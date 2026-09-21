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    21 сентября 2026, 03:56 • Новости дня

    WSJ: Белый дом собрался ввести санкции против Международного уголовного суда

    WSJ: Белый дом собрался ввести санкции против МУС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС), пишет WSJ.

    Согласно документам, с которыми ознакомились The Wall Street Journal и американские официальные лица, санкции запретят большинство транзакций с Международным торговым судом (МТС) после льготного периода в шесть-семь месяцев.

    «Это потенциально может парализовать работу суда, запретив ему проводить операции в долларах США и отрезав его от значительной части мировой финансовой системы», – отмечает WSJ.

    Газета указала на то, что подобные шаги администрации США являются резкой эскалацией усилий Вашингтона по ликвидации МУС после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    «Администрация Трампа не скрывает презрения к МУС и стремится подорвать его авторитет. Американские чиновники хотят, чтобы суд отозвал ордера на арест израильских лидеров, а также прекратил расследование в отношении американских войск в Афганистане», – добавило Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в августе ввели санкции против руководства Международного уголовного суда. Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал дипломатическую кампанию по полной ликвидации МУС.

    Глава Еврокомиссии заступилась за председателя МУС после санкций США, а Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    18 сентября 2026, 09:37 • Новости дня
    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном

    Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану

    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном
    @ Annabelle Gordon/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре ему предстоит принять решение о том, возобновлять ли массированные удары по Ирану для завершения конфликта.

    «У меня на подходе важное решение. Хочу ли я пойти и уничтожить их [иранский режим] или нет? Это большое решение», – заявил Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

    Вопрос о дальнейших действиях в войне с Ираном Трамп планирует обсудить с лидерами шести стран Персидского залива (Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана) на встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет во вторник в Нью-Йорке. Если Трамп решит возобновить крупные боевые операции, ему понадобится поддержка союзников в регионе.

    В начале августа Трамп отложил возобновление массированных ударов после того, как Саудовская Аравия и Катар выразили опасения относительно возможных ответных действий Ирана против саудовских нефтегазовых объектов. В настоящее время США проводят кампанию экономических санкций и поддерживают морскую блокаду иранских портов.

    При этом Трамп выразил удовлетворение эффективностью блокады и отметил, что Иран все еще стремится к достижению соглашения с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вчера Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН. В начале месяца президент США объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив. В прошлом месяце американский лидер назвал Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    19 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Американист счел закон об «адских санкциях» против России опасным для самих США

    Американист Ордуханян: Закон США об «адских санкциях» ускорит отказ от доллара

    Американист счел закон об «адских санкциях» против России опасным для самих США
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удар по покупателям российских нефти и газа рикошетом задевает не только Пекин и Нью-Дели, но и ближайших союзников США; безответственность и непредсказуемость Вашингтона опасны для самой Америки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Рафаэль Ордуханян. Накануне президент США подписал закон об «адских санкциях» против России и Ирана.

    «Подписание Трампом закона о санкциях против России и Ирана не стало неожиданностью. Это продолжение той политики, которую Вашингтон ведет против всех: Европы, Китая, Индии, России. США в этом смысле – всеядное существо», – считает американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    Удар по покупателям российских нефти и газа рикошетом задевает не только Пекин и Нью-Дели, но и ближайших союзников США, подчеркивает эксперт: «Франция, Бельгия, отчасти Англия активно покупают российский газ. Что дальше – стопроцентные пошлины на шотландское виски, французское вино, бельгийский эль? Это полный бардак и хаос. Безответственность и непредсказуемость Вашингтона опасны для самой Америки».

    При этом лазейка, позволившая американской администрации замораживать тарифы, небезосновательна: в Вашингтоне понимают, что меры слишком опасны для американской экономики. «Но это не отменяет необходимости политических ответных шагов. России нужно дать понять США: так с нами разговаривать нельзя», – полагает Ордуханян.

    По мнению эксперта, новый закон неизбежно ускорит отказ от доллара. Саудовская Аравия, Бразилия, Китай, Индия уже ведут сделки в национальных валютах.

