Трамп заявил о расследовании цепочек поставок электроники в США

Трамп сообщил о планах США оценить цепочки поставок электроники и полупроводников

Tекст: Денис Тельманов

Власти США намерены провести несколько расследований, связанных с пошлинами, оценив полную цепочку поставок электроники и полупроводников, передает РИА «Новости». Дональд Трамп, президент страны, сообщил об этом в своем аккаунте в Truth Social, отметив, что такие действия будут проводиться в контексте национальной безопасности.

Президент подчеркнул, что исключения для отдельных товаров не будут введены, и все товары будут рассматриваться в рамках новой «тарифной корзины». Это решение, по его словам, направлено на устранение несправедливых торговых балансов и барьеров, которые другие страны, особенно Китай, использовали против США.

Ранее, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, администрация Трампа исключила из-под действия «зеркальных» пошлин ряд товаров, включая смартфоны и компьютеры, что вызвало значительное внимание к текущим торговым мерам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, противостояние США и Китая достигло небывалого размаха, и Дональд Трамп решил поощрить послушные страны отсрочкой на три месяца и наказать Китай новым ростом пошлин до 125%. Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с экономической ситуацией, вызванной дефицитом торгового баланса и угрозой для производственной базы.