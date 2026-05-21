Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Путин вручил звезды Героев России родственникам погибших бойцов
Президент России Владимир Путин провел торжественную церемонию награждения, передав медали родителям и вдове офицеров, отдавших жизни при выполнении воинского долга.
Российский лидер лично вручил знаки отличия в Кремле, передает РИА «Новости». Звания Героя России посмертно удостоился лейтенант Министерства обороны Василий Марзоев. Высшую награду страны получили родители погибшего военнослужащего Аркадий и Маргарита Марзоевы.
Во время церемонии отец офицера произнес речь о преемственности поколений. Он рассказал, что назвал сына в честь деда, прошедшего Великую Отечественную войну. «И таких ребят – у нас тысячи. Как говорится, нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И потому победа будет за нами», – заявил мужчина.
Помимо этого, звание Героя России посмертно присвоили капитану Александру Резанову. Президент передал золотую медаль вдове павшего бойца Альбине Резановой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года гвардии лейтенант Василий Марзоев погиб при выполнении боевых задач в Запорожской области.
В марте министр обороны Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» раненому бойцу Сергею Ярашеву.
В декабре президент России Владимир Путин назвал воюющих на передовой солдат настоящими героями Отечества.