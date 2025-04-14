  • Новость часаВ Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб
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    Китай помог Трампу в неожиданном месте
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    ФБР заподозрило 17-летнего Кацапа в подготовке покушения на Трампа
    Болезнь Паркинсона сочли созданной человеком
    Минобороны заявило о восьми новых атаках Украины на энергетические объекты России
    Ракетным ударом по Сумам ликвидирован бывший замком артбригады ВСУ
    Оппозиция победила на местных выборах в Финляндии
    Мишустин сообщил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий
    Объявлено об участии российских спортсменов в летней Универсиаде
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    14 апреля 2025, 12:29 • Новости дня

    Трамп пригрозил CBS лишением лицензии из-за Украины и Гренландии

    Трамп обвинил CBS в клевете из-за сюжетов об Украине и Гренландии

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes, угрожая журналистам судебными исками.

    Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на телекомпанию CBS и программу 60 Minutes за ложные репортажи о нем. Трамп утверждает, что сюжеты о конфликте на Украине и репортаж из Гренландии полны клеветы и журналисты «заплатят высокую цену» за это, передает Associated Press.

    «Почти каждую неделю, в программе «60 минут» имя «Трамп» упоминается уничижительно и дискредитирующе, но трансляция на этих выходных превосходит все остальные», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

    В недавней программе телеканала 60 Minutes вышли интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским, который критиковал действия администрации Трампа, а также репортаж из Гренландии, где жители выступили против присоединения к США. По мнению Трампа, эти сюжеты подрывают репутацию главы Белого дома и создают ложное представление о его президентстве.

    В интервью в воскресенье Зеленский заявил CBS, что испытывает «100% ненависть к президенту России» и пригласил Трампа посетить его страну, чтобы посмотреть, что там происходит. Тогда же корреспондент Джон Вертхайм сообщил из Гренландии о том, что некоторые люди в этой стране говорят о желании Трампа захватить власть в свои руки.

    «Они не новостное шоу, а бесчестные политтехнологи под видом новостей, они должны понести ответственность за то, что они и продолжают делать. Они должны лишиться лицензии», – написал политик в Truth Social.

    Трамп ранее уже обвинял CBS News в манипуляциях и требовал через суд раскрыть неотредактированную версию интервью Камалы Харрис. Американский лидер также требует публичных извинений от CBS за фейки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-службе Белого дома пришлось опровергать сообщения о том, что президент США рассматривает возможность введения 90-дневной паузы на новые импортные пошлины. Такие публикации были названы «фейк-ньюз» . В марте Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за фейки о встрече Уиткоффа с Путиным, согласно которым спецпосланник Стив Уиткофф якобы ожидал российского лидера девять часов.

    13 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма

    NYT: Трамп в первый президентский срок спрашивал Порошенко, чей Крым

    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задал экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вопрос о принадлежности Крыма, сообщили СМИ.

    В интервью газете The New York Times Порошенко рассказал, что в ходе одной из встреч Трамп обратился к нему с просьбой дать честный ответ на вопрос, на что украинский лидер согласился. После этого Трамп спросил его: «Скажите, Крым российский?». Порошенко отметил, что ответил Трампу, что Крым является украинским.

    После этого Порошенко поинтересовался у Трампа, что вызвало у него такой интерес. В ответ, по словам Порошенко, Трамп заявил, что его российский друг сказал ему, что полуостров должен принадлежать России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    В марте сообщалось, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент США заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности.

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    13 апреля 2025, 22:48 • Новости дня
    В торговом центре в Москве упал лифт

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт в столичном торговом центре рухнул с минус первого на минус второй этаж, в результате чего пострадала женщина, находившаяся внутри кабинета лифта.

    Как передает РИА «Новости», в торговом центре на Каховской улице в Москве произошел инцидент с лифтом. Лифт упал с минус первого этажа на минус второй, и в результате этого происшествия пострадала женщина.

    Эта женщина находилась в лифтовой кабине в момент падения. После инцидента ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Подробности ее состояния не разглашаются.

    По данным прокуратуры, установление всех обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре. Ведомство предпринимает все необходимые меры для выяснения причин инцидента и привлечения к ответственности виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на востоке Москвы две женщины получили травмы. В жилом доме на улице Есенина в Петербурге упал лифт, в котором находился 12-летний мальчик; ребенок не пострадал.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    13 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО

    Генерал-майор Попов: Украинские F-16 – легкие мишени для российской ПВО

    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Олег Исайченко

    Переданные Украине американские истребители F-16 уместны только для интегрирования в зональную ПВО. На прифронтовой территории они становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении F-16 средствами ПВО.

