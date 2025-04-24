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    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    24 апреля 2025, 10:05 • Новости дня

    Пентагон вернул на службу уволенных за отказ вакцинироваться военнослужащих

    Минобороны США восстановило военных после увольнений за отказ от вакцинации

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство обороны США приступило к восстановлению на службе военнослужащих, уволенных за отказ от обязательной прививки от коронавируса после подписания главой ведомства Питом Хегсетом соответствующего меморандума.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в американских вооруженных силах началось восстановление всех, кто был уволен за отказ от вакцинации во время пандемии, и разрабатываются дополнительные меры юридической защиты для них, сказано в сообщении оборонного ведомства США.

    «Мы делаем все, что в наших силах, и как можно быстрее, чтобы восстановить в должности тех, кто пострадал от этой политики», – приводятся слова министра Хегсета.

    Министр подписал меморандум, который предписывает заместителю Хегсета по персоналу и боеготовности направить дополнительные указания комиссиям, ответственным за рассмотрение дел военнослужащих, уволенных ранее за отказ от вакцинации, действие которого уже отменено.

    «Руководство также будет способствовать отмене неблагоприятных мер в отношении военнослужащих исключительно за отказ от вакцинации от COVID-19, включая повышение ранга», – добавил Хегсет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении на службе военнослужащих, уволенных в соответствии с мандатом министерства по вакцинации против COVID-19.

    В период администрации Джо Байдена из вооруженных мил США были уволены чуть меньше 10 тыс. военнослужащих, однако Пентагон продолжил эту тенденцию и объявил в феврале о намерении в течение месяца уволить трансгендеров, если они не получат индивидуальные исключения.

    23 апреля 2025, 19:25 • Новости дня
    Трамп: Заявление Зеленского о Крыме очень вредно для переговоров о мире
    Трамп: Заявление Зеленского о Крыме очень вредно для переговоров о мире
    @ Annabelle Gordon/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подверг критике слова главы киевского режима Владимира Зеленского о статусе Крыма, подчеркнув негативное влияние подобных заявлений на перспективы переговоров.

    В соцсети Truth Social Трамп процитировал публикацию украинского лидера на первой полосе The Wall Street Journal, где Зеленский отметил: «Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить».

    По словам Трампа, Крым был утрачен много лет назад еще при президенте США Бараке Обаме и не должен рассматриваться как предмет для обсуждения, передает ТАСС.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные заявления украинских властей наносят ущерб перспективам урегулирования ситуации и мешают достижению мира. Трамп вновь выразил уверенность, что мирное соглашение по украинскому конфликту находится «близко к заключению».

    Он добавил, что ситуация на Украине остается крайне сложной, и у Зеленского, по его мнению, есть лишь два выхода – либо заключить мир с Россией, либо потерять контроль над страной в ближайшие три года. «Ему нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна – он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», – заявил президент США.

    Трамп также выразил сомнение относительно принципиальности украинских властей в вопросе Крыма, задавшись вопросом, почему Киев не сражался за полуостров ранее, если он так необходим Украине.

    Ранее Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины. Из-за этого глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта.

    Газета The Washington Post писала, что США возмущены позицией Киева, который отказался принимать предложения о территориальных уступках.

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    23 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского, пишет NYT.

    Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в дальнейших переговорах по Украине в Лондоне после того, как Украина отвергла ключевое условие Дональда Трампа в переговорном процессе, которое заключалось в признании Крыма российской территорией и отказе от членства в НАТО, пишет The New York Times (NYT).

    Переговорщики из США, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня, а США на встрече будет представлять специальный посланник генерал Кит Келлог, однако участие посланника президента США в России Стива Уиткоффа остается под вопросом, сообщается в статье.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский днем ранее заявил журналистам, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма», при этом Киев готов к переговорам после прекращения огня и с исключением любых условий легализации контроля Москвы над Крымом.

    В Париже Рубио уже предупреждал, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».

