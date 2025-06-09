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    9 июня 2025, 14:19 • Новости дня

    Стало известно о поддержке Гренландии Макроном после слов Трампа

    Макрон выразил поддержку Гренландии на фоне притязаний Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции высказался за защиту экосистем Гренландии, отметив невозможность продажи острова, в ответ на заявления американского лидера Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии конференции ООН по вопросам океана в Ницце выразил поддержку Гренландии после заявлений Дональда Трампа о желании присоединить остров к США, передает РИА «Новости».

    Макрон призвал не разрабатывать морские глубины и защищать экосистемы, подчеркнув: «Глубины не для продажи, так же, как и Гренландия не для захвата, так же, как и Антарктика и открытое море не для продажи». Трансляцию вел телеканал BFMTV.

    Ранее стало известно, что Макрон намерен посетить Гренландию 15 июня, став первым иностранным лидером, который приедет на остров для обсуждения вопросов безопасности после заявлений Трампа.

    Дональд Трамп неоднократно публично говорил о необходимости присоединения Гренландии к США, подчеркивая стратегическое значение острова для безопасности страны. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров не продается и никогда не будет продаваться, а Трамп отказался гарантировать отказ от военного вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания перебросила истребители F-16, два вертолета и фрегат в Гренландию для усиления военного потенциала и патрулирования западного побережья острова.

    Президент Франции Эммануэль Макрон 15 июня посетит Гренландию для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества на фоне новых попыток Дональда Трампа установить контроль над островом.

    Пентагон рассматривает возможность передачи Гренландии из-под Европейского командования в ведение Северного командования уже на этой неделе.

    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    6 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко высказался о заявлении Владимира Зеленского по поводу массированного удара российских войск в ответ на атаки Киева.

    Как передает РИА «Новости», Михаил Шеремет прокомментировал жалобу Владимира Зеленского на массированный удар России по украинским объектам, назвав ее «крокодильими слезами». По словам депутата, Зеленский сначала организует атаки на российские аэродромы и гражданскую инфраструктуру, а затем притворяется жертвой, чтобы вызвать сочувствие.

    «Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее», – заявил Шеремет.

    Депутат добавил, что Зеленскому следует прекратить жаловаться и покинуть Украину, предоставив стране возможность к мирному существованию. Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по объектам Украины – среди пораженных целей значатся конструкторские бюро, предприятия оборонной промышленности, склады вооружения и тренировочные центры.

    Ведомство также указало, что недавние атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возникшие возгорания ликвидированы, пострадавших среди персонала нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим нанес удары по аэродромам со стратегической авиацией, атаковав не только Россию, но и Соединенные Штаты, а также подорвал всю систему стратегической стабильности между ядерными странами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться результатов расследования по украинским ударам, прежде чем обсуждать возможные ответные действия России.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    8 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Стало известно о драке Маска с главой минфина США в Белом доме

    The Washington Post заявила о драке Маска с главой минфина США в Белом доме

    Стало известно о драке Маска с главой минфина США в Белом доме
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт между предпринимателем Илоном Маском и министром финансов США Скоттом Бессентом в апреле перерос в драку в Белом доме, пишет The Washington Post со ссылкой на экс-советника президента США Стивена Бэннона.

    По словам Бэннона, драка произошла после того, как в споре между Маском и Бессентом о кандидате на пост главы Налоговой службы президент США поддержал выбор Бессента, пишет Washington Post.

    После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. В частности, Бессент назвал Маска «мошенником». Тот толкнул Бессента плечом в грудь, «как игрок в регби», а Бессент ударил его в ответ, заявил Бэннон.

    Несколько человек вмешались, чтобы разнять дерущихся. Маска выдворили из Западного крыла. По словам Бэннона, когда глава американского государства Дональд Трамп узнал о случившемся, то сказал: «Это уже слишком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Трампа Бэннон в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Маска. Он призвал выдворить миллиардера из США.

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    8 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Renault решил производить дроны на Украине

    Franceinfo: Renault будет производить дроны на Украине

    Renault решил производить дроны на Украине
    @ Karl F. Schofmann/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский концерн Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщает радиостанция Franceinfo.

    Renault планирует организовать производственные линии по выпуску беспилотников на Украине совместно с французским предприятием, специализирующимся на оборонной промышленности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Franceinfo. Мощности разместят в нескольких десятках или сотнях километров от зоны боевых действий.

    Franceinfo подчеркнула, что инициатива реализуется в рамках сотрудничества предприятий Франции и Украины. Некоторые из произведенных дронов предназначены для поставки французской армии, поскольку, по информации радиостанции, Париж отстает в этом секторе.