    «На последнем саммите БРИКС более половины транзакций проходило в нацвалютах. Это объективный процесс. Доллар – не просто финансовый инструмент, а политический. В битве за доллар американцы и англосаксы будут использовать не только финансы», – добавил собеседник.

    Политолог пояснил, что у США осталось два рычага влияния на мир: финансы и информация. «Финансовую составляющую мы сейчас выбиваем. Следующий фронт – контроль информационного пространства. Но остановить многополярность невозможно: в новом мире не будет одной валюты и одного информационного пространства. Все будет сегментировано. Этот процесс уже идет и будет продолжаться независимо от очередных санкционных законов», – прогнозирует эксперт.

    Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон об «адских санкциях» против России и Ирана. Официально документ называется «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм (1955-2026) внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Документ, который лоббировался в Конгрессе более полутора лет, значительно расширяет полномочия исполнительной власти США в части применения вторичных санкций и пошлин в размере до 100% против пяти крупнейших стран-импортеров российской нефти и газа (в первую очередь ограничения угрожают Китаю и Индии), а также против государств, помогающих Москве обходить энергетическое эмбарго.

    В документе предусмотрена лазейка – санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    По инициативе Белого дома в закон включили продление действующих американских санкций в отношении энергетического и оружейного секторов Ирана еще на пять лет – до 2031 года.

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    19 сентября 2026, 20:33 • Новости дня
    Трамп заявил о создании Сил искусственного интеллекта

    Трамп анонсировал создание Сил искусственного интеллекта в США

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества страны над Китаем и остальным миром.

    Глава Белого дома намерен в скором времени назначить руководителя новой структуры, передает ТАСС. Политик сравнил инициативу с запуском Космических сил в 2019 году, назвав их появление колоссальным успехом.

    «ИИ – это новая промышленная революция или новый интернет, но она будет еще масштабнее и эффективнее, возможно, охватит 25% ВВП нашей страны. Мы опережаем Китай и остальной мир, и я намерен сохранить это преимущество!» – подчеркнул Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    При этом американский лидер не уточнил, планируется ли формирование отдельного вида Вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в субботу предложил переименовать искусственный интеллект в «высший интеллект».

    Ранее Белый дом рассмотрел возможность проверки новых моделей нейросетей перед публичным релизом.

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    19 сентября 2026, 01:17 • Новости дня
    Трамп объявил о соглашении США и Дании по Гренландии

    Трамп объявил о передаче Данией США контроля над безопасностью Гренландии

    Трамп объявил о соглашении США и Дании по Гренландии
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение между Вашингтоном, Копенгагеном и Нууком достигнуто, оно передает США постоянный контроль над безопасностью Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я с удовольствием сообщаю, что США вступили в соглашение с Королевством Дания и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в Гренландии», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, договоренность не потребует от США никаких затрат, но снимет все имевшиеся у Вашингтона опасения по поводу арктической территории.

    «По моему поручению мы работаем с представителями Дании и Гренландии над гарантиями того, что США будут всегда иметь возможность сделать то, что нужно в Гренландии с целью безопасности и защиты Гренландии и США», – заявил Трамп.
    Трамп подчеркнул, что теперь ни один противник США не сможет создать военную базу или получить военное присутствие в Гренландии, а также осуществлять там чувствительные инвестиции без прямого письменного разрешения американской стороны.

    Он добавил, что Вашингтон немедленно начнет процесс развертывания крупного военного присутствия в подходящих районах острова и намерен сотрудничать с местным населением в вопросах развития и строительства.

    Госсекретарь США Марко Рубио объяснил телеканалу Fox News причину сделки нехваткой у Дании средств для защиты Гренландии. Он отметил, что и Копенгаген, и власти острова понимают отсутствие у них финансовых возможностей для обороны территории в случае нападения или угрозы, тогда как Соединенные Штаты такими ресурсами располагают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее заявил о намерении устранить якобы «российскую угрозу» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

    Рубио обвинил Копенгаген в неспособности обеспечить защиту острова на протяжении многих лет.

    Белый дом связал вопрос контроля над Гренландией со сдерживанием агрессивных действий России и Китая в Арктике.

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    19 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать ИИ в «высший интеллект»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США раскритиковал термин «искусственный интеллект» и запустил опрос в социальной сети Truth Social для выбора нового названия технологии.

