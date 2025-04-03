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    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    На Украине сочли взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
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    Противопожарные системы на судоверфи в Карелии не были в введены в строй
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    24 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    3 апреля 2025, 14:01 • Новости дня

    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса

    Трамп ввел режим ЧП в США из-за дефицита торгового баланса и пошлин

    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с экономической ситуацией, вызванной дефицитом торгового баланса и угрозой для производственной базы.

    Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения, сославшись на ухудшение экономической ситуации и дефицит торгового баланса. В документации, распространенной Белым домом, подчеркивается, что постоянный дефицит баланса обескровил производственную базу США и создал угрозу для критически важных цепочек поставок, передает ТАСС.

    Трамп заявил о введении новых пошлин как меры для укрепления международного экономического положения США и защиты американских рабочих. В документе подчеркивается, что страна стала зависимой от иностранных противников, что негативно отразилось на американском военно-промышленном комплексе.

    В Белом доме также отметили, что президент не позволит другим странам использовать США в личных целях. Пошлины рассматриваются как необходимая мера для обеспечения справедливой торговли и сокращения дефицита торгового баланса, что важно для экономической стабильности страны.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    1 апреля 2025, 11:17 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы

    Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о торговых тарифах с позиции силы

    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия подготовила план ответных мер на тарифы США, но надеется на переговоры с позиции силы, чтобы избежать обострения торгового конфликта, ожидая новых пошлин, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, Еврокомиссия планирует начать переговоры с США с позиции силы в попытке разрешить торговый конфликт, вызванный новыми тарифами, передает ТАСС.

    Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз не инициировал конфронтацию и считает ее ошибочной, однако готов защищать свой единый рынок.

    Вместе с тем, Еврокомиссия ожидает, что США со 2 апреля введут дополнительные тарифы на европейские полупроводники, медицинские препараты и древесину.

    По словам главы ЕК, пока американская администрация уже повысила тарифы на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей из ЕС на 25%. Ожидается, что такими же пошлинами обложат и другие товары.

    В ответ на действия США Евросоюз намерен укрепить единство своего внутреннего рынка.

    Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕК постарается «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», что позволит увеличить экономические возможности сообщества и сократить полномочия национальных правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

    Издание Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.

    Коментарии (26)
    1 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп смягчил критику в адрес президента России Владимира Путина и перенаправил недовольство на Владимира Зеленского, обвинив его в попытках пересмотреть экономическое соглашение с США, отмечает Bloomberg.

    Президент США изменил свою позицию относительно критики Владимира Путина, переключив гнев на Украину. Он обвинил Киев в желании пересмотреть условия экономического соглашения с Соединенными Штатами, несмотря на его стремление добиться соглашения о прекращении огня, передает Bloomberg.

    Трамп выразил свое недовольство нежеланием Москвы идти на уступки в переговорах о перемирии, что стало поводом для его резких высказываний в адрес Путина, указывает агентство. Впрочем, уже в начале недели американский лидер снизил тон, подчеркнув, что не хочет вводить вторичные тарифы на российскую нефть, хотя и готов это сделать, если увидит, что Путин не выполняет своих обязательств.

    Американский лидер также обвинил Зеленского в попытке изменить условия сделки о партнерстве в области природных ресурсов, используя НАТО в качестве рычага давления. Он отметил, что Украина стремится вступить в Европейский союз и требует увеличения инвестиций со стороны США, что, по его мнению, неприемлемо для России.

    На фоне изменений в риторике администрации США стоимость нефти West Texas Intermediate выросла до 71,48 доллара за баррель. При этом Кремль сохраняет спокойствие и выразил готовность продолжать контакты с администрацией Трампа, хотя и сообщил, что на данный момент никаких звонков не было запланировано.

    Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.

    Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

    Коментарии (13)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 12:30 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине

    Сенатор Климов: Трамп говорит о первопричине конфликта на Украине из-за своего затруднительного положения

    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально, когда американские власти сменили власть на Украине, Киев взял курс на НАТО. Это привело к военному конфликту с Россией. Однако Дональд Трамп заговорил о первопричинах украинского кризиса не столько из-за интересов России, сколько из-за собственного затруднительного положения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Желание вступить в НАТО было навязано Украине. Для этого прежние американские власти проводили целую операцию, начавшуюся еще в начале 1990-х годов. В итоге она затянулась на многие годы и обошлась Вашингтону в миллиарды долларов», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Он объясняет: Североатлантический альянс хотел «вобрать в себя постсоветскую республику и сделать ее своей колониальной вотчиной». «Для этого в Киеве заменили руководство. С тех пор украинская власть начала служить не своему народу, а натовцам. Кроме того, она взяла на вооружение лозунг о стремлении страны вступить в блок», – уточнил парламентарий.