    Украинская армия, как отмечено в сообщении, намерена получить более четырех миллионов единиц беспилотников к 2025 году. В производстве будут применяться передовые технологии и высокодеструктивные решения.

    Луи Рено – основатель компании Renault. Французский предприниматель Луи Рено вместе с братьями Марселем и Фернаном создал автомобильную компанию Renault 25 февраля 1899 года. 

    В период оккупации Франции нацистской Германией Рено предпринял попытку склонить США к вступлению в войну, а также добиться поставок бронетехники для поддержки Союзников. Однако в 1942 году авиация Союзников нанесла удары по его заводам, что нанесло серьезный урон производственным мощностям. Рено, опасаясь репрессий против себя и своих работников, начал сотрудничать с Германией, как и другие французские предприятия (Michelin, Citroen). В результате бомбардировок было разрушено около 80% инфраструктуры Renault. 

    После освобождения страны Рено арестовали по обвинению в коллаборационизме и поместили в тюрьму Френ. Там он подвергался избиениям, получив перелом позвоночника и тяжелую черепно-мозговую травму. В таком состоянии его перевели в больницу Вилль-Эврар, где он скончался 24 октября 1944 года. Никакого официального расследования его смерти проведено не было. 

    Уже в январе 1945 года правительство Франции конфисковало заводы Renault без компенсации семье основателя. Лишь в 1967 году сын промышленника, Жан-Луи Рено, получил символическую выплату. 

    В пятницу стало известно, что французский автопроизводитель совместно с оборонной компанией Франции наладит выпуск беспилотников на Украине. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что речь идет о «совершенно беспрецедентном партнерстве», детали которого пока сохраняются в тайне: название автоконцерна пока не раскрывается, официальный анонс должен состояться позже.

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    8 июня 2025, 03:45 • Новости дня
    В Китае сочли нападки Макрона на Пекин результатом провала Запада на Украине
    В Китае сочли нападки Макрона на Пекин результатом провала Запада на Украине
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон начал выступать с угрозами в адрес Китая, так как Западу не удалось оказать влияние на результаты конфликта на Украине, говорится в материале на китайском портале Sohu.

    В материале отмечается, что «внезапное изменение позиции Макрона отражает» дилеммы, стоящие перед Парижем. «Российско-украинский конфликт зашел в тупик, и Западу срочно нужно найти объект для «перекладывания ответственности», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Sohu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон допустил возможность расширения присутствия НАТО в азиатском регионе. Кроме того, Пекин отверг попытки Макрона поставить в один ряд вопросы Тайваня и Украины.

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    9 июня 2025, 03:20 • Новости дня
    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ

    ВС России уничтожили 26 из 31 танков Abrams у ВСУ

    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину американские танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    «По подсчетам РИА «Новости», с февраля 2024 года Вооруженные силы России уничтожили 26 танков Abrams. Первый такой танк бойцы группировки «Центр» уничтожили 26 февраля 2024 года на авдеевском направлении», – сказано в материале.

    В 2023 году действовавший тогда президент США Джо Байден заявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams. С момента уничтожения первой машины в феврале 2024 года, по подсчетам агентства, российские военные уничтожили 26 американских танков. В арсенале ВСУ их осталось пять.

    Основной боевой танк США Abrams начали производить в феврале 1980 года, он назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

    С 2020 года в армию США поступают модернизированные танки Abrams M1A2 SEP V3, одной из особенностей которых является комплекс активной защиты Trophy, способный перехватывать боеприпасы противника с помощью радиолокационной станции и поражающих элементов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины, сообщило Министерство обороны.

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    8 июня 2025, 17:34 • Новости дня
    Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа

    Американист Дробницкий: Демократы чувствуют ослабление правительства Дональда Трампа

    Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Демократы попытаются сдвинуть направленность текущих протестов в сторону расового вопроса. Кроме того, если беспорядки вспыхнут с новой силой в Нью-Йорке, события приобретут совершенно иной вес, а у Дональда Трампа заметно прибавится проблем, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее власти США признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    «Волнения на почве недовольства миграционной политикой сопровождают президентство Трампа с марта. В этот раз ситуация обострилась прямым столкновением президента с губернатором Калифорнии. Белый дом пытается разыграть карту нацгвардии, но получится ли у него реализовать эту идею на все сто процентов – большой вопрос», – рассуждает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Вообще нацгвардия подчиняется руководству штата, в котором она расположена. Удастся ли Трампу придумать основания для передачи лидерства Пентагону для более широкой ставки на военных пока непонятно. В целом Белый дом сегодня выглядит достаточно вялым игроком, что ощущают и его оппоненты из Демпартии», – продолжает он.

    «Значительных успехов на внешнеполитическом направлении у Трампа нет, в движении MAGA наблюдается раскол, который особенно ярко выразился во время интернет-перепалки с Илоном Маском. Противники президента постараются максимально использовать неудачи президента с помощью развития имеющихся тенденций к массовым беспорядкам», – добавляет собеседник.

    «Беспорядки уже вспыхнули в Нью-Йорке, но пока ситуацию удается сдерживать под контролем. Если демократы сумеют перевести текущие протесты в сторону расового вопроса, то велик риск повторения событий 2020 года. Кроме того, им очень важно добиться от людей решимости в действиях», – полагает эксперт.

    «Фактически на это у них есть целое воскресенье. Если гражданам донесут мысль, что ради общей цели им следует пропустить рабочий день в понедельник, то у Трампа начнутся серьезные проблемы. Нью-Йорк, как ни крути, город трудяг. Остановка деятельности компаний здесь чревата крупным падением стоимости акций», – уточняет он.

    «Поэтому Белому дому очень важно показать решимость в подавлении мятежа. Обе стороны конфликта побаиваются обострять противоречия до максимума. Проиграет тот, кто первым даст слабину. Трампу необходимо заручиться поддержкой силовых структур. Тогда, возможно, ему удастся купировать назревающие бунты», – заключил Дробницкий.

    Ранее правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия демонстрантов направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

    Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

    Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

    С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат нацгвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелесе должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил инициативу президента, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

    Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретаря администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.

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    6 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире
    Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги – иностранцы часто их и копируют сегодня. Чтобы нарастить объем и качество работ в области беспилотников реализуется специальный нацпроект», – цитирует Путина  официальный Telegram-канал Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские системы вооружений стали популярнее из-за специальной военной операции.

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    7 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Мерца сравнили с женихом после переговоров с Трампом
    Мерца сравнили с женихом после переговоров с Трампом
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкое издание Tageszeitung сравнило канцлера Германии Фридриха Мерца с женихом после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    В публикации отмечается, что визит Мерца в Вашингтон напомнил поведение жениха, который выражает уважение теще, считающейся драконом. Такой образ был использован автором материала для ироничной характеристики поездки главы немецкого правительства, передает РИА «Новости».

    Издание также указывает, что целью визита Мерца было восстановление статуса Германии как надежного собеседника для американской администрации. Автор подчеркивает, что Мерц хотел добиться возвращения доверия со стороны Трампа.

    По итогам переговоров в Вашингтоне прошла 45-минутная совместная пресс-конференция. Во время мероприятия Мерцу был задан только один вопрос, после чего он большую часть времени слушал монолог главы Белого дома.

    Ранее политолог Александр Рар заявил, что Мерц в ходе переговоров с Трампом пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО. С этим политик справился наполовину: президент США ему не подыгрывал, но и не ругал.

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    6 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Администрация Трампа пытается измененить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

    Администрация США пытается убедить сенатора Линдси Грэма ослабить его законопроект о санкциях против России, пишет RT на русском со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

    Согласно материалу, Белый дом предпочел бы наладить отношения с Москвой, а не применять строгие ограничения. В качестве одной из мер ослабления предлагается заменить в тексте слова, чтобы санкции стали не обязательными, а рекомендательными.

    В публикации говорится, что инициативу Грэма уже поддержали более 80 сенаторов. Однако в администрации опасаются, что новый законопроект может осложнить попытки нормализовать диалог с Россией.

    Ранее Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не стал отвечать на вопрос о возможности ужесточения санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил благодарность США за посредничество по вопросу Украины. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонные переговоры. Президент США выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

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    6 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Во Франции обвинили Макрона в истощении армии ради Киева
    Во Франции обвинили Макрона в истощении армии ради Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Французский политик Флориан Филиппо обвинил Эммануэля Макрона в том, что ресурсы армии страны истощены из-за поддержки Киева, назвав ситуацию критической.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся резкой критике со стороны лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, сообщает «Комсомольская правда».

    Политик заявил в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что вся финансовая поддержка страны направлена на Украину в ущерб собственным вооруженным силам. В своем посте Филиппо написал: «Ни цента не осталось для французской армии! Все ушло на Украину, и это продолжается!».

    По его словам, за заявлениями Макрона о поддержке армии скрывается тяжелое положение, а программа перевооружения практически лишилась необходимых средств. Филиппо добавил, что недавно опубликованные данные свидетельствуют о недостоверности слов президента.

    Он также утверждает, что своими действиями Макрон ускоряет создание «европейской армии» для последующего ее размещения на Украине. Эти шаги Филиппо назвал предательством национальных интересов и призвал к как можно более быстрому импичменту президента Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая осудил сравнение президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуации на Украине и вокруг Тайваня.

