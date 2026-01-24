Экспорт водки и пива из России в Грузию вырос до исторического максимума

Tекст: Вера Басилая

Экспорт российской водки в Грузию достиг рекордного уровня – объем поставок по итогам прошлого года составил 6,6 млн долларов, передает РИА «Новости».

В сравнении с предыдущим годом сумма экспорта выросла на треть, хотя физически поставки водки слегка сократились – до 2,02 тыс. тонн против 2,09 тыс. тонн.

Россия удерживает лидирующие позиции на грузинском рынке водки: на неё приходится треть всего импорта этого напитка. Другими крупными поставщиками остаются Украина, Белоруссия, Финляндия, Армения, Латвия и Германия, у которых доля варьируется от 4% до 15%.

Поставки российского пива в Грузию также достигли максимальных значений: за прошлый год объём экспорта составил 2,7 млн долларов, что на четверть больше, чем годом ранее. В натуральном выражении экспорт вырос до 3,1 тыс. тонн против 2,6 тыс. тонн в предыдущем периоде.

В то же время Грузия увеличила поставки пива в Россию – продажи выросли вдвое, достигнув 1 млн долларов, а объём экспорта составил 854,6 тонны. «На Россию приходится около 16% всех грузинских поставок пива», – отмечают аналитики, уточняя, что Казахстан импортировал чуть больше – 18%.

Среди других алкогольных напитков, которые Грузия экспортировала в Россию, лидирует вино. В прошлом году его ввезли на сумму 170,7 млн долларов – это на 6,5% меньше, чем годом ранее.

Напомним, Россия стала по итогам 2025 года третьим внешнеэкономическим партнером Грузии после Турции и США.