    «Мы не собираемся длить эти усилия неделями и месяцами подряд», – сказал тогда Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

    Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

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    23 апреля 2025, 20:20 • Видео
    Мира не будет, Зеленский все испортил

    «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    23 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск

    Путин: FPV-дроны стали наиболее серьезным фактором боевого успеха

    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дроны-камикадзе, управляемые от первого лица операторами (first-person view, англ., FPV), показали себя как наиболее серьезный фактор успеха в боевых действиях, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Президент в ходе заседания прокомментировал результаты прошлого года. Он заявил, что каждый день на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов, передает ТАСС.

    «Это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха», – отметил Путин.

    В войсках пока не достает таких аппаратов, но в будущем их производство планируется нарастить. «Их очень ждут», – подчеркнул президент.

    «Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром [обороны Андреем Белоусовым], предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле», – указал Путин.

    При этом Путин уверен, что все планы по наращиванию производства будут выполнены. «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул глава государства.

    «Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности», – добавил Путин.

    Он отметил, что в прошлом году в стране более чем вдвое был увеличен выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Ранее в России разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, способные работать в условиях аномально высоких температур. Изделия испытывались при температурах до +200 градусов.

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    23 апреля 2025, 12:18 • Новости дня
    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине

    Политолог Скачко: Срыв переговоров в Лондоне означает отсутствие жизнеспособного мирного плана по Украине

    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отмена лондонской встречи по Украине на уровне глав МИД говорит о том, что ни у одной из сторон нет жизнеспособного плана урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в очередном раунде переговоров по украинскому кризису, после этого статус встречи понизили.

    «Отмена встречи в Лондоне на уровне глав МИД говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что бы кто ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным «зонтиком» коллективного Запада», – детализировал он.

    «Отказ Рубио от поездки в Лондон – это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми американских условий украинского урегулирования. Вторая цель – показать Украине и Евросоюзу их место. Президент США Дональд Трамп заставит их «целовать ему зад», – продолжил спикер.

    «У евроатлантистов и офиса Зеленского есть только один инструмент для противодействия Вашингтону – дедлайн Трампа по украинскому урегулированию. Но думаю, этого не хватит для получения преференций в диалоге с американской стороной», – указал аналитик.

    «Я вижу лондонский провал продолжением парижского «пшика» по Украине. По сути, сейчас все они признали, что ни у кого нет жизнеспособного плана украинского урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон», – признался собеседник.

    «Более того, вероятно, европейские «ястребы», близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вложили в уста Зеленскому слова о непризнании Крыма российским. Тот послушно озвучил, и Европа создала выгодную для себя картинку, что якобы никто не хочет урегулирования украинского кризиса», – считает он.

    «При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана Трампа. На этом фоне возникает вопрос: не выйдут ли США из мирных переговоров, как это анонсировалось ранее. В целом, если такое произойдет, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», – заключил Скачко.

    Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне после того, как Владимир Зеленский заявил о неприятии признания Крыма российским. Это предложение, по данным The New York Times, входило в план, который Вашингтон рассчитывал представить на встрече. Издание пишет, что отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнения мирные переговоры в целом.

    Между тем спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также отказался от поездки в Лондон, что значительно снизило престиж мероприятия, добавляет Financial Times. Тем не менее делегаты из США, Европы и Украины проведут консультации в Лондоне в среду, но это будет встреча не глав МИД, а чиновников более низкого ранга.

    Рубио участвовал в саммите по Украине на прошлой неделе в Париже, но затем предупредил, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может выйти из переговоров, уделив внимание «другим приоритетам».

    Отмена встречи в Лондоне показала «разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев», отметил Косачев Константин, замспикера Совета Федерации. Он указал, что «угар реваншизма» Украины, Британии, Германии и Франции резко контрастирует прагматичному, реалистичному подходу США и России.

    «Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Британия, ни Франция, ни Германия. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном счете, как показывает опыт, только по результатам таких встреч и появляются настоящие новости», – заметил сенатор. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    24 апреля 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вряд ли встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится в Саудовской Аравии, заявил глава американского государства Дональд Трамп, добавив, что ожидает встречи «вскоре после этого».

    На вопрос о том, планирует ли Трамп встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, президент США ответил: «Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого». Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар 13–16 мая, передает РИА «Новости».