    В дальнейшем данный курс Украины привел к военному конфликту. Однако Дональд Трамп говорит о первопричинах не потому, что ему важны интересы России – «он все же президент США», – а потому, что он оказался в затруднительном положении, считает собеседник.

    «Американскому лидеру важно решить целый ряд задач, которые он сам себе сформулировал. Среди них, в том числе, урегулирование кризиса на Украине. Но сделать это главе Белого дома мешают представители "вашингтонского болота". Поэтому он пытается такого рода заявлениями обосновать собственные действия», – рассуждает сенатор.

    Вместе с тем, несмотря на риторику Трампа, не стоит питать надежд на адекватный подход Америки к разрешению конфликта на Украине. «Мы должны рассчитывать только на себя и свои возможности. Если внешняя среда будет нам благоприятствовать – хорошо. Но если нет – мы должны действовать так, чтобы все поставленные задачи во имя наших национальных интересов были достигнуты», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что стремление Украины попасть в НАТО могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией. По его словам, он слышал от представителей СМИ, что украинская сторона пойдет на заключение сделки по добыче полезных ископаемых только в случае принятия Киева в Североатлантический альянс.

    «Во-первых, это никогда не обсуждалось», – подчеркнул президент США. Как отметил глава Белого дома, Москва еще до прихода к власти Владимира Путина подчеркивала, что вступления Украины в блок не произойдет. «Вероятно, именно по этой причине началась война», – добавил Трамп.

    Накануне он заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о каких последствиях может идти речь.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь.

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    1 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Белый дом анонсировал связанный с Украиной визит Трампа в Саудовскую Аравию
    Белый дом анонсировал связанный с Украиной визит Трампа в Саудовскую Аравию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отправится в Саудовскую Аравию в мае, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    О конкретных датах и деталях поездки будет объявлено позже, сообщила Ливитт, передает ТАСС.

    По ее словам, визит не связан с условием установления режима прекращения огня в секторе Газа или на Украине. Американский лидер, однако, выразил желание видеть прекращение огня, особенно в контексте конфликта между Россией и Украиной, добавила Ливитт. «Его команда продолжает изо дня в день работать над этим», – подчеркнула она.

    В январе Трамп предложил Саудовской Аравии увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары

    США ввели пошлины до 34% на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и других стран

    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на импортные товары, передает РИА «Новости». Новые тарифы составляют 20% на продукцию из ЕС.

    Пошлины коснулись продукции более чем из 100 государств. В том числе такие страны:

    - Китай – 34%;
    - Тайвань – 32%;
    - Швейцария – 31%;
    - ЮАР – 30%;
    - Индия – 26%;
    - Южная Корея – 25%;
    - Япония – 24%.

    В дополнение к этому, на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти будет установлена пошлина в размере 25%.

    Введение этих мер сопровождается базовой пошлиной в 10% на импорт из большинства стран, включая Украину, но исключая Россию.

    Трамп подчеркнул, что США применят пошлины наполовину ниже тех, что введены другими странами, чтобы обеспечить ответные действия.

    Ранее США уже ввели 25%-е пошлины на импорт из Мексики и Канады.

    ЕС, Канада и Китай намерены ответить США своими пошлинами. Оттава и Пекин уже заявили о своих намерениях, а ЕС планирует ответные действия в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности, сообщили источники Bloomberg.

    Коментарии (2)
    3 апреля 2025, 10:22 • Новости дня
    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов

    Bloomberg: Белый дом освободил сталь и алюминий от ответных пошлин

    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов
    @ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В США приняли решение освободить сталь, алюминий и золото от ответных тарифов, что обеспечит некоторую поддержку внутренним покупателям, уже испытывающим действие 25-процентных пошлин на все импортируемые ключевые металлы, сообщает Bloomberg.