    Президент США предложил пользователям своей социальной сети выбрать новое имя для развивающейся технологии, передает ТАСС.

    «Многие считают, что термин «искусственный интеллект» является неточным и весьма некорректным для обозначения ИИ, или искусственного интеллекта. Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы «высший интеллект» (ВИ), «экстремальный интеллект» (ЭИ) или «верховный интеллект» (ВИ). Это опрос, и я был бы признателен всем за участие в голосовании! Какое название лучше всего подходит для этой стремительно развивающейся «революции»?» – написал американский политик.

    Согласно предварительным результатам опроса в соцсети Truth Social, большинство участников поддержали первый вариант. За название «высший интеллект» на данный момент отдано 42% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп назвал опасения по поводу искусственного интеллекта мистификацией.

    Американский лидер счел умного президента единственной необходимой мерой контроля для этой технологии.

    При этом сенаторы США потребовали ввести федеральный мониторинг нейросетей после серии недавних кибератак.

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    20 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Рожин прокомментировал территориальный спор Франции и США об островах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал спор между Францией и США о принадлежности островов Сен-Пьер и Микелон, вспомнив исторический прецедент с продажей Луизианы.

    «Отдали Луизиану, отдадите и Сень-Пьер с Микелоном», – написал Рожин в своем канале в Max.

    Эксперт обратил внимание на недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что Париж не намерен отдавать Соединенным Штатам острова Сен-Пьер и Микелон, подчеркнув, что эти территории были и останутся французскими.

    Ранее американский президент Дональд Трамп опубликовал карту, на которой спорные острова были обозначены как принадлежащие Соединенным Штатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские политики предлагали отправлять нелегальных мигрантов на острова Сен-Пьер и Микелон.

    Позже Эммануэль Макрон выразил поддержку Гренландии после слов Дональда Трампа о присоединении острова к США.

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    19 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Советник Трампа заявил о смерти американской журналистики

    Советник Трампа констатировал смерть американской журналистики

    Tекст: Мария Иванова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл констатировал смерть американской журналистики, назвав современные СМИ обычным предвзятым бизнесом.

    Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл выразил мнение о кончине американской журналистики, передает РИА «Новости».

    «Проблема заключается в том, что журналистика мертва. Американцы рассматривают СМИ как бизнес. Они больше не являются честными и беспристрастными», – сообщил политик.

    Гренелл призвал относиться к средствам массовой информации как к обычным коммерческим предприятиям.

    Ранее Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом репортерам каналов CNN и MSNOW, а также журналистам издания Politico, пригрозив им судебными исками. Президент США подчеркнул нежелание видеть на брифингах представителей прессы, негативно освещающих деятельность республиканской администрации.

    Руководство телеканала MS NOW пообещало отстаивать свободу слова.

    В прошлом году американский лидер потребовал лишить лицензии телеканал CBS.

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    19 сентября 2026, 20:47 • Новости дня
    Истребитель США перехватил самолет над резиденцией Трампа

    F-16 перехватил гражданский самолет над резиденцией Трампа в Кэмп-Дэвиде

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные перехватили небольшой гражданский борт, который вторгся в закрытую зону над резиденцией Кэмп-Дэвид во время пребывания там президента США Дональда Трампа.

    Американский истребитель F-16 перехватил небольшой гражданский самолет, нарушивший воздушное пространство над загородной резиденцией президентов США в Кэмп-Дэвиде, передает ТАСС. В момент инцидента там находился Дональд Трамп.

    «Истребители F-16 НОРАД выполнили перехват самолета частной авиации над городом Термонт, штат Мэриленд, 19 сентября 2026 года, приблизительно в 07:50 утра. В ходе перехвата истребители NORAD применили тепловые ловушки, которые могли быть видны населению», – сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.

    Тепловые ловушки использовались для привлечения внимания пилота-нарушителя. Их пуск заметили местные жители, активно обсуждавшие происшествие в социальных сетях. Дональд Трамп прибыл в резиденцию в пятницу вечером и планирует оставаться там до конца выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года американский истребитель перехватил другой самолет над резиденцией Дональда Трампа в Палм-Бич.