    Трамп также заявил о сложностях в работе с украинским лидером Владимиром Зеленским: «Я думал, что с Зеленским будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально».

    При этом президент США уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма частью России, заявив, что желает завершения конфликта и что у него «нет любимчиков». Он выразил уверенность, что Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине: «Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским».

    Оценивая переговоры по Украине в Лондоне, президент США выразил мнение, что «они прошли хорошо».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Axios со ссылкой на свои источники сообщал, что американский спецпосланник Стивен Уиткофф, вероятно, прибудет в Россию для переговоров с Путиным в пятницу.

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    23 апреля 2025, 10:33 • Новости дня
    Европе предрекли критическую неспособность использовать вооруженные силы без США

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские страны могут столкнуться с серьезными трудностями при перемещении войск и обеспечению кибербезопасности при отказе США от оборонных гарантий в случае военного кризиса, пишет Politico.

    Европейские государства рискуют столкнуться с фатальными проблемами в сфере военной мобильности и логистики, если США прекратят выполнять свои обязательства по обороне континента, пишет газета Politico.

    Издание отмечает, что перемещение войск по Европе без американской поддержки станет медленным, затратным и столкнется с серьезными логистическими препятствиями.

    «В условиях военного кризиса подобная ситуация приведет к неэффективности и даже к критической неспособности использовать вооруженные силы», – говорится в статье.

    Газета отмечает, что с тех пор, как в 1949 году было основано НАТО, одной из ключевых ролей европейских членов альянса было сопротивление вторжению, а порты Роттердама и Антверпена должны были принимать людей и технику, чтобы те могли использовать сухопутные и железные дороги и направиться к месту боевых действий.

    «Но планировщики никогда не представляли себе НАТО без США. На протяжении десятилетий военная логистика Европы строилась на основе предположения о поддержке Америки. Большая часть транспортной инфраструктуры континента, построенной или модернизированной во время холодной войны, по-прежнему идет с запада на восток, сформированная ожиданием прибытия подкреплений США из-за Атлантики», – подчеркивает автор статьи.

    Некоторые из стратегических коридоров континента – это усилия НАТО, включая самый развитый, который простирается от голландского побережья до польской стороны Сувалкского коридора.

    «Останутся ли Соединенные Штаты вовлеченными в дела НАТО и Европы – это закономерный вопрос. Меня это беспокоит. Я чертовски надеюсь, что мы не изменим существенно наши обязательства перед Европой. Это было бы ужасной ошибкой для США», – сказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

    По мнению Ходжеса, европейская инфраструктура «одна из величайших проблем» для мобильности военных. К тому же большая часть современной европейской инфраструктуры никогда не предназначалась для военного использования.

    Научный сотрудник базирующегося в Брюсселе Королевского высшего института обороны Саймон Ван Хоймиссен добавил, если США отступят от поддержки Европы, в первую очередь пострадают средства разведки в режиме реального времени и спутникового наблюдения.

    Если американцы в конечном итоге не появятся, то ничего из этого – ни коридоры, ни порты, ни тщательно продуманная логистика – не будут иметь ни малейшей пользы, потому что корабли и самолеты, на которые они рассчитывают, могут остаться за тысячи миль от пункта назначения, пишет газета.

    Таким образом, вкладывая значительные средства в военную стратегию, основанную на вере в поддержку США, которая может никогда не реализоваться, Европа рискует подготовиться к неправильному конфликту, такому, в котором порты и коридоры останутся пустыми, а европейские заводы, производящие танки, и базы, обучающие войска, будут отрезаны от фронта, резюмировала Politico.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва намерена модернизировать дороги через Сувалкский коридор, чтобы укрепить оборону на границе с Польшей и повысить мобильность военных в случае кризиса.

    Россия неоднократно выступала против домыслов о якобы намерении страны вступить в конфликт с НАТО. Летом 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что нападение это невозможно и назвал сообщения о потенциальном конфликте Москвы с североатлантическим альянсом выдуманными и «пугалами для бюргеров».