    Белый дом заявил, что импорт стали и алюминия не будет подпадать под действие взаимных тарифов, что должно хотя бы частично облегчить нагрузку на внутренний рынок, где на эти металлы уже установлены пошлины в размере 25%. Золото и медь также получили освобождение от новых тарифов, как указано в официальном заявлении, как передает Bloomberg.

    Это решение показывает, что администрация все же пошла на уступки рынкам металлов, которые президент США долгое время считал приоритетными. В феврале президент распорядился ввести 25-процентную пошлину на весь импорт стали и алюминия, отменив все ранее действовавшие исключения, чтобы перезагрузить расширяющуюся торговую войну.

    Акции сталелитейных компаний в этом году демонстрируют рост, опережая рынок в целом, так как тарифы способствовали повышению цен на металл до максимума за более чем год. Однако спрос на металл остается слабым из-за вялых рынков строительства, устойчивой инфляции и высоких процентных ставок. Nucor Corp., крупнейший американский производитель стали, вместе с Steel Dynamics Inc. и United States Steel Corp. предупредили инвесторов о слабых финансовых результатах за первый квартал.

    Производители алюминия в 2025 году показывают неоднородные результаты. Акции Century Aluminum Co. выросли примерно на 2% за год, тогда как Alcoa Corp. потеряла более 18% в стоимости, так как большая часть ее алюминия производится за пределами США.

    Трейдеры золота и меди учитывали влияние тарифов Трампа на мировую экономику. Цена на золото достигла нового рекорда утром в Азии, а фьючерсы на медь снизились.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Сообщалось, что США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее.

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    3 апреля 2025, 02:02 • Новости дня
    Поддержка Трампа упала до антирекорда в 43%

    Опрос показал снижение поддержки Трампа до 43% впервые с инаугурации

    Поддержка Трампа упала до антирекорда в 43%
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень поддержки Дональда Трампа среди американцев упал до 43%, что является антирекордом с момента его инаугурации, согласно опросу агентства Рейтер и компании Ipsos.

    Как передает РИА «Новости», опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что уровень поддержки президента США Дональда Трампа снизился до 43% впервые с момента его инаугурации 20 января. В январе поддержка Трампа составляла 47%, что является самым высоким показателем за второй срок его правления.

    Респонденты также выразили недовольство действиями Трампа в сфере экономики и борьбы с высокой стоимостью жизни. Всего 37% опрошенных одобряют его экономическую политику, а лишь 30% поддерживают его в вопросах снижения расходов на жизнь.

    Кроме того, 52% участников опроса согласились с тем, что введение Трампом пошлин на иностранные автомобили и автозапчасти может негативно сказаться на их благосостоянии.

    В скандале, связанном с обсуждением военных планов США в мессенджере Signal, 74% респондентов назвали произошедшее «безрассудством», а 22% посчитали это «безобидным». Опрос проводился онлайн с 31 марта по 2 апреля и включал в себя 1486 совершеннолетних граждан США с погрешностью в 3 процентных пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерства обороны, юстиции и внутренних дел США начали архивировать чаты после утечки переписки в Signal, обратившись к Whiterock Technologies для сохранения данных.

    Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять сотрудников из-за утечки информации об ударах США по Йемену, назвав инцидент «фейковой новостью».

    Национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но сообщил, что никаких секретных данных распространено не было, сообщает Fox News.

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    1 апреля 2025, 02:27 • Новости дня
    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам
    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр никогда не обсуждался, заявил президент США Дональд Трамп.

    Комментируя сообщения о том, что Украина хочет пойти на сделку только при условии вступления в НАТО, президент США заявил: «Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, я думаю, что еще до (российского президента Владимира) Путина они (Россия) говорили, что вы (Украина) не вступите в НАТО».

    Президент США также отметил, что конфликт на Украине мог начаться из-за стремления украинских властей стать частью альянса, передает ТАСС.

    Он также заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается пересмотреть договор о редкоземельных металлах. По его словам, предыдущей администрации США нужно было «попросить» у Киева «редкоземельные металлы или попросить, чтобы кредиты были обеспечены гарантиями в той или иной форме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пожаловался на попытки Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам и пригрозил ему «большими проблемами». По словам президента США, Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, но осознает, что этого не случится. Киев отказывается признавать помощь США кредитами, а не грантами.

