Техногиганты США предложили превратить Гренландию в «город свободы»

Гренландию захотели в «город свободы» для развития технологий

Tекст: Ирма Каплан

Крупные технологические компании Кремниевой долины продвигают идею превращения Гренландии в так называемый город свободы для развития инноваций с минимальным госрегулированием, передает Reuters со ссылкой на источники.

Это предложение подразумевает создание условий для активного развития искусственного интеллекта, беспилотных транспортных средств, космических технологий, а также высокоскоростных железных дорог и малых модульных реакторов.

Идея пока на ранней стадии обсуждения, однако уже вызвала интерес у предпринимателя Кена Хауэри, выдвинутого на пост посла США в Дании. В случае утверждения его кандидатуры он намерен возглавить переговоры о потенциальном приобретении Гренландии.

Дискуссия вновь напомнила о стремлениях технокомпаний Кремниевой долины заявить о необходимости создания городов с низким уровнем государственного регулирования для продвижения инноваций. Эту идею поддерживал и президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании в 2023 году.

На фоне этих инициатив Трамп также неоднократно высказывался о возможности присоединения Гренландии к США.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

На острове инициативы США не одобряют. Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде, к примеру, выступил против аннексии острова американцами.