    «Российские силы могли уничтожить F-16 на границе одного из секторов управления используемого воздушного пространства. У американских машин возникают проблемы из-за плохой координации с украинскими наземными ПВО. К тому же экспортные варианты истребителя поставляются с менее функциональными автоматическими системами управления и защиты», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    В целом, по его словам, F-16 и Mirage уместны на Украине только для интегрирования в зональную ПВО и работе вместе с ЗРК. «Если они собьют два из шести наших барражирующих боеприпасов «Герань-1» или одну из десяти наших крылатых ракет Х-101 – то для них это уже хороший результат», – признался аналитик.

    «А в зоне СВО F-16 становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов. У них стоит упрощенная система опознавания «свой-чужой» обзорного плана и нет соответствующей инфраструктуры поддержки на земле», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, эргономика F-16 не соответствует психофизиологическим особенностям человека. Это факт, подтвержденный авиационными врачами. Все эти факторы приводят к тому, что пилоты не способны совершать противоракетные маневры и не рискуют вступать в воздушный бой с нашими истребителями поколения 4++, например, с Су-35С», – указал эксперт.

    Ранее командование воздушных сил Украины сообщило о гибели 26-летнего летчика-истребителя Павла Иванова при выполнении боевого задания на истребителе F-16 Viper. В заявлении говорится, что самолет был атакован при «выполнении боевых задач в невероятно сложных условиях, осуществляя прикрытие ударных авиагрупп и нанося удары по объектам противника».

    Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным источника BBC, по истребителю выпустили три ракеты. «Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета Р-37 класса "воздух – воздух"», – сказал собеседник.

    Владимир Зеленский присвоил Иванову звание Героя Украины, отметив, что F-16, Dassault Mirage 2000 и «МиГи» «героически выполняют задания, поддерживают наземные операции, защищают Украину от российских ракет и беспилотников».

    Если F-16 сбил комплекс С-400, это говорит о том, что украинский самолет действовал в хорошо защищенной зоне около Сумской области, пишет болгарский военный эксперт Бойко Николов в статье для Bulgarian military. По его словам, произошедшее отражает широкую стратегию России по созданию «бесполетной» зоны над большей частью линии фронта.

    Аналитик отмечает: С-400 и истребители с ракетами Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16. Он напомнил, что в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году истребители совершили тысячи вылетов, нанося удары по иракским целям благодаря поддержке самолетов AWACS, заправщиков и средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас же в зоне СВО F-16 действуют в условиях ограниченной инфраструктуры.

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    13 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах

    Мэр Конотопа: В месте удара в Сумах были сборы 117-й бригады теробороны ВСУ

    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины своего создания, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин. По этому месту был нанесен ракетный удар.

    На месте удара в Сумах проводились сборы 117-й бригады теробороны ВСУ, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину своего создания, сообщил мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин, передает Strana.ua.

    Ранее в воскресенье депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ракетный удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на торжественное построение. Она напомнила, что это не первый случай, когда военные ВСУ погибают на аналогичных мероприятиях.

    Глава Сумской области, генерал-лейтенант ВСУ Владимир Артюх бежал с места удара по построению в Сумах, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова мэра Конотопа. После обстрела Семинихин призвал Артюха извиниться, уволить главу местной СБУ и уйти в отставку.

    В воскресенье, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщили РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

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    13 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    СМИ сообщили о предстоящих переговорах России и Украины в Анкаре

    CNN Turk: Переговоры России и Украины по безопасности судоходства пройдут в Анкаре

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут в Анкаре 15-16 апреля, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции.

    Телеканал сообщил, что представители России и Украины обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море 15 и 16 апреля. Встреча состоится в штабе ВМС Турции, находящемся в Анкаре. Источник информации ссылается на заявление министерства обороны Турции, которое подтвердило проведение переговоров в указанные даты, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление Черноморской инициативы и попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

    Эрдоган заверил в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    14 апреля 2025, 11:47 • Новости дня
    Зеленский отказался от переговоров с Россией

    Зеленский отказался от переговоров с Россией из-за недоверия к Москве

    Зеленский отказался от переговоров с Россией
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией, заявив, что Киев не может доверять Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

    По его словам, недоверие к России является основной причиной отказа от переговоров.

    Кроме того, украинский лидер выразил сомнения в нейтральной позиции США в конфликте. Он считает, что при администрации Дональда Трампа в США преобладают пророссийские нарративы, что, по его мнению, неправильно.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    В МИД России заявили, что Россия готова обсуждать с Киевом серьезные предложения, способствующие достижению всеобъемлющего мира.

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    14 апреля 2025, 01:58 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов

    Депутат Ярослав Нилов предложил запретить коллекторскую деятельность в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов внес законопроект, предусматривающий полный запрет коллекторской деятельности, чтобы защитить заемщиков от психологического давления.

