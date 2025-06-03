США запланировали включить Гренландию в зону ответственности Северного командования

Tекст: Мария Иванова

Пентагон готовится включить Гренландию в зону ответственности Северного командования вооружённых сил США (NORTHCOM), передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico.

Сейчас Гренландия подчинена Европейскому командованию, однако источники издания отмечают: «Гренландия перейдет из-под юрисдикции Европейского командования в ведение Северного командования».

Ожидается, что изменение может вступить в силу уже на этой неделе. Politico отмечает, что этот шаг привлечет пристальное внимание Дании и союзников США по НАТО, поскольку Гренландия стратегически важна для региона.

Экс-президент США Дональд Трамп подчеркивал, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, называя её ключевой для национальной безопасности и сдерживания Китая и России. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде возразил, что остров «не продается и никогда не будет продаваться», в то время как Трамп отказался исключить возможность применения военной силы в отношении острова.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании, а с 2009 года обладает автономией и правом самостоятельного выбора во внутренней политике, оставаясь частью датского королевства.

Как писала газета ВЗГЛЯД,в мае президент США Дональд Трамп заявил о возможности применения силовых методов для установления контроля над Гренландией, подчеркивая ее стратегическую важность.

Американские власти также рассматривают возможность заключения соглашения о свободной ассоциации с Гренландией по примеру уже действующих соглашений с другими странами.

Между тем власти Гренландии заявили о планах привлечь китайских инвесторов в минеральные проекты в случае прекращения поддержки со стороны США и Евросоюза.