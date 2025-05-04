  • Новость часаПри взрыве газа в Москве пострадали дети
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    Пушилин сообщил о горячих боях в Богатыре ДНР
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    15 комментариев
    4 мая 2025, 21:34 • Новости дня

    Трамп заявил о возможности отправки войск для захвата Гренландии

    Трамп допустил отправку американских военных для захвата Гренландии

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о вероятности силовых действий для установления контроля над Гренландией, отметив стратегическую важность острова.

    Трамп допустил возможность отправки американских войск для захвата Гренландии, передает РИА «Новости». В интервью каналу NBC News Трампа спросили, готов ли он в определенных обстоятельствах принять решение о вводе военных для установления контроля над островом.

    «Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может», – заявил глава государства. По его словам, США «очень сильно» нуждаются в Гренландии, поскольку остров необходим стране для обеспечения международной безопасности.

    Трамп добавил, что Вашингтон рассматривает разные варианты действий в отношении Гренландии и заинтересован в расширении американского присутствия в регионе. Ранее в 2019 году Трамп уже выражал интерес к приобретению острова, но власти Дании неоднократно отвергали подобные предложения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не допускает силового объединения с Канадой и исключает такой сценарий.

    Между тем в апреле полковник Сюзанна Мейерс была уволена с поста командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

    2 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Франклин Рузвельт называл вклад СССР и Красной армии решающим в разгроме фашистской Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Трампа о победе во Второй мировой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента США Дональда Трампа напомнила о позиции экс-президента США Франклина Рузвельта, который признавал ключевую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, следует из сообщения в Telegram-канале дипломата.

    «Русские войска уничтожили больше живой силы, самолетов, танков и пушек общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», – процитировала Рузвельта Захарова.

    Она также напомнила, что в письме к Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года Рузвельт поздравил советского лидера с победой в Сталинградской битве.

    В другом письме от 22 февраля 1943 года Рузвельт подчеркивал умелое руководство Красной армии, а также организацию и решимость советских солдат. Бывший президент США отмечал, что Красная армия и народ СССР «завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая будет объявлен в США Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты превзошли все страны по военному мастерству и храбрости во Второй мировой.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Коментарии (33)
    4 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию, сославшись на отсутствие существенного прогресса в этом процессе.

    Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать». По словам Трампа, он периодически склоняется к такому решению, однако время от времени происходят положительные изменения, которые удерживают его от выхода из переговоров.

    Первого мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (13)
    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Коментарии (2)
    2 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    «Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна – несравнимо больше», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что США одержали победы в обеих войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США «по силе, храбрости и военному мастерству», передает РИА «Новости».

    При этом он выразил недовольство тем, что в США «ничего не празднуют». Он связал это с тем, что в стране «больше нет лидеров, которые умеют это делать». Однако сейчас, как заявил Трамп, «пришло время снова начать праздновать победы».

    8 мая является в США памятной датой – Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам он не относится. 11 ноября (годовщина заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия) в США отмечают День ветеранов, передает ТАСС.

    «Я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в День победы в Первой мировой войне», – объявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель армии США сообщил о планах провести военный парад в Вашингтоне 14 июня – это не только день основания американской армии, но и день рождения нынешнего президента страны.

    Коментарии (41)
    2 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    @ Chip Somodevilla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты больше других сделали для того, чтобы союзники победили во Второй мировой войне, заявил 47-й президент США Дональд Трамп.

    В обращении на 8 мая как ко Дню победы Трамп заявил, что Америка «сделала больше, чем любая другая страна для достижения победы во Второй мировой», передает RT.

    По его словам, никто не был близок к США «по силе, храбрости или военному мастерству».

    Ранее Трамп заявил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    Коментарии (49)
    3 мая 2025, 10:15 • Новости дня
    Трамп выложил фото в одеянии папы Римского
    Трамп выложил фото в одеянии папы Римского
    @ Donald J. Trump

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы Римского.

    Американский президент в социальной сети Truth Social разместил в соцсети изображение, где он запечатлен в папском облачении на позолоченном троне, передает «Газета.Ru».

    На картинке Трамп сидит на позолоченном стуле в традиционных одеждах. По мнению наблюдателей, изображение было создано с помощью нейросетевых технологий.

    При этом Трамп не добавил к публикации никаких подписей или пояснений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и его супруга посетили Рим для посещения прощальной мессы по папе Франциску. Там президент США позволил себе шуточное высказывание о возможности занять пост главы Католической церкви после смерти папы Франциска.

    Коментарии (14)
    3 мая 2025, 11:00 • Новости дня
    Spiegel: Трамп поставил странам НАТО ультиматум из-за оборонных расходов

    Spiegel сообщил о возможном отсутствии Трампа на июньском саммите НАТО

    Spiegel: Трамп поставил странам НАТО ультиматум из-за оборонных расходов
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп может не принять участие в саммите НАТО в июне, если страны альянса не увеличат военные расходы, пишет Spiegel.