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    8 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Американист: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии

    Американист Межуев: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии

    Американист: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии
    @ REUTERS/Daniel Cole

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу необходимо показать готовность к применению силы в отношении протестующих из Лос-Анджелеса. В противном случае Демпартия может использовать новый потенциал общественного недовольства для раскачивания власти республиканцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее власти США признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    «Хоть поводом к событиям в Лос-Анджелесе и послужили задержания иммиграционной полиции, однако их причина гораздо глубже. Фактически мы имеем дело с выплеском негатива со стороны леволиберальной части населения Штатов. Люди борются не с участившимися депортациями, а с Дональдом Трампом как заметным явлением американской политики», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «Сложно говорить о том, насколько текущие протесты носили организованный характер. Вполне возможно, что к стихийно возникшим проявлениям недовольства на определенном этапе подключились силы, аффилированные с институтами Демократической партии. В конечном счете 2020 год подарил противникам Трампа разветвленную сеть возможных лидеров оппозиции», – говорит он.

    «Организаторы движения BLM до сих пор сохраняют значительное влияние в определенных кругах. Мобилизовать их на новые «свершения» достаточно просто. И если они не были применены противниками Белого дома сегодня, то в будущем их обязательно привлекут к созданию новых очагов протеста. К выборам в парламент 2026 года давление на Трампа значительно усилится», – полагает собеседник.

    «Президент понимает серьезность происходящего. Именно поэтому его команда и пытается внедрить в описание текущих событий термин «мятеж». Данное слово имеет более яркий эмоциональный фон. Кроме того, оно подразумевает жесткие действия, направленные на его подавление. Таким образом, правительство пытается показать намерение к проявлению силы», – указывает эксперт.

    «Ведь еще в 2020 году главной проблемой Трампа стала невозможность использования военных для ликвидации массовых протестов BLM. Тогда от него фактически отвернулась армия страны. Сегодня расклад несколько поменялся – и нацгвардия, например, выглядит готовой последовать приказаниям Белого дома», – отмечает он.

    «Поэтому время требует от Трампа и его команды решимости. Строгой риторикой здесь не обойтись. Лос-Анджелесом все не ограничится. Это пролог к будущим гораздо большим проявлениям общественного недовольства. Победитель будет определен именно на основании готовности применить силу», – заключил Межуев.

    Ранее правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия демонстрантов направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

    Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсести Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

    Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

    С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат нацгвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелес должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил инициативу президента, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

    Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретарь администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.

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    6 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Запад обвинил Германию в угрозе мировой войны

    Tекст: Евгения Караваева

    Планы Берлина по передаче Украине ракет Taurus вызвали резкую критику на Западе из-за риска эскалации конфликта с Россией.

    Немецкая поддержка Украины может быть воспринята как прямое участие в конфликте с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на французского обозревателя Патриса Браво.

    По словам Браво, «поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. Это может спровоцировать новую мировую войну».

    Он также отметил, что в случае поставок вооружения Москва будет руководствоваться принципом самообороны и действовать в соответствии с Уставом ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом оказался «в одной лодке» с Владимиром Зеленским, когда президент США намекнул на нацистские наклонности Мерца, который пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

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    8 июня 2025, 06:45 • Новости дня
    Трамп признал разрыв дружбы с Маском
    Трамп признал разрыв дружбы с Маском
    @ Abe Mcnatt/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его дружба с предпринимателем Илоном Маском подошла к концу.

    Трампа спросили, можно ли говорить о завершении его хороших отношений с Маском. Президент США ответил: «Я бы предположил, что это так». Глава американского государства также заявил, что не желает восстанавливать дружбу с Маском, передает «Интерфакс» со ссылкой на NBC News.

    Напомним, поводом для конфликта стала инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»), против которой резко высказался Маск. Они вступили в интернет-перепалку, которая переросла во взаимные угрозы и оскорбления.


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    6 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Собянин: ПВО уничтожила еще один беспилотник в московском регионе

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В московском регионе средствами ПВО был нейтрализован еще один беспилотник, после чего экстренные службы приступили к работе на месте падения обломков.

    ПВО Минобороны уничтожило атаковавший московский регион беспилотник, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Подробности о последствиях инцидента, а также о возможных повреждениях или пострадавших после падения обломков, не уточняются. Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО уничтожила три беспилотных летательных аппарата на подходах к Москве. Обломки украинских беспилотников упали на дорогу в Калужской области и повредили четыре автомобиля. Утром пятницы средства ПВО обезвредили десять беспилотников на подлете к Москве.

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