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    23 апреля 2025, 17:54 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «заморозить границы» по линии соприкосновения

    Вице-президент США Вэнс призвал Россию и Украину сделать «последний шаг» в переговорах

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский вице-президент Вэнс призвал Москву и Киев принять предложение, иначе Вашингтон завершит посредничество по вопросу прекращения огня на Украине, сообщает CBS News.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал CBS News.

    Эти слова стали вторым предупреждением от администрации Трампа менее чем за неделю, несмотря на частые обещания президента США о быстром прекращении конфликта за счет заключения выгодной обеим сторонам сделки.

    Вэнс отметил, что США сделали «очень четкое предложение» и русским, и украинцам, и пришло время либо им ответить на это «да», либо Соединенным Штатам выйти из процесса.

    «Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, который заключается в том, что стороны заявляют о готовности прекратить убивать, заморозить границы на уровне, близком к тому, где они находятся сегодня. Теперь, конечно, это означает, что и украинцы, и русские должны будут отказаться от части территории, которой они сейчас владеют», – сказал Вэнс журналистам в Индии, где он пребывает с четырехдневным визитом.

    При этом в среду стало известно, что вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине, которая должна была пройти в Лондоне, отложена на неопределенный срок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связанным с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.

    До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.

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    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    США сочли поведение Зеленского в рамках переговоров по Украине неприемлемым

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский обсуждает условия возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ, это неприемлемо, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    «К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации», – приводит слова Ливитт ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Она подчеркнула, что для Вашингтона «это неприемлемо», переговоры должны вестись «за закрытыми дверями».

    Ливитт также отметила, что США вложили значительные усилия в попытки положить конец военному конфликту. Она добавила, что американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на эти цели, и заявила: «Хватит!»

    Ливитт указала, что никто не просил Украину признать Крым российской территорией, от Киева требовалось «сесть за стол переговоров». «Чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны будут вынуждены разойтись немного недовольными», – сказала она.

    Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что ей пока нечего сообщить относительно возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и последовавшего отказа главы Госдепа США Марко Рубио лететь в Лондон. США заявили, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».

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    23 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    Statesman: Производственная утопия Трампа повергнет США в кризис

    Statesman: Возврат производства в США ударит по американцам и повергнет страну в кризис

    Tекст: Ирма Каплан

    Стоимость рабочей силы в США может привести к резкому росту цен на товары при реализации планов Трампа и его советника Наварро о возвращении производства в страну, пишет Statesman.

    Усилия американского президента Дональда Трампа и советника по торговле Питера Наварро вернуть в страну производство повергнут США в кризис и обернутся бедой для американцев из-за стоимости рабочей силы, пишет индийская газета Statesman.

    «Небесная манна производства, которую предлагают Трамп и Наварро, окажется ядовитой пилюлей для Соединенных Штатов, хотя бы из-за затрат на рабочую силу», – говорится в статье.

    Автор материала Сунил Шаран поясняет, что сейчас, когда стоимость рабочей силы растет даже в Китае, производство перемещается в страны с более низкими издержками, такие как Вьетнам и Филиппины, и частично в Индию. В США стоимость рабочей силы высока, и если производство переместится в Штаты, стоимость многих товаров удвоится, а то и утроится.

    «Почти 80% товаров, потребляемых в США, производятся за рубежом, в первую очередь в Китае. Готовы ли американцы заплатить 3 тыс. долларов за смартфон или 80 тыс. долларов за седан эконом-класса? Однозначный ответ – нет», – пишет Шаран.

    Автор делает вывод, что тарифы США приведут к росту цен для американских потребителей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

    «В краткосрочной перспективе – из-за высоких тарифных издержек, которые лягут на плечи потребителя. В долгосрочной, если производство в больших масштабах переместится в США, – из-за высоких затрат на рабочую силу в Америке. Крах американской империи не за горами», – резюмировал автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США намерены сохранить ключевые таможенные тарифы на европейские товары даже после торговых переговоров с ЕС, стремясь вернуть бизнес в страну.

    Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год.

    Однако глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом замедлит экономику США, и едва не поплатился должностью.