    Коментарии (4)
    3 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость переговоров с Трампом для отмены введенных американских пошлин, передает ТАСС.

    Она выразила глубокое сожаление по поводу решения Трампа и предупредила, что мировая экономика будет тяжело страдать, если ситуация не изменится.

    Кроме того, глава ЕК подчеркнула, что последствия тарифов будут катастрофическими для всех стран, особенно для уязвимых слоев населения.

    Более того, она отметила, что Еврокомиссия уже разработала первый пакет мер в ответ на пошлины на сталь и готовит дополнительные меры для защиты интересов ЕС, если переговоры не принесут результата.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

    Коментарии (3)
    2 апреля 2025, 22:22 • Новости дня
    Премьер Дании исключила захват Гренландии США

    Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия принадлежит гренландцам

    Tекст: Вера Басилая

    США не захватят Гренландию, остров принадлежит гренландцам, и власти Дании поддерживают это мнение, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

    Фредериксен в столице Гренландии Нууке заявила, что Соединенные Штаты не захватят Гренландию, которая принадлежит гренландцам. Она также добавила, что это мнение будет поддержано совместно в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Визит Фредериксен в Гренландию проходит с 2 по 4 апреля. В ходе поездки она впервые встретится с новым премьер-министром острова Йенсом-Фредериком Нильсеном и проведет переговоры с представителями будущего кабинета.

    Недавно сформированное коалиционное правительство Гренландии состоит из четырех партий, включая партию «Демократы», которую возглавляет 33-летний Нильсен. Данное правительство ожидает одобрения парламентом, который соберется в ближайшие дни.

    Парламентские выборы, прошедшие 11 марта, привлекли внимание из-за заявлений президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Гренландии к США и угрозах введения высоких торговых пошлин против Дании, если она не откажется от острова.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия должна оставаться частью Дании.

    Президент США выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

    В субботу в столице Дании и Орхусе прошли митинги против притязаний США на Гренландию, участие в них приняли более тысячи человек, собравшихся у американского посольства и представительств.

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    31 марта 2025, 22:57 • Новости дня
    Белый дом заявил о недовольстве Трампа высказываниями властей России и Украины

    Белый дом отметил недовольство Трампа заявлениями обеих сторон украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп остался недоволен высказываниями руководителей обеих сторон конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что глава американского государства упорно работает над достижением мирного соглашения между Россией и Украиной. «И он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта», – приводит слова Ливитт ТАСС.

    Ливитт добавила, что команды продолжат активное взаимодействие для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США, по заявлениям СМИ, сказал, что был «очень зол», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сообщения СМИ об этом не содержат прямых цитат и являются пересказом.

    Эксперты отметили, что слова Путина о нелегитимности Зеленского могли «разозлить» президента США, так как это дает повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам. Вашингтон также пожаловался на попытки Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам и пригрозил ему «большими проблемами».

    Коментарии (2)
    3 апреля 2025, 10:18 • Новости дня
    Politico: Под тарифы Трампа попали необитаемые острова с пингвинами
    Politico: Под тарифы Трампа попали необитаемые острова с пингвинами
    @ GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп ввел тарифы минимум 10% для 185 стран, включая удаленные острова с пингвинами в Индийском океане и Южном полушарии, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп ввел тарифы минимум 10% для 185 стран, включая такие удаленные острова, как Херд и Макдональд, которые являются австралийскими территориями и не имеют постоянного населения, передает Politico.

    Эти меры вызвали недоумение в мире, так как многие из этих мест, как, например, острова Норфолк в южной части Тихого океана и Ян-Майен в Норвегии, имеют очень малое население или вовсе не заселены.

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз прокомментировал ситуацию, заявив: «Я не уверен, что остров Норфолк является торговым конкурентом с США, но это показывает, что никто на Земле не застрахован от подобного».

    Белый дом объяснил, что эти острова были включены в список из-за их принадлежности к Австралии.

    Некоторые из мест, попавших под тарифы, имеют стратегическое значение.

    Например, Британская территория в Индийском океане, где расположена военная база на острове Диего-Гарсия, используется США и Великобританией. Однако большинство территорий, включая Свалбард и Токелау, имеют малое население или вовсе не заселены.

