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    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    4 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

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    3 октября 2026, 04:10 • Новости дня

    Times узнала о готовности Трампа разрушить санкциями «злой» МУС

    Times: Трамп готов ввести санкции против «злого» МУС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп нацелился на судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС) и готовится к введению санкций, которые могут уничтожить инстанцию, пишет Times.

    «Учитывая рассматриваемые варианты, ни одна компания или поставщик не сможет вести бизнес с МУС без риска попасть под санкции. Сторонники суда боятся, что это может привести к прекращению его существования», – приводит РИА «Новости» выдержку из публикации.

    В ней приводятся комментарии европейского дипломата, который назвал готовящиеся санкции США плохой новостью для поддерживающих деятельность МУС.

    Ранее на Генассамблее ООН Трамп призвал все страны МУС выйти из его состава.

    По мнению ведущего адвоката защиты в МУС Герт-Яна Александера Кнопса, включение МУС в американский санкционный список может парализовать все текущие разбирательства суда.

    Напомним, весной президент США предложил России и Китаю создать общий фронт для противостояния суду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против руководства Международного уголовного суда, которые объяснили тем, что Аканэ и Сейе  пытались вести расследования вне юрисдикции МУС.

    Госсекретарь США Рубио объявлял о планах полностью ликвидировать Международный уголовный суд. WSJ в конце сентября писала, что Белый дом собрался ввести санкции против Международного уголовного суда.


    1 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Решение президента США Дональда Трампа переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект спровоцировало беспрецедентный рост регистрации веб-адресов в национальной доменной зоне Словении.

    По словам представителя национального регистратора Register.si Клары Херман, количество регистраций выросло более чем на 2100%, а активность в конце сентября оказалась беспрецедентной по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Только 30 сентября было зарегистрировано 11 тыс. новых адресов, пишет Би-би-си.

    Доменная зона Словении совпадает с аббревиатурой SI, образованной от английского Super Intelligence. Именно этот термин Трамп предложил использовать вместо AI, обозначающего искусственный интеллект.

    Президент США выступил с инициативой 11 сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он объяснил, что слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего, тогда как саму технологию он считает удивительной и требующей осторожного обращения.

    Во вторник Трамп провел встречу с руководителями технологических компаний и подписал указ, предписывающий федеральным ведомствам перейти на термины SI и Super Intelligence. Они должны заменить AI в официальной переписке, на сайтах, в отчетах и других формах коммуникации.

    Одной из возможных причин ажиотажа стала покупка доменов для последующей перепродажи. Владельцы регистрируют адреса в расчете на то, что со временем их стоимость увеличится. В качестве примера издание приводит предпринимателя Рика Шварца: в 1997 году он приобрел домен men.com за 15 тыс. долларов, а спустя семь лет продал за 1,32 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп и крупнейшие технологические компании провели ребрендинг искусственного интеллекта. В среду американский лидер обязал чиновников называть данную технологию суперинтеллектом. На прошлой неделе Вашингтон и Пекин договорились о создании специального канала связи по возможным инцидентам в этой сфере.

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    1 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский сантехник, смотревший передачи об авиакатастрофах, якобы спас падающий пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, нейтрализовав пилота и взяв управление на себя, заявил президент США Дональд Трамп.

    Мужчина никогда не управлял воздушным судном, а базовые навыки получил из телевизионных передач об авиакатастрофах, пояснил Трамп, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, эти детали происшествия ему сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

    «Израильский сантехник никогда не летал на самолете, почти не летал пассажиром. Он увидел, что происходит, и услышал крики. Самолет падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шел с запредельной перегрузкой. Но этот парень… при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», – рассказал президент США.

    После нейтрализации пилота спаситель сам взялся за управление и предотвратил крушение. Глава Белого дома уточнил, что мужчина взял штурвал на себя, потянул его и выровнял лайнер.

    Свой поступок он объяснил тем, что много смотрел шоу «Расследования авиакатастроф» и оттуда примерно понял, как управлять самолетом.

    Напомним, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

    Во время полета второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    1 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО

    Политолог Козюлин: Францию и Британию не пригласили на встречу НАТО из-за раскола альянса

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение взглядов США и Европы на будущее НАТО усиливает раскол альянса. Европейским странам придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать свою архитектуру безопасности, к чему они пока не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО.