    В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий полный запрет коллекторской деятельности, сообщает ТАСС. Инициаторами документа выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и его коллеги из ЛДПР. Законопроект уже представлен на рассмотрение парламентариев.

    В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагается установить запрет на уступку кредитором прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам. Также заемщики получат право в течение десяти дней после заключения договора требовать от кредитора исключения третьих лиц из процесса возврата просроченной задолженности.

    Ярослав Нилов отметил, что новая инициатива нацелена на избавление заемщиков от психологического давления со стороны коллекторов. В документе подчеркивается, что принятие законопроекта существенно ограничит возможности коллекторских агентств и обеспечит более надежную защиту интересов граждан, оказавшихся в сложных финансовых ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что нужно упорядочить методы, применяемые коллекторами в своей работе.

    Федеральная служба судебных приставов выявила почти 60 тыс. нарушений среди коллекторских агентств и банков, включая разглашение данных и давление на должников.

    Продажа долгов коллекторам является стандартной практикой, но Сбербанк продает менее 0,1% долгов, предпочитая решать вопросы просрочки самостоятельно.

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    14 апреля 2025, 11:04 • Новости дня
    Глава Минобороны Италии назвал «коалицию желающих» силой лишь в теории
    Глава Минобороны Италии назвал «коалицию желающих» силой лишь в теории
    @ IMAGO/Andrea Calandra/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    «Коалиция желающих» для помощи Украины является теоретической военной силой, для ее реальной деятельности нет условий, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    В интервью газете La Stampa Крозетто подчеркнул, что для деятельности «коалиции желающих» на Украине нет необходимых условий и предпосылок. Крозетто также указал на невозможность ее становления в качестве европейского столпа НАТО, особенно в случае сворачивания военного присутствия США, передает ТАСС.

    Министр обороны отметил, что настоящим европейским столпом НАТО являются все страны альянса, обладающие реальными задачами и способностями. Он подчеркнул важность обеспечения обороны стран-участниц НАТО и призвал меньше внимания уделять политическим заявлениям.

    Инициатива «коалиции желающих» исходит от Великобритании и Франции. Она предполагает оказание поддержки Украине через стабилизационные, миротворческие или сдерживающие миссии в случае прекращения огня. Однако сколько именно стран готовы внести свой вклад, пока не сообщается.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что встреча «коалиции желающих» по Украине не привела к конкретным результатам.

    Замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих», которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.

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    13 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Водитель грузовика погиб в Белгородской области при ударе украинского дрона

    Tекст: Ольга Иванова

    Водитель грузовика погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Ракитное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное. В результате удара водитель грузовика получил смертельные ранения и скончался на месте. Гладков выразил соболезнования семьям погибшего от имени всех жителей области.

    Ракитянский район, в котором произошел инцидент, расположен в северо-западной части Белгородской области. Этот район не имеет непосредственной границы с Украиной, на севере он граничит с Беловским районом Курской области, а на западе – с Краснояружским районом Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что результате атаки беспилотников на Белгородскую область сбиты несколько дронов, осколками повреждены дом и автомобиль, а также уничтожено частное домовладение в селе Николаевка и повреждено здание социального объекта в Ясных Зорях.

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    13 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Премьер Словакии упрекнул оппозицию за перемену мнения об Украине

    Фицо обвинил оппозицию в изменении мнения о военных на Украине под давлением СМИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию в изменении позиции по отправке военных на Украину после критики в СМИ.

    Фицо выразил недовольство действиями оппозиции, изменившей свое мнение насчет отправки словацких военных на Украину. Ранее представители оппозиции заявляли, что не поддерживают участие их военных в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Однако, как подчеркнул Фицо, после критики в ряде словакских СМИ, таких как SME, Dennik N и Aktuality, они изменили свою позицию. Премьер заявил: «Сначала они выступили против, но после того, как их обругали в СМИ, они сразу меняют мнение». Это заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном в воскресенье в социальной сети, запрещенной в России.

    Фицо также выразил разочарование в том, что некоторые политики и партии в Словакии готовы менять свои взгляды в зависимости от внешнего давления и стремления к власти, и не способны придерживаться последовательности даже на протяжении суток.

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

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    14 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Большинство детей мигрантов оказалось сконцентрировано в четырех регионах России

    В Минпросвещения назвали регионы с наибольшим числом детей мигрантов в РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Наибольшее число детей мигрантов в России проживают в Московской области и Москве, где с 1 апреля действует закон, запрещающий зачисление в школы детей, не владеющих русским языком, а тестирование проводится в специально определенных организациях.

