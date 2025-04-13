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Трамп заявил о расследовании цепочек поставок электроники в США
Трамп сообщил о планах США оценить цепочки поставок электроники и полупроводников
Администрация США под руководством Дональда Трампа проведет расследования с целью оценки всей цепочки поставок электроники и полупроводников, не вводя исключений для групп товаров.
Власти США намерены провести несколько расследований, связанных с пошлинами, оценив полную цепочку поставок электроники и полупроводников, передает РИА «Новости». Дональд Трамп, президент страны, сообщил об этом в своем аккаунте в Truth Social, отметив, что такие действия будут проводиться в контексте национальной безопасности.
Президент подчеркнул, что исключения для отдельных товаров не будут введены, и все товары будут рассматриваться в рамках новой «тарифной корзины». Это решение, по его словам, направлено на устранение несправедливых торговых балансов и барьеров, которые другие страны, особенно Китай, использовали против США.
Ранее, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, администрация Трампа исключила из-под действия «зеркальных» пошлин ряд товаров, включая смартфоны и компьютеры, что вызвало значительное внимание к текущим торговым мерам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, противостояние США и Китая достигло небывалого размаха, и Дональд Трамп решил поощрить послушные страны отсрочкой на три месяца и наказать Китай новым ростом пошлин до 125%. Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с экономической ситуацией, вызванной дефицитом торгового баланса и угрозой для производственной базы.