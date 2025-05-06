Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов, подобных COVID-19

Трамп подписал указ о прекращении финансирования исследований опасных вирусов

Tекст: Мария Иванова

Трамп подписал указ о прекращении федерального финансирования исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, включая проекты за рубежом, передает РИА «Новости». Новый документ предусматривает запрет как на текущие, так и на будущие гранты в этой сфере в так называемых «проблемных странах», среди которых названы Китай и Иран.

В соответствии с пресс-релизом Белого дома, указ направлен на «защиту американских граждан от инцидентов в области биологической безопасности», чтобы избежать повторения ситуаций, подобных пандемии COVID-19.

В публикации говорится: «Данный указ прекращает текущее и будущее федеральное финансирование опасных исследований в области приобретенных мутаций в проблемных странах, в том числе в Китае и Иране... позволяет исследовательским агентствам США выявлять и прекращать федеральное финансирование других биологических исследований, которые могут угрожать здоровью американцев, общественной и национальной безопасности».

В Белом доме подчеркнули, что Дональд Трамп на протяжении длительного времени придерживался мнения о лабораторной утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии. В декабре 2023 года американские конгрессмены по результатам двухлетнего расследования также пришли к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, возник именно в уханьской лаборатории и распространился в результате утечки.

Однако группа экспертов Всемирной организации здравоохранения в марте 2021 года признала утечку из лаборатории «крайне маловероятной». По данным ВОЗ, наиболее вероятным сценарием остается передача вируса человеку от летучих мышей через другое животное, а среди других версий рассматривалась возможность заражения через охлажденные продукты.

Напомним, 19 апреля власти США заявили, что коронавирус был создан искусственно в лаборатории города Ухань.

Между тем министерство обороны США начало возвращать на службу военнослужащих, ранее уволенных за отказ от прививки от коронавируса.

Ранее ВОЗ предупредила о риске возвращения смертельно опасных болезней.