    «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать своих европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной», – говорит Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию, продолжает аналитик. «В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой. Поэтому в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО», – рассуждает спикер.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную с точки зрения президента Дональда Трампа самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог.

    По мнению Козюлина, решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту. «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – резюмировал Козюлин.

    Ранее стало известно, что Белый дом не пригласил Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО в Польше в следующем месяце, где будет обсуждаться будущее альянса, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Саммит возглавит глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Ситуация вызвала непонимание в дипломатических кругах ряда европейских стран, особенно – на фоне повышения государствами трат на оборону в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. «Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока ничего не сообщили», – приводит издание слова неназванных дипломатов.

    Они задаются вопросом, не проявляет ли администрация Трампа дискриминацию в своей политике в отношении европейских членов НАТО. В Европе беспокоятся, что решения США могут усилить раскол в альянсе, который также испытывает проблемы из-за истощающихся запасов вооружения и боеприпасов на фоне помощи Украине.

    «Происходящее может стать двигателем преобразований альянса», – сказал один из дипломатов. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США, а для Европы вообще имеет экзистенциальное значение», – отметил другой.

    По словам еще одного чиновника, знакомого с ситуацией, США могут включить Данию в своеобразный клуб ближайших союзников, учитывая достигнутое между двумя странами соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

    Напомним, в апреле Белый дом составил список «хороших и плохих» стран–членов НАТО – исходя из их реакции на просьбу США о помощи в войне с Ираном, а также в целом вклада в альянс. Однако содержание реестра осталось нераскрытым. Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу, призвав к созданию перечня «образцовых союзников». Он также предупредил: те, кто не поддерживает американские интересы, пострадают от последствий.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    1 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я убежден, что президент будет рад там встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», – подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

    До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения такого саммита в Шэньчжэне.

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    1 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы готовимся к двусторонней встрече с председателем Си. Путин и Си условились о том, что такую встречу они на полях саммита проведут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Во вторник в Кремле назвали возможной подготовку Китаем встречи Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина на этом саммите.

    В тот же день Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения таких трехсторонних переговоров.

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    30 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Моди и Трамп обсудили сотрудничество в обороне и торговле

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив двустороннее партнерство в сфере обороны, торговли и энергетики.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Состоялся продуктивный разговор с президентом Трампом. Мы рассмотрели наше двустороннее сотрудничество в сфере торговли, обороны, энергетики, критических технологий и других областях. Договорились поддерживать тесное взаимодействие для продвижения нашего всеобъемлющего глобального стратегического партнерства», – отметил индийский лидер в социальной сети X.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В частности, они затронули усилия по укреплению глобальной безопасности и мира.

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди после одобрения в сенате стопроцентных пошлин на нефть России.

    Министерство иностранных дел Индии заявило о готовности властей принять необходимые меры для защиты экономических интересов после утверждения Конгрессом США закона о санкциях.

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за угрозы введения новых американских пошлин.

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    1 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Путин оценил предложения Трампа по Украине

    Путин: Предложения Трампа по Украине сложные, но в правильном направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин прокомментировал инициативы Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, оценив их как «сложные, но в правильном направлении».

    Путин назвал предложения президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию сложными, но направленными в правильное русло. Выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», российский лидер отметил важность гарантий безопасности, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны гарантии безопасности, не только для той стороны, с чем мы согласны, там много предложений, в том числе и президент Трамп сделал. Такие сложные для нас решения, но в целом мы понимаем, что это в правильном направлении движение», – сказал Путин.

    Кроме того, президент России сообщил, что на саммите в Анкоридже обсуждались предложения по урегулированию ситуации на Украине, выдвинутые не Москвой, а Вашингтоном.

    «Не наши предложения мы обсуждали в Анкоридже, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры России и США обсудили варианты завершения украинского конфликта на саммите в Анкоридже.

    Ранее Кремль назвал инициативы Дональда Трампа очень хорошей основой для будущих договоренностей. Позже Владимир Путин отметил опору американских предложений на достигнутые на Аляске соглашения.

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    3 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Тихоокеанское командование США назвало пуск ракеты КНДР безопасным

    Tекст: Катерина Туманова

    Пуск Северной Кореей баллистической ракеты не представляет угрозы для США и союзников, сказано в заявлении Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США.

    «Третьего октября 2026 года Корейская Народно-Демократическая Республика произвела пуск одной баллистической ракеты. Нам известно об этом пуске; мы поддерживаем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Согласно имеющимся на данный момент оценкам, этот инцидент не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников», – сказано в заявлении Тихоокеанского командования.

