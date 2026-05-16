Песков назвал поводом для гордости единство ветеранов СВО и Великой Отечественной

Tекст: Катерина Туманова

«Состоялся парад. Президент выступил с блестящей речью на Красной площади. Мы видели наших героев СВО. Ветераны, собственно, сидели справа и слева от президента. Ветераны Великой Отечественной и ветераны специальной военной операции – это единство ветеранов из разных поколений, это повод для гордости всей нашей страны», – сказал Песков «Вестям».

Традиционная в День Победы речь президента Владимира Путина на Красной площади продолжалась 8,5 минут.

Напомним, 9 Мая Путин в ходе выступления на параде Победы в Москве выступил с поздравлением российских военных и всех граждан страны. В своей речи он подчеркнул, что 9 Мая для России не комедийное шоу, а святой день.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.




