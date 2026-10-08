Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Кремль еще не согласовал телефонный разговор Путина и Трампа
Кремль не согласовал телефонный разговор Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии согласованной даты телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
Москва и Вашингтон пока не договорились о проведении телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС. Точная дата возможной беседы лидеров двух стран остается неизвестной.
«Пока нет. Сообщим», – ответил Дмитрий Песков на вопрос о дате переговоров.
Днем ранее Трамп заявил, что его беседа с президентом России запланирована и скоро состоится.
В Кремле ранее подчеркивали готовность оперативно организовать разговор при наличии соответствующей инициативы.
С начала года президенты России и США провели пять телефонных бесед, последняя из которых состоялась 8 сентября.