    Как сообщает ТАСС, в Минпросвещения России заявили, что наибольшее количество детей мигрантов проживают в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

    В Московской области зарегистрировано 44 тыс. 422 ребенка из других стран, в Москве – 25 тыс. 963, в Санкт-Петербурге – 19 тыс. 622, в  Свердловской области 9 тыс. 600.

    Отмечается, что в этих регионах организованы специальные образовательные программы для детей мигрантов, не владеющих русским языком, после вступления в силу нового закона о зачислении в школы.

    С 1 апреля в России начал действовать закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. В общеобразовательных организациях проводится тестирование на знание языка. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что процедура внедрения закона проходит без проблем.

    В Московской области проект «Я учусь в Подмосковье» охватывает 68 школ, где ведется диагностика уровня владения русским языком. В Москве более 20 школ предлагают дополнительные программы по направлению «Русский язык как иностранный», а также создан информационный ресурс по социализации и адаптации.

    В 57 регионах реализуется курс «Русский язык как иностранный», в 14 субъектах работают ресурсные центры по адаптации детей мигрантов. Россия также развивает образовательные организации за рубежом, где обучение ведется на русском языке, в том числе в странах СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил значительное количество злоупотреблений в проверке знаний мигрантами русского языка и истории, что ставит под сомнение качество выданных сертификатов.

    На заседании комиссии по миграционной политике сообщалось, что приезжающие в Россию мигранты зачастую не знают русского языка, хотя имеют сертификат о сдаче экзамена.

    Вторая проблема, о которой говорилось, – это въезд в страну лиц с неснятой или непогашенной судимостью, проверка которых затруднена отказом стран Средней Азии давать доступ к своим базам. Кроме того, Министерство внутренних дел России завершает работу над новой концепцией миграционной политики, которая будет представлена правительству осенью.

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    13 апреля 2025, 22:10 • Новости дня
    В Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способен нести до 50 кг груза.

    Украинский беспилотник, вес которого составил 200 кг, был обнаружен на территории Глушковского района Курской области, передает РИА «Новости». Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, и в ближайшее время саперы приступят к разминированию.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что беспилотник способен поднимать до 50 кг груза и пролетать до тысячи километров со скоростью 150 км/ч. Он подчеркнул, что такой аппарат может причинить значительный урон. Видеоматериалы с места происшествия также были опубликованы.

    Хинштейн добавил, что работы у саперов в приграничье много, ежедневно они обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы и мины. Он напомнил жителям о необходимости соблюдения ограничений на въезд в приграничные районы области для их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.


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    14 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Москва готова сотрудничать с Тбилиси без изменений позиции по Абхазии

    Замглавы МИД РФ заявил о готовности к сотрудничеству с Грузией

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил готовность Москвы развивать сотрудничество с Тбилиси, несмотря на разногласия по вопросу Абхазии и Южной Осетии.

    Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва готова к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Тбилиси, несмотря на разногласия по вопросу Абхазии и Южной Осетии.

    «Мы сожалеем о том, что грузинское руководство увязывает восстановление дипотношений с нашей позицией по Абхазии и Южной Осетии. Мы готовы и далее развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией», – сказал Галузин в интервью «Известиям».

    Галузин отметил, что Россия остается для Грузии ключевым рынком по винодельческой продукции и фруктам, а также ведущим поставщиком энергоносителей и зерна. По его словам, страны объединены общей историей, верой и культурно-гуманитарными связями. Он подчеркнул, что российская сторона пошла на существенные шаги, включая восстановление прямого авиасообщения и безвизового режима для граждан Грузии.

    «Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению и идти так далеко, насколько готова грузинская сторона», – заключил Галузин. В настоящее время между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, которые были разорваны после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия исключает свое участие в формате «три плюс три» из-за России, по заявлению министра иностранных дел Маки Бочоришвили. Грузинская авиакомпания Georgian Airways летом откроет регулярные рейсы между Тбилиси и Екатеринбургом в рамках расширения своих маршрутов по России. Президент Грузии Михаил Кавелашвили не намерен посещать Москву 9 мая, несмотря на утверждения оппозиции.

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    13 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Песков заявил о лживости позиции Киева

    Песков отметил внимание стран к лживой позиции Киева по важным вопросам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине либо не могут, либо не хотят соблюдать мораторий на удары по энергетике, что имеет катастрофические последствия, и это замечают все больше стран, включая европейские.

    Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше стран, включая европейские, обращают внимание на лживую позицию киевского режима по ряду принципиальных вопросов. По его словам, эти вопросы являются серьезными и определяют конфигурацию урегулирования.

    Песков подчеркнул, что Киев либо не желает, либо не способен соблюдать временный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. «И то, и другое катастрофично», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о двух новых ударах Украины по объектам энергетики страны. Ранее Минобороны заявляло о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России. До этого Минобороны также сообщало об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России.

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