    По данным издания, американский президент выдвинул ультиматум по оборонным расходам странам-членам НАТО перед проведением ежегодного саммита, назначенного на июнь, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что изначально некоторые страны, включая Германию, сомневались в серьезности этого требования.

    Издание указывает, что новый посол США при НАТО Мэтью Витакер сообщил представителям стран-участниц, что администрация требует обязательства тратить не менее пяти процентов ВВП на оборону.

    Ранее сообщалось, что конгрессмены представили законопроект об увеличении военных расходов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Испании объявило о старте масштабной программы перевооружения и увеличении военного бюджета, Дональд Трамп заявил о намерении оказать давление на Китай и Европу при помощи роста военного бюджета США, а в Риме прошли массовые протесты против планов перевооружения Евросоюза.

    Коментарии (6)
    2 мая 2025, 19:40 • Новости дня
    Axios: Миллер может занять пост советника Трампа по нацбезопасности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На пост советника американского президента по национальной безопасности рассматривается один из самых доверенных советников Дональда Трампа Стивен Миллер.

    Миллер сейчас находится на посту замглавы администрации и советника по вопросам внутренней безопасности, источник Axios в Белом доме сообщил, что он может получить должность советника по нацбезопасности, передает РИА «Новости».

    Этот чиновник, по мнению одного из собеседников, сделал эффективнее совет по внутренней безопасности при гораздо меньшем штате.

    В четверг Дональд Трамп объявил, что Майк Уолтц покинул должность советника президента по нацбезопасности. Он указал, что Уолтца выдвинут на должность постпреда США в ООН.

    Коментарии (2)
    2 мая 2025, 18:06 • Новости дня
    Bloomberg: Трампу предложили усилить давление на Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Окружение американского президента Дональда Трампа предложило несколько вариантов экономического давления на российскую сторону для урегулирования на Украине, сообщили СМИ.

    Подготовлено сразу несколько вариантов усиления экономического давления на Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Пока глава американского государства не принял решения, так как дипломатические усилия еще не прекращаются. Какие именно варианты экономического давления на Москву предложили в администрации США, не раскрывается.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон намерен за 100 дней добиться прямых переговоров Москвы и Киева.

    Коментарии (2)
    1 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Госдеп заявил о необходимости личного общения Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне считают важными личные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    Брюс отметила, что эти переговоры «вызывают горячие» споры. Она подчеркнула, что позиция госсекретаря США Марко Рубио близка к взглядам самого Трампа, передает ТАСС.

    «С людьми нужно разговаривать лицом к лицу, один на один. Дипломатия сводится к выстраиванию договоренностей между людьми, обсуждению тех или иных вопросов, поиску точек соприкосновения», – сказала Брюс.

    При этом Брюс воздержалась от прогнозов, какие именно темы могут быть затронуты на возможных переговорах, отметив: «Я не стану гадать, о чем президент Трамп может говорить с Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле отметили, что переговоры президентов двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости. Трамп заявил, что вряд ли встреча с Путиным состоится в Саудовской Аравии, куда президент США отправится в мае, но ожидает переговоров вскоре после этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обе стороны хотят добиться результатов и сейчас ведется подготовительная работа к возможной встрече.

    Коментарии (0)
    2 мая 2025, 23:17 • Новости дня
    Уолтц отказался от должности посла в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Майк Уолтц согласился занять должность постоянного представителя США при ООН после обсуждения нескольких вариантов, сообщает CBS со ссылкой на источники.

    По данным источников CBS, Уолтц вел переговоры с руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и получил на выбор несколько направлений, в том числе на пост посла в Саудовской Аравии. После обсуждений Уолтц согласился занять должность постоянного представителя США при ООН, передает РИА «Новости».

    Как уточняет телеканал, 2 мая станет для Уолтца последним рабочим днем в Совете нацбезопасности, а его обязанности временно исполняет госсекретарь Марко Рубио, который уже начал процесс передачи дел. Заместитель Уолтца Алекс Вонг продолжает работу в Совете, несмотря на слухи о его возможной отставке.

    Пост посла США в Саудовской Аравии остается вакантным. По информации CBS, президент США лично обсуждает кандидатуры на этот пост, включая консультации со своим зятем Джаредом Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подтвердил увольнение советника президента США по национальной безопасности Уолтца, американские СМИ сообщили, что пост покинет и Вонг. При этом на должность советника по национальной безопасности рассматриваются Стивен Уиткофф и Стивен Миллер.

    Коментарии (0)
    4 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту

    Трамп назвал Вэнса и Рубио главными кандидатами на роль преемников

    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждая будущее Республиканской партии, Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио среди возможных кандидатов на высший государственный пост после 2028 года.

    Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в числе возможных преемников, передает ТАСС. В беседе с телеканалом NBC News Трамп заявил: «Слишком рано об этом говорить, но у меня есть вице-президент. И Джей Ди [Вэнс] проделывает фантастическую работу. Марко [Рубио] великолепен».

    Американский лидер также отметил, что в Республиканской партии есть много достойных людей, которые могли бы занять высший государственный пост в будущем.