    Весной работа аэропорта во Флориде останавливалась из-за появления беспилотника вблизи президентского борта.

    В августе спецслужбы тайно эвакуировали американского лидера на грузовике во время саммита НАТО в Турции.

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    18 сентября 2026, 22:32 • Новости дня
    Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех СМИ

    Трамп запретил журналистам CNN, MS NOW и Politico посещать Белый дом

    Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех СМИ
    @ Anna Ringle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico посещать Белый дом из-за распространения ими ложных сведений о работе его администрации.

    Президент США Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом журналистам CNN, MS NOW и Politico. Американский лидер обвинил эти средства массовой информации в постоянном распространении ложных сведений о работе его администрации, передает ТАСС.

    «Я с гордостью сообщаю, что немедленно лишаю доступа в Белый дом лживые CNN, MS NOW (которая недавно сменила название с MSNBC из-за отсутствия зрителей и доверия) и Politico», – написал глава государства в социальной сети Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что администрация предыдущего президента Джо Байдена оформила незаконную подписку на Politico на рекордную сумму 8 млн долларов. Эти средства поступали напрямую от правительства США для поддержки издания на плаву, что, по мнению политика, является коррупцией.

    Он добавил, что СМИ не должны иметь возможности постоянно рассказывать небылицы, освещая деятельность руководства страны, и предупредил, что за этими изданиями последуют другие.

    В ноябре прошлого года администрация президента США ограничила доступ журналистов к пресс-службе Белого дома.

    Позже президент США назвал репортера «ужасным человеком» из-за вопроса о файлах Эпштейна.

    Летом прошлого года американскому лидеру пришлось отказать изданию Wall Street Journal в аккредитации на освещение визита в Шотландию.

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    18 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    Экс-генерал США Ходжес обвинил Трампа в поддержке России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес обвинил президента Дональда Трампа в поддержке России и постоянной критике в адрес Владимира Зеленского.

    Американский лидер Дональд Трамп занимает сторону Москвы в украинском конфликте, заявил Ходжес в интервью украинскому телевидению, передает РИА «Новости».

    По словам генерала, Трамп постоянно винит Киев во всех проблемах.

    «Он всегда обвиняет Украину. Он всегда перекладывает ответственность на Зеленского», – сказал Ходжес.

    Также Ходжес посоветовал украинцам не рассчитывать на поддержку Вашингтона. Он выразил уверенность, что администрация Трампа не станет действовать в интересах Киева и не окажет реальной помощи Украине.

    Ранее Трамп усомнился в целесообразности передачи Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

    Весной Зеленский пожаловался на частую поддержку Москвы со стороны американского лидера.

    В прошлом году высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил об уверенности президента США в неминуемой победе России.

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    18 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    Бернем намерен провести встречу с Трампом без скандала

    Премьер Британии Бернем запланировал встречу с Трампом в штаб-квартире ООН

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке между выступлениями на Генассамблее.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях Генассамблеи, пишет Politico.

    Встреча должна пройти днем во вторник между 15-минутным выступлением Бернема и утренней речью Трампа, на нейтральной площадке, в отличие от двухчасового ужина Кира Стармера с Трампом в Trump Tower в сентябре 2024 года. Даунинг-стрит считает приоритетом провести очную встречу после двух телефонных разговоров лидеров, при этом собеседники издания охарактеризовали задачу как «провести встречу в относительно безопасной обстановке» и выбрать средний путь между обаянием Стармера и более жесткой линией премьера Канады Марка Карни.

    Бернем не намерен брать на встречу большой пакет договоренностей и, как ожидается, сосредоточится на поддержке Украины и ускорении поставок зенитных комплексов Patriot перед зимой. Среди рисков для переговоров собеседники назвали перенос Лондоном решений по увеличению оборонных расходов до 2027 года, по бурению на двух месторождениях в Северном море до 8 октября, спор о передаче суверенитета над архипелагом Чагос, а также разногласия вокруг налога на цифровые услуги и регулирования в сфере искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Энди Бернем пообещал лишить Лондон финансовых полномочий. В июне президент США Дональд Трамп назвал вероятного премьера Британии крайне либеральным.