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    23 апреля 2025, 14:05 • Новости дня
    Бойцы ВС России рассказали о боях с польскими наемниками и «азовцами» в Сухой Балке

    Бойцы России заметили польских наемников и боевиков «Азова» в боях за Сухую Балку

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие ВС России в боях за Сухую Балку на стороне ВСУ заметили польских наемников и боевиков «Азова».

    Замкомандира штурмроты и штурмовик 20-го мотострелкового полка Южной группировки войск рассказали, как на стороне украинских сил в Сухой Балке воевали польские наемники и боевики запрещенной и признанной в России террористической организации «Азов», передает ТАСС.

    По словам замкомандира штурмроты 20-го мотострелкового полка с позывным «Пророк», в радиоперехватах был слышен польский язык и панические реплики среди иностранных наемников. И хотя ВСУ безуспешно пытались перебросить резервы им на подмогу, все же продолжали отступать.

    «Противник продолжает отступать, но, опять же, отступать с таким расчетом, что какое-то количество сил и средств в виде военнослужащих и техники они оставляют на определенных рубежах для сдерживания наших войск», – сказал «Пророк».

    Штурмовик из того же полка с позывным «Артист» добавил, что оборону Сухой Балки удерживали боевики запрещенной в России террористической организации «Азов», а поддержку им оказывало подразделение беспилотной авиации «Птицы Мадьяра».

    «Под нашим натиском и они откатились в тыл», – подытожил «Артист».

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в результате действий подразделений Южной группировки пункт Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР) был освобожден, сообщили в Минобороны.

    Освобождение поселка Сухая Балка позволит ограничить логистические возможности Вооруженных сил Украины на двух важных направлениях.

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    24 апреля 2025, 08:22 • Новости дня
    Французский генерал назвал поставки Taurus Украине бесполезными
    Французский генерал назвал поставки Taurus Украине бесполезными
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Французский генерал Доминик Делавард заявил, что возможная передача крылатых ракет Taurus на Украину станет лишь политическим шагом и не повлияет на ход боевых действий.

    По его словам, передача крылатых ракет Taurus Украине будет скорее политическим жестом, чем реальной военной поддержкой, как и предыдущие поставки западного вооружения, включая истребители F-16, танки Abrams и Leopard, передает ТАСС.

    Делавард отметил, что подобная техника, как SCALP, уже поставлялась, но не изменила ситуацию на фронте.

    Генерал усомнился в поддержке подобных решений со стороны населения Германии, ссылаясь на опросы, по которым 73% немцев считают себя преданными лидером немецких консерваторов Фридрихом Мерцем.

    Делавард предположил, что вопрос Taurus способен привести к роспуску правящей коалиции, поскольку канцлер Олаф Шольц выступает против передачи ракет под давлением пацифистского крыла в партии.

    По его мнению, Мерц, прошедший «школы НАТО, Давос», будет отвергнут избирателями. Генерал убежден, что на поле боя эти поставки «не изменят абсолютно ничего» и могут стать стимулом для России к демонстрации большей силы.

    Также он раскритиковал заявления о возможной отправке западных сухопутных войск на Украину, назвав их «большой комедией» и инструментом для запугивания граждан Франции и Британии, где популярность лидеров, по его словам, остается низкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии не согласовали поставки ракет Taurus на Украину, канцлер Олаф Шольц официально заявил, что Германия не будет передавать Киеву эти вооружения, а глава компании Rheinmetall указал на их бесполезность для украинской стороны.

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    23 апреля 2025, 11:37 • Новости дня
    Bloomberg назвало причину уходящих за границу оборонных бюджетов Польши

    Bloomberg: Оборонные бюджеты Польши не спасли от простоя заводы по выпуску боеприпасов

    Tекст: Ирма Каплан

    Расходы Польши на оборону выросли до 4,7% ВВП, но значительная часть средств уходит зарубежным производителям, а местные проекты простаивают, передает Bloomberg.

    Польша удвоила оборонный бюджет, но большая часть средств ушла за границу, так как хаотичное планирование и недостаточные инвестиции уводят миллиарды долларов оборонных денег в обход государственной Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), которая контролирует десятки производящих оружие и боеприпасы компаний в стране, передает Bloomberg.

    Польша вынуждена большую часть оборонных средств тратить за границей из-за ограниченных возможностей собственной оборонной промышленности. Производственные мощности PGZ не позволяют обеспечить армию необходимыми объемами вооружений, в том числе переносными зенитно-ракетными комплексами Piorun, на которые выстроилась очередь из заказчиков в европейских странах.

    Как сообщает агентство, с 2022 года расходы на оборону Польши выросли с 2,4% ВВП до 4,7%, однако ожидаемого роста внутреннего производства не произошло. Запуск новых линий по производству 155-мм артиллерийских снарядов и пороха неоднократно откладывался: проекты 44.7 и 400, призванные обеспечить выпуск 150 тыс. снарядов в год, до сих пор не реализованы полностью. Начало полноценной работы этих предприятий перенесено на 2026–2028 годы.

    «Вооруженные силы Польши и наших союзников нуждаются в большом количестве вооружений, поэтому оборонный рынок обладает огромным потенциалом развития. Если мы не создадим собственные оборонные мощности, нам придется платить за производственные мощности кого-то другого. Это относится к любой стране Европы», – сказал научный сотрудник отдела безопасности и обороны аналитического центра Центра восточных исследований Яцек Тарочински.

    Руководство PGZ и представители польского правительства обвиняют друг друга в срыве сроков: одни ссылаются на нехватку специалистов и глобальный дефицит комплектующих, другие – на недостаточное внимание к экспорту и обновлению производственных мощностей.

    Контракты с иностранными компаниями, такими как южнокорейские Hyundai Rotem и Hanwha Aerospace, предусматривают постепенный перенос части производства в Польшу, но окончательные соглашения по ключевым направлениям до сих пор не заключены. Внутри страны местные успехи ограничены отдельными проектами по сборке гаубиц Krab и интеграции зарубежных ракет на польских шасси.

    Аналитики и представители Минобороны признают, что для оправдания масштабных инвестиций в оборону стране потребуется ускорить развитие собственного производства и увеличить экспорт, который в 2023 году составил лишь малую часть от общего объема оборонных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минобороны Испании разрабатывает новые проекты в сфере связи, управления, а также создания самолетов и техники нового поколения, чтобы повысить военные расходы и довести уровень оборонного бюджета до 2% ВВП.

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    23 апреля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Планы Tesla по производству роботов Optimus оказались под угрозой из-за КНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Задержка Китаем поставок редкоземельных магнитов поставила под угрозу сроки выпуска роботов Optimus компании Tesla, которая столкнулась с перебоями в цепочке поставок, пишет NYT.

    Глава Tesla Илон Маск заявил, что прекращение Китаем экспорта некоторых редкоземельных магнитов повлияло на его планы по созданию человекоподобных роботов Optimus, что демонстрирует, как действия Китая отражаются на крупном бизнесе США, пишет New York Times (NYT).

    Китай в апреле приостановил экспорт в любую страну так называемых тяжелых редкоземельных металлов и магнитов, изготовленных из них, в качестве ответных мер на повышение президентом США тарифов на импорт китайских товаров в Америку.

    Поставки приостановлены до тех пор, пока не будет разработана система экспортных лицензий.

    Маск во время пресс-конференции Tesla во вторник заявил, что гуманоидные роботы Optimus оснащены электродвигателями, которые работают в ограниченном пространстве и требуют специальных магнитов.

    «На это в большей степени влияет цепочка поставок, поскольку, по сути, Китай требует экспортной лицензии для отправки магнитов в любую точку мира, поэтому мы работаем над этим с Китаем. Нехватка магнитов может замедлить производство роботов Optimus», – сказал Маск.

    Tesla инвестирует миллиарды долларов в роботов Optimus, которые, по словам Маска, когда-нибудь будут выполнять множество повседневных функций.

    Китай производит все мировые запасы тяжелых редкоземельных металлов из руды, добываемой в Китае и Мьянме, и 90% магнитов, изготовленных из этих металлов. Остальные магниты производит Япония, но использует сырье из Китая, напомнила газета.

    Магниты используются внутри электродвигателей, роботы оснащены множеством небольших электродвигателей, по одному или более на каждое соединение, для каждого из которых требуется магнит.

