С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.0 комментариев
Китай заявил о планах объединиться с другими странами против тарифов США
Власти Китая намерены сотрудничать с другими странами для противодействия тарифной гегемонии США, чтобы защитить экономическую глобализацию от влияния Вашингтона, заявил заместитель руководителя Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ван Линцзюнь.
Ван Линцзюнь заявил, что китайские власти настоятельно призывают Вашингтон пересмотреть свои действия и устранить торговые разногласия путем равноправного диалога, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что тарифная политика США подрывает международный экономический порядок и нарушает правила Всемирной торговой организации. Ван Линцзюнь также отметил, что действия США вызывают широкий протест по всему миру, а Китай уже принял контрмеры.
В Китае намерены продолжать взаимодействие с другими странами, чтобы противостоять тарифной гегемонии США и защищать многостороннюю торговую систему. По словам Ван Линцзюня, США применяют типичные меры запугивания в своей экономической политике, и Китай решительно выступает против таких действий.
Министр торговли США Говард Лютник сообщил о начале неформальных торговых переговоров между США и Китаем, которые ведутся при помощи посредников.
Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости защиты открытой системы многосторонней торговли и стабильности глобальных цепочек поставок на фоне протекционизма отдельных стран.