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    21 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Axios узнал о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье сообщил, что они встретятся на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Источник, знакомый с содержанием разговора, сообщил, что Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эти удары приводят к росту мировых цен на дизельное топливо.

    «Во время разговора много раз упоминалось слово diesel», – сказал источник Axios.

    При этом встреча Трампа и Зеленского пройдет на фоне попыток Белого дома добиться соглашения между Россией и Украиной о взаимных шагах по деэскалации и возобновлении переговоров, а также на фоне усиления боевых действий между двумя сторонами в последние дни.

    Главный переговорщик Зеленского и глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил Axios, что в последние дни он работал с представителями Белого дома над организацией встречи политиков, которая, вероятно, состоится во вторник.

    «Важный разговор, мы многое обсудили. Мы договорились встретиться в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатический импульс есть», – написал Зеленский в X.

    Он заявил, что Украина готова «предпринять действительно серьёзные шаги» для заключения соглашения о деэскалации с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее телеканал Fox News передавал слова американского лидера, который потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ. Президент России Владимир Путин сообщал об успешном отражении атак на НПЗ. NYT узнала о желании США заключить с Россией сделки до конца года ради мира.

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    21 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Трамп заявил о раздумьях в отношении Ирана перед «очень серьезными событиями»

    Трамп: Я раздумываю об Иране перед очень серьезными событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту о размышлениях по поводу Ирана и грядущих очень серьезных событиях.

    Главный международный корреспондент Fox News Трей Йингст получил комментарий президента США о ситуации с Ираном, в котором он заявил об открытости ко встрече с иранским президентом на полях ГА ООН.

    По словам корреспондента, Трамп заявил, что Ирану необходимо «вести себя прилично» в условиях обострения обстановки. Он выразил готовность встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях ГА ООН, но предупредил, что в случае если поведение Ирана не изменится, вскоре могут произойти «серьезные события».

    «Вопрос в том, когда именно мне уничтожить их страну? Им лучше вести себя прилично», – привел слова Трампа Йингст в соцсети Х, где также представил свой репортаж после разговора с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана сообщили о планах США начать новую войну. Американский лидер заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном, он также сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН.


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    21 сентября 2026, 04:41 • Новости дня
    Bloomberg: Сбои в работе ИИ привели к удару США по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи Пентагона обнаружили, что ошибочные разведывательные данные, устаревшие изображения и чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта способствовали ракетному удару, в результате которого в иранском Минабе погибли 123 ребенка.

    По словам официальных лиц, участвовавших во внутреннем расследовании инцидента, уже через несколько часов после ракетного удара 28 февраля по иранской школе некоторые сотрудники Пентагона знали, что ответственность за него несут США, передает Bloomberg.

    Это расследование выявило, как теперь описывают официальные лица, целую череду предотвратимых ошибок.

    Чиновники США заявили, что проблемой стала устаревшая информация. Хотя объект в Минабе был идентифицирован за несколько лет до этого как военный комплекс, имелись доказательства того, что он был изменен и сменил свое назначение, заявили они.

    Физические изменения, отражающие новое строительство, видимые на спутниковых снимках, произошли почти десять лет назад, и объект открыто функционировал как школа.

    По словам официальных лиц, в Центральном командовании США (CENTCOM), которое проводило атаку, некоторые сотрудники слишком полагались на искусственный интеллект, встроенный в интеллектуальную систему Maven. Система Maven, разработанная компанией Palantir Technologies Inc., позволяет пользователям просматривать и координировать сложные военные операции.

    Некоторые сотрудники Центрального командования ожидали, что система Maven выявит устаревшую информацию или несоответствия в собранных разведывательных данных о потенциальных целях. Неясно, почему у них были такие ожидания, отметило Bloomberg.

    В компании-разработчике Palantir отрицают причастность их ПО к удару по Минабу, но в Maven после инцидента внедрили новые возможности, которые «повторно анализируют исходные разведданные для выявления факторов, которые могли бы исключить цель из числа потенциальных, а также отмечают несоответствия и неточности, которые могли быть упущены при ручной проверке», – сообщил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Bloomberg в июне сообщало, что ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране. ООН назвала удары США по иранской школе и спорткомплексу военным преступлением.

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