    Использование тяжелых редкоземельных элементов в большинстве этих магнитов предохраняет их от перегрева и выхода из строя. Редкоземельные магниты в 15 раз мощнее обычных железных магнитов того же размера. Если в материале магнита присутствуют следы тяжелых редкоземельных металлов, он может сохранять магнитную силу даже при температурах, при которых закипела бы вода.

    Как писала 16 апреля газета ВЗГЛЯД, Китай добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля в ответ на тарифы США. Эти металлы играют ключевую роль в технологиях и производстве мощных магнитов и считаются товарами двойного назначения из-за их использования как в гражданских, так и военных целях.

    Ранее в этом месяце газета ВЗГЛЯД изучала семь редкоземельных аргументов Китая, которые тот предъявил в торговой войне с США.

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    23 апреля 2025, 14:27 • Новости дня
    Lockheed объявил о планах радикальной модернизации F-35

    Lockheed решил усовершенствовать F-35 с применением технологий шестого поколения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская корпорация Lockheed Martin намерена модернизировать истребители F-35, используя наработки для перспективных самолетов шестого поколения, включая новые стелс-технологии.

    Американская оборонная компания Lockheed Martin планирует провести глубокую модернизацию истребителя пятого поколения F-35 с использованием технологий, разработанных для самолета шестого поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Defense One. Об этом заявил генеральный директор компании Джеймс Тайклет.

    Lockheed Martin ранее разрабатывал новые решения для участия в тендере на создание истребителя по программе Next Generation Air Dominance (NGAD), но уступил контракт Boeing, который займется разработкой самолета F-47. Тайклет сообщил, что понимает причины передачи контракта конкуренту, но не стал их раскрывать, добавив, что компания не будет оспаривать решение и сосредоточится на усовершенствовании F-35.

    Гендиректор отметил, что модернизированный F-35 получит 80% возможностей самолета шестого поколения, оставаясь при этом вдвое дешевле. Основные изменения коснутся стелс-технологий, систем раннего обнаружения противника и установки перспективных вооружений. По словам Тайклета, обновленный F-35 должен превратиться в «Феррари» среди истребителей.

    В то же время портал Defense One указывает, что текущие программы по модернизации F-35 идут медленно. Тайклет выразил уверенность, что новые технологии ускорят обновление истребителя. Lockheed Martin продолжит выпускать около 150 самолетов F-35 ежегодно.

    Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что контракт на NGAD предоставлен Boeing, а испытательные полеты новой модели продолжаются уже пять лет. По данным Reuters, стоимость контракта может превышать 20 млрд долларов. Трамп добавил, что истребитель шестого поколения будет использоваться совместно с большим количеством беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии поставили под сомнение сделку по закупке истребителей F-35, ряд стран мира начал пересматривать свои заказы на F-35 из-за опасений по отношению к США, а новый премьер-министр Канады распорядился пересмотреть контракт на поставку этих истребителей.

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    23 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии намерения увольнять главу ФРС Пауэлла

    Президент Трамп пообещал не увольнять Джерома Пауэлла с поста главы ФРС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер заверил, что не намерен менять руководителя ФРС, несмотря на разногласия по денежно-кредитной политике, пишет WSJ.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Я бы хотел, чтобы он проявил немного больше активности в реализации своей идеи о снижении процентных ставок... но нет, у меня нет намерения увольнять его», – сказал он журналистам в Овальном кабинете.

    Глава Белого дома также дал понять, что тарифы для Китая могут быть снижены, что вызвало облегчение у инвесторов, которые были напуганы агрессивными шагами Белого дома в последние недели, уточнила WSJ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп раскритиковал главу Федеральной резервной системы Пауэлла за задержки в снижении ключевой ставки и призвал его к отставке, сославшись на более активные действия Европейского центрального банка.

    В связи с этим возникло мнение, что скандалы в США подрывают доверие к долларовой системе, так как после выпада Трампа в сторону Пауэлла пошатнулось еще одно нерушимое мнение американцев о независимости главы ФРС от исполнительной власти.

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