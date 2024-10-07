Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине 2024 года
Лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2024 года объявили в Стокгольме
Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме присудила Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2024 год, ее получат ученые Виктор Амброс и Гэри Равкин за открытие микроРНК и роли в посттранскрипционной регуляции действия гена.
Как передает ТАСС, данная премия является одной из самых престижных в области медицины и присуждается за выдающиеся достижения в этой сфере. Она вручается ежегодно с 1901 года и стала символом признания научного вклада в улучшение здоровья человечества.
Нобелевская ассамблея состоит из 50 профессоров Каролинского института, а ее рабочий орган, Нобелевский комитет, отбирает кандидатов на премию. Процесс выбора номинантов начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года, а окончательное решение о лауреате принимается в первый понедельник октября путем голосования.
История Нобелевской премии по физиологии и медицине богата на великие открытия, такие как разработка инсулина, пенициллина и магнитно-резонансной томографии. В последние годы премия по физиологии и медицине привлекала внимание за открытия в области генетики и вирусологии, как это было в 2023 году, когда награда была вручена за достижения в создании мРНК-вакцин от COVID-19.