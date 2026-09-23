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    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    38 комментариев
    23 сентября 2026, 08:59 • Новости дня

    Опрос Politico показал опасения американцев перед искусственным интеллектом

    Politico: В США допустили уничтожение человечества искусственным интеллектом

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство американцев в той или иной степени допускают вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом (ИИ), свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Politico.

    Согласно данным исследования, 17% опрошенных американцев считают сценарий уничтожения человечества искусственным интеллектом «почти наверняка» возможным. Еще 20% респондентов видят в этом значительный риск, 26% – умеренный, а 15% – «очень маленький риск». Угрозы со стороны ИИ не ощущают лишь 7% участников опроса, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Также опрос выявил обеспокоенность бесконтрольным развитием ИИ в ряде других стран. В частности, подобные риски видят 50,8% респондентов в Британии и 50,2% в Канаде. Похожие настроения наблюдаются во Франции (48,3%), США (47,7%) и Германии (45,1%). Меньше всего опасаются развития ИИ в Испании, где 39,8% выступили за его продолжение.

    Исследование проводилось в середине сентября, в нем участвовали 12 407 человек старше 18 лет из шести упомянутых стран.

    Ранее директор американской компании Anthropic Дарио Амодеи призывал к замедлению темпов развития передовых ИИ-моделей. По его мнению, скоординированное замедление поможет избежать серьезных просчетов и даст дополнительное время. Эту позицию также поддержали основатель SpaceX Илон Маск и директор OpenAI Сэм Альтман.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Конгресс США объединился ради регулирования искусственного интеллекта.

    В начале месяца советник президента России Антон Кобяков отметил, что США уступают инициативу Китаю в области искусственного интеллекта.

    В прошлом году Китай и США стали мировыми лидерами в этой сфере.

    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые в истории смешанных единоборств блогер Фрэнки Лапенна проиграл бой дистанционно управляемому роботу, стилизованному под Терминатора.

    Управляемый робот, стилизованный под киборга Т-800 из фильма «Терминатор», одержал победу над человеком в турнире по смешанным единоборствам в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Мероприятие организовала компания REK, специализирующаяся на поединках гуманоидных роботов с дистанционным управлением. Впервые в истории подобных соревнований в октагон против машины вышел живой боец.

    Противником робота стал блогер Фрэнки Лапенна. Несмотря на использование специальной защитной экипировки, он потерпел поражение техническим нокаутом после мощного удара ногой от металлического оппонента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с посетителем.

    Месяцем ранее полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок в настоящем октагоне на выставке в Пекине.

    В конце августа китайская столица приняла масштабный спортивный турнир среди андроидов.

    Комментарии (8)
    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    21 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation на 80 млрд параметров

    «Яндекс» разработал языковую модель Alice AI Foundation

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская ИТ-компания «Яндекс» обучила с нуля языковую модель Alice AI Foundation LLM, полностью отказавшись от использования зарубежных технологических решений.

    «Компания открыла веса, т. е. опубликовала настроенные параметры, позволяющие разработчикам самостоятельно запускать и дообучать модель под лицензией, разрешающей свободно использовать ее в коммерческих и исследовательских проектах», – рассказали в «Яндексе» газете «Ведомости».

    Там отметили, что модель должна стать основой будущей рассуждающей модели и агентных возможностей «Алисы AI».

    Архитектура содержит 80 млрд параметров, из которых активны 3 млрд, а обучение проходило на массиве из 18 трлн токенов.

    Статус суверенной разработки жестко регулируется. Вступивший в силу 1 сентября закон об искусственном интеллекте требует, чтобы подобные системы базировались исключительно на отечