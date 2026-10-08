Кремль еще не согласовал телефонный разговор Путина и Трампа

Кремль не согласовал телефонный разговор Путина и Трампа

Tекст: Катерина Туманова

Москва и Вашингтон пока не договорились о проведении телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС. Точная дата возможной беседы лидеров двух стран остается неизвестной.

«Пока нет. Сообщим», – ответил Дмитрий Песков на вопрос о дате переговоров.

Днем ранее Трамп заявил, что его беседа с президентом России запланирована и скоро состоится.

В Кремле ранее подчеркивали готовность оперативно организовать разговор при наличии соответствующей инициативы.

С начала года президенты России и США провели пять телефонных бесед, последняя из которых состоялась 8 сентября.