    Американские военные добавили, что США привержены обеспечению обороны собственной территории и защите своих союзников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило, что в Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической. Ранее Yonhap сообщило, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. До этого северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря 12 сентября.



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    1 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля

    Politico: Трамп допустил введение запрета на экспорт дизельного топлива

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт дизельного топлива из страны, несмотря на критику этой инициативы со стороны нефтяной промышленности.

    Белый дом сталкивается с растущим давлением с требованием снизить рекордные цены на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов. Глава государства отметил, что обсуждает этот вопрос с министром энергетики Крисом Райтом и министром внутренних дел Дагом Бергамом, пишет Politico.

    По словам американского лидера, запрет на экспорт мог бы помочь снизить стоимость дизеля, однако существует риск повышения цен на другие виды топлива, включая бензин. При этом Трамп выразил оптимизм по поводу возможного снижения цен в связи с увеличением поставок нефти через Ормузский пролив в последние дни.

    Присутствовавший на встрече Райт, который выступает против запрета на экспорт, сообщил о скором анонсе мер по стабилизации ситуации. Он подчеркнул, что европейские страны также намерены объявить о шагах по увеличению предложения на рынке, что должно способствовать значительному падению цен на дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минэнерго США Райт анонсировал скорое объявление по теме дизельного топлива. Во вторник Евросоюз усомнился в вероятности введения Вашингтоном запрета на экспорт дизеля. На прошлой неделе американские нефтяники выступили против ограничения поставок топлива за рубеж.

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    1 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин допустил возможность встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин допустил возможность проведения встречи с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита АТЭС.

    Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» допустил возможность проведения трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает РИА «Новости».

    Российский лидер выразил уверенность в том, что предстоящее мероприятие в Китае пройдет успешно. По его словам, для организации переговоров в формате Россия – США – КНР необходимо предварительно согласовать повестку.

    «Нужно найти вопросы, определить тематику переговоров, многое будет зависеть от Китая», – отметил глава государства, говоря о перспективах встречи лидеров трех стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков также допустил вероятность организации Пекином трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко выразил поддержку проведению совместных переговоров глав России, США и КНР. А глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к контактам с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    1 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью

    Трамп анонсировал пополнение стратегических резервов США нефтью из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время обеспечить американские национальные запасы углеводородов за счет масштабных поставок венесуэльской нефти.

    Американский лидер сделал соответствующее заявление по итогам переговоров с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, передает РИА «Новости».

    «Мы добываем огромное количество нефти. Скоро мы пополним наши национальные резервы, национальные стратегические резервы. У нас очень хорошие отношения», – подчеркнул Дональд Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в конце августа Трамп пообещал восполнить истощенные национальные резервы энергоносителей за счет венесуэльских месторождений.

    После этого министерство энергетики США спрогнозировало двукратный рост добычи нефти в латиноамериканской стране. Позже американский лидер оценил обеспеченность Соединенных Штатов венесуэльским сырьем на 500 лет вперед.

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    1 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил о добрых многолетних отношениях с Трампом

    Путин рассказал о добрых многолетних отношениях с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил, что у него сложились добрые многолетние отношения с президентом США Дональдом Трампом.

    Российский лидер выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». «У меня с президентом Трампом довольно добрые, многолетние отношения», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества.

    Помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

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    1 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Трамп объявил о строительстве в США заводов для систем Patriot и THAAD

    Time: США начали строительство нескольких заводов для систем Patriot и THAAD

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране ведется масштабное строительство нескольких новых заводов по производству систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD.

    Соединенные Штаты наращивают производственные мощности и возводят новые предприятия для выпуска вооружений и боеприпасов, включая системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, пишет Time.

    Американский лидер пояснил, что оборонные компании не просто увеличивают объемы выпускаемой продукции и работают сверхурочно, но и создают колоссальный потенциал за счет дополнительных производственных площадок, отмечает ТАСС.

    По его словам, в настоящий момент по всей стране строятся около пяти или шести таких заводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Трамп рассказал о возможностях Вашингтона помочь Украине комплексами Patriot.

    Летом политик указал на готовность американских автоконцернов производить ракеты Patriot и Tomahawk.

    В прошлом году американские военные выразили беспокойство из-за истощения запасов снарядов для систем THAAD.

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