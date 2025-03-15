Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за фейки о встрече Уиткоффа с Путиным

Трамп опроверг сообщения о длительном ожидании Уиткоффа встречи с Путиным

Tекст: Вера Басилая

Трамп назвал сообщения о длительном ожидании спецпосланником Стивом Уиткоффом встречи с президентом России Владимиром Путиным фейковыми новостями. Он подчеркнул, что указанные в СМИ девять часов ожидания не имеют под собой оснований и являются попыткой унизить представителя США, передает РИА «Новости».

«Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости», – написал президент США в социальной сети Truth Social.

Он возмутился, что в очередной раз СМИ были нечестными.

Глава государства добавил, что помимо встречи с Путиным, Уиткофф провел и другие продуктивные переговоры с представителями России, которые заняли время, но оказались очень успешными.

«С того момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как мы надеемся, очень хорошие!» – отметил Трамп, заверяя, что вся поездка имела положительные результаты.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что якобы Уиткоффу пришлось несколько часов ждать встречи с Владимиром Путиным после переговоров с Александром Лукашенко.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США,