Грузия резко увеличила закупки российской водки

Tекст: Дмитрий Зубарев

В середине весны ввоз российской водки в соседнюю республику увеличился на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тбилиси закупил продукцию на 584 тыс. долларов против 461 тыс. годом ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные грузинской статистической службы.

По итогам месяца Россия сохранила статус крупнейшего поставщика этого напитка на грузинский рынок. В тройку главных государств-экспортеров также вошли Латвия с объемом поставок на 310,1 тыс. долларов и Украина, продавшая водки на 244,4 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года экспорт российской водки в Грузию достиг рекордных 6,6 млн долларов.

В марте текущего года Тбилиси нарастил закупки сыра из России до исторического максимума.

В том же месяце объем поставок российской пшеницы на грузинский рынок вырос в три раза.