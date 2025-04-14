Си Цзиньпин призвал защитить открытость мировой торговли

Си Цзиньпин подчеркнул важность защиты открытой системы многосторонней торговли

Tекст: Денис Тельманов

Лидер КНР Си Цзиньпин выступил с призывом к международному сообществу твердо отстаивать открытую систему многосторонней торговли и сохранять стабильные цепочки поставок, сообщает ТАСС.. В своей статье, опубликованной в центральной вьетнамской газете «Нян зан» перед визитом в Ханой, он подчеркнул важность противостояния протекционизму отдельных государств.



Си Цзиньпин отметил, что в торговых и тарифных войнах не может быть победителей, и подчеркнул, что «у протекционизма нет выхода». По его словам, Китай и Вьетнам должны тесно взаимодействовать с другими странами для процветания и возрождения Азии. Он добавил, что необходимо поддерживать международную систему, возглавляемую ООН, и международный порядок, основанный на праве.

Китайский лидер напомнил о своих инициативах в области развития, безопасности и диалога цивилизаций, которые должны способствовать многополярности мира и экономической глобализации. Он также указал на значимость сотрудничества с государствами глобального Юга для защиты общих интересов развивающихся стран. Кроме того, Си Цзиньпин отметил важность отметки 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Всемирной антифашистской войне, а также 80-летия основания ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США под руководством Дональда Трампа проведет расследования с целью оценки всей цепочки поставок электроники и полупроводников, не вводя исключений для групп товаров.

Министр торговли США Говард Лютник сообщил о начале неформальных торговых переговоров между США и Китаем, которые ведутся при помощи посредников, и выразил надежду на разрешение противоречий.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что в случае дальнейших торговых контрмер со стороны Китая последствия могут быть негативными для Пекина.