    Государство Лесото, согласно заявлениям Трампа, получило самые высокие тарифы, достигшие 50%, так как само имеет тарифы 99%.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

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    2 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    Сотрудников «Радио Свобода» в Праге отправили в отпуска

    Сотрудников «Радио Свобода» в Праге отправили в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия финансирования

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудников «Свободной Европы»/«Радио Свобода» в Праге отправляют в отпуска без оплаты из-за задержки финансирования, несмотря на его выделение Конгрессом США.

    Сотрудников радиостанции «Свободная Европа»/«Радио Свобода» (RFE/RL) в Праге начали отправлять в неоплачиваемые отпуска, сообщает агентство CTK. Причина такого решения – отсутствие финансирования, которое должно было быть выделено Конгрессом США на апрель, но так и не поступило.

    Согласно информации источника, неоплачиваемые отпуска начались со вторника. Вопреки ожиданиям, средства из одобренного Конгрессом гранта не были перечислены, несмотря на то, что 26 марта Американское агентство мировых медиа (USAGM) отозвало свое решение о прекращении финансирования RFE/RL и официально уведомило об этом радиостанцию.

    Радиостанция 31 марта подала иск в суд Вашингтона, требуя выполнения постановления об отмене решения американских властей по прекращению финансирования. Конгресс выделил радиостанции около 77 млн долларов до конца года, однако финансовые переводы задерживаются.

    Ситуация усугубилась после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении деятельности USAGM и других правительственных структур. В феврале Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США, также призвал прекратить финансирование «Свободной Европы»/«Радио Свобода» и «Голоса Америки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники радиостанции «Голос Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) обратились в суд с иском против членов администрации США, обвиняя их в якобы незаконном закрытии СМИ, пишет Washington Post. «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признаны в России иноагентами) подала иск против агентства США по глобальным медиа (USAGM), чтобы остановить прекращение федерального финансирования новостной платформы, вызвавшего волну критики.

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    1 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп решил упростить экспорт американского оружия

    Трамп намерен увеличить лимиты на экспорт американских вооружений до 23 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений, упрощая процесс согласования с Конгрессом.

    Агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ, направленный на упрощение экспорта американских вооружений. Источники утверждают, что администрация США может объявить о данном шаге в ближайшие дни.

    Указ будет предусматривать повышение лимитов, требующих согласования с Конгрессом, на продажу вооружений. В настоящее время для передачи вооружений на сумму 14 млн долларов или более необходимо одобрение Конгресса, а для предоставления военной продукции или услуг на сумму 50 млн долларов или более также требуется разрешение. Новый указ предложит увеличить эти суммы до 23 млн и 83 млн долларов соответственно.

    Ранее администрация Трампа разрабатывала инициативы для наращивания экспорта вооружений, что соответствует его политике по усилению американской оборонной промышленности на международном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты из Heritage Foundation и группа законодателей предупредили администрацию США о необходимости срочного обновления устаревшего ядерного арсенала страны

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    2 апреля 2025, 20:30 • Новости дня
    Трамп назвал сроки ухода Маска с поста главы DOGE

    Politico: Трамп заявил, что Маск покинет пост главы DOGE в ближайшие недели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проинформировал свое окружение, что Илон Маск в ближайшие недели уйдет с поста главы департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), пишет Politico.

    Как сообщает Politico, в своем заявлении американский лидер подчеркнул, что будет поддерживать Маска на посту столько, сколько это возможно, однако, по словам источников, обе стороны согласились, что Маску пора вернуться в бизнес, передает РИА «Новости».

    «Президент Дональд Трамп сообщил своему окружению, включая членов кабинета министров, что в ближайшие недели Илон Маск отойдет от своей нынешней роли партнера по управлению», – говорится в материале.

    Издание отмечает, что хотя Трамп доволен Маском и его работой, некоторые сотрудники администрации и внешние союзники считают миллиардера непредсказуемым и рассматривают как политическую обузу. Источники также сообщили, что Маск, вероятно, сохранит за собой неофициальную роль советника.

    Ранее президент США сообщил, что Маск в ближайшее время покинет государственную службу, чтобы вернуться к управлению своими компаниями.

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