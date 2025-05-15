Bloomberg сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в Азии

Новую волну COVID-19 зафиксировали в Гонконге и Сингапуре

Tекст: Мария Иванова

В Азии зафиксирована новая волна заболеваемости COVID-19: резкий рост числа зараженных отмечен в Гонконге и Сингапуре, передает Bloomberg.

Власти этих городов призывают граждан делать прививки и напоминают группам риска о необходимости ревакцинации. По словам главы отдела инфекционных заболеваний гонконгского Центра охраны здоровья Оу Цзяжуна, «уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией достаточно высок», а показатели за прошлую неделю стали рекордными с апреля 2024 года отмечает ТАСС.

В Гонконге возросло число госпитализаций и обращений в больницы, а также отмечено увеличение концентрации вируса в сточных водах.

Сингапур, как сообщает Bloomberg, усилил меры готовности к новой волне, а Министерство здравоохранения страны впервые за последний год опубликовало обновленную статистику по COVID-19. Согласно релизу, с 27 апреля по 3 мая зафиксировано на 28% больше новых случаев заболевания и на 30% больше госпитализаций по сравнению с предыдущей неделей.

Власти Сингапура советуют жителям соблюдать меры предосторожности и носить маски в местах массового скопления людей. Новая волна распространяется на фоне продолжающегося роста числа заражений в регионе в последние месяцы, что периодически приводит к новым всплескам заболеваемости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов, подобных COVID-19.

При этом потери от пандемий могут превышать последствия войн по числу жертв и экономическому ущербу, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.