    Трамп еще раз подчеркнул, что не собирается баллотироваться на третий срок: по его словам, в 2028 году он передаст руководство «кому-то другому, в идеале – великому республиканцу».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в выборах президента США в 2028 году. Ранее он отметил, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, однако не собирается их использовать.

    Между тем первые сто дней после возвращения в Белый дом Трамп завершал с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия.

    Коментарии (0)
    2 мая 2025, 22:39 • Новости дня
    Белый дом подтвердил проведение военного парада в США

    Tекст: Антон Антонов

    Военный парад, приуроченный к юбилею американской армии, состоится 14 июня в США, сообщил глава Совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли.

    «Президент Трамп планирует грандиозное празднование 250-летия армии США, которое отдаст дань уважения всем поколениям американских героев», – приводит слова Хейли ТАСС со ссылкой на Fox News Digital.

    Он уточнил, что дата совпадает с днем рождения президента и годовщиной гибели первых патриотов Войны за независимость. Парад пройдет с участием реконструкторов всех ключевых войн США, современной техники, действующих военнослужащих и курсантов военных академий. Мероприятие станет центральным элементом годовой программы, посвященной юбилею армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель армии США заявлял о планах провести военный парад в Вашингтоне 14 июня, что совпадает с днем основания американской армии и днем рождения действующего президента страны.

    Коментарии (0)
    3 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп не исключил рецессии в экономике США
    Трамп не исключил рецессии в экономике США
    @ Aaron Schwartz/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности наступления рецессии в США, не исключил такого варианта.

    «Все что угодно может случиться», – приводит слова президента США РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    При этом он добавил, что, по его мнению, в США «будет сильнейшая экономика в истории страны».

    Трамп подчеркнул, что его не беспокоит возможность рецессии, и добавил, что экономика США сейчас переживает переходный период. Он выразил уверенность, что страна выйдет из этого периода в отличном состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика США зафиксировала спад в прошлом квартале, несмотря на ожидания экспертов о положительной динамике. Сообщалось, что в экономике США обнаружили признаки надвигающейся рецессии, вероятность наступления которой в третьем квартале текущего года признана самой высокой за последние сорок лет.


    Коментарии (0)
    2 мая 2025, 19:05 • Новости дня
    Карни заявил, что не обсуждал с Трампом присоединение Канады к США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадский премьер Марк Карни заявил, что в телефонной беседе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом не обсуждал вопрос вхождения Канады в состав США.

    Трамп не поднимал вопрос о присоединении Канады к США в ходе разговора 29 апреля, сказал Карни, передает ТАСС.

    Он добавил, что предстоящий визит в Канаду короля Британии Карла III в конце мая подтверждает суверенитет страны.

    Также Карни сообщил, что встретится с Дональдом Трампом 6 мая. Он уточнил, что на встрече планируется обсудить вопрос тарифов. Ранее о возможной личной встрече также заявлял Трамп, отмечая, что она может пройти в Вашингтоне.

    Напомним, Карни победил на внеочередных выборах в правительство Канады в конце апреля.

    Коментарии (0)
    2 мая 2025, 17:41 • Новости дня
    Грузоперевозки в США столкнулись с перебоями из-за пошлин

    Evofenedex сообщила о массовых сбоях в грузоперевозках в США из-за пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые грузовые перевозки в США сталкиваются со сбоями из-за новых американских пошлин, что вызвало волну отмен и изменений маршрутов, сообщила пресс-секретарь нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Ренате Вейменга.

    Ренате Вейменга сообщила, что зафиксировано рекордное число отмененных и измененных маршрутов, передает РИА «Новости».

    По словам Вейменги, на данный момент насчитывается 80 контейнеровозов, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты по всему миру. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов, что значительно превышает показатели периода разгара кризиса COVID-19, когда подобных случаев было 50.

    Политический советник организации Каспар Рураде заявил, что влияние на мировые перевозки и торговлю уже значительное, не исключены дальнейшие сбои в ближайшие недели.

    В Evofenedex подчеркнули, что последствия американских пошлин пока трудно оценить, однако отмена или изменение маршрутов уже негативно сказывается на надежности поставок для предприятий.

    Ранее еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что Евросоюз не собирается принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне десяти процентов.

    Власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.

    Коментарии (2)
    Главное
    В Курской области после атаки дрона ВСУ загорелась АЗС
    В Европе заявили о единственном способе остановить глобальную войну
    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту
    Полиция начала проверку после нападения на Кадышеву в Иваново
    Украина и Чехия обсудили запуск школы для обучения пилотов F-16
    СМИ: Судья из Пскова отпустила из-под стражи украинских наркокурьеров
    Из музея в Ростовской области вывезли скульптуры атамана-коллабрциониста

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    Запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости

    «На заре – драматические перемены». Так немецкие аналитики описывают решение спецслужб ФРГ признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской. В чем заключается суть этого решения, какими могут быть его последствия и почему давление на АдГ усугубляет раскол между Евросоюзом и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............