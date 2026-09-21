Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясённой событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жёстко.0 комментариев
WSJ: Белый дом собрался ввести санкции против Международного уголовного суда
WSJ: Белый дом собрался ввести санкции против МУС
По словам официальных лиц, администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС), пишет WSJ.
Согласно документам, с которыми ознакомились The Wall Street Journal и американские официальные лица, санкции запретят большинство транзакций с Международным торговым судом (МТС) после льготного периода в шесть-семь месяцев.
«Это потенциально может парализовать работу суда, запретив ему проводить операции в долларах США и отрезав его от значительной части мировой финансовой системы», – отмечает WSJ.
Газета указала на то, что подобные шаги администрации США являются резкой эскалацией усилий Вашингтона по ликвидации МУС после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Администрация Трампа не скрывает презрения к МУС и стремится подорвать его авторитет. Американские чиновники хотят, чтобы суд отозвал ордера на арест израильских лидеров, а также прекратил расследование в отношении американских войск в Афганистане», – добавило Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США в августе ввели санкции против руководства Международного уголовного суда. Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал дипломатическую кампанию по полной ликвидации МУС.
Глава Еврокомиссии заступилась за председателя МУС после санкций США, а Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.