 09:05 • Новости дня
    Врачи в Китае извлекли нож из головы трехлетней девочки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врачи клиники в Куньмине провели успешную операцию по извлечению ножа из головы маленькой пациентки после несчастного случая, сообщает газета South China Morning Post.

    Врачи в Китае сумели безопасно извлечь пятнадцатисантиметровый нож из головы трехлетней девочки, сообщает ТАСС. Девочка была ранена во время несчастного случая: по информации South China Morning Post, мать во время смены простыней случайно взмахнула ими, после чего нож, лежавший рядом, ударил ребенка по голове.

    Лезвие застряло в черепе над правым ухом. Мать сперва попыталась самостоятельно достать нож, но не смогла и вместе с дочерью отправилась в больницу. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как девочка спокойно входит в клинику с ножом в голове в сопровождении матери и сотрудника медучреждения.

    Медики клиники Дунчуань успешно извлекли нож, состояние ребенка стабильное. Врачи пояснили, что нож не причинил немедленной смертельной травмы благодаря мягкости детского черепа. Один из специалистов подчеркнул: «Правильным решением было немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью».

    Сотрудник больницы в разговоре с журналистами отметил, что мать призналась – намеревалась напугать капризничавшую дочь, случайно задев ее ножом. Полиция по итогам проверки расценила произошедшее как несчастный случай, не обнаружив признаков преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи в Башкирии спасли жизнь девочке с пулевым ранением сердца. Медики в России извлекли из желудка девушки, принимавшей таблетки для похудения, инородное тело. Врачи во Владивостоке удалили из ноги пациента тромб длиной 15 см.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 10:44 • Новости дня
    Фармацевтам пригрозили штрафом до 200 тыс. рублей за несообщение о дешевых аналогах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С началом осени нарушившие правила информирования о дешевых препаратах фармацевты могут получить крупные административные штрафы, сообщил доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин.

    По его словам, с 1 сентября 2025 года в России фармацевтам и руководителям аптек будут грозить административные штрафы в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей за несообщение покупателям о наличии более дешевых аналогов препаратов, передает ТАСС. Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава от 29 апреля 2025 года №259н, фармацевтические работники обязаны информировать клиентов о наличии аналогичных лекарств с меньшей стоимостью. В случае нарушения предусмотрена ответственность по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, что трактуется как грубое нарушение лицензионных требований. Кубышкин подчеркнул, что «такая конкретизация является оправданной для устранения неопределенности в законодательном регулировании». Нововведение, по мнению эксперта, направлено на обеспечение права граждан на адекватное лекарственное обеспечение с учетом их финансового положения. При этом существенного увеличения рисков для аптечных организаций не ожидается.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Стало известно о визите духовного наставника Трампа на Украину

    Духовный наставник Трампа пастор Бернс анонсировал визит на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Духовный наставник президента США Дональда Трампа американский пастор Марк Бернс рассказал о планах посетить Украину сразу после пребывания в Южной Корее.

    Пастор Марк Бернс написал в соцсети Х, что покидает Южную Корею и направляется на Украину, сопроводив пост фотографией из аэропорта, передает ТАСС.

    Бернс известен как евангелист и сторонник Трампа. В 2016 году издание Time назвало его «главным пастором» президента США, отметив его заметное влияние на первую президентскую кампанию Трампа.

    Пастор неоднократно публично поддерживал политику Трампа и выступал на мероприятиях в его поддержку.

    Ранее американский спецпосланник Кит Келлог намерен посетить Киев на два дня. Во время визита он запланировал провести переговоры с украинским руководством.

    Комментарии (0)
    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения

    Президента США Дональда Трампа подозревают в намерении вторгнуться в Венесуэлу. Его старая борьба с «диктатором Мадуро» не увенчалась успехом, и теперь Вашингтон хочет бросить вызов «наркотеррористу Мадуро», задействовав Пентагон. Американцы при этом многим рискуют, но Трамп привык рисковать – и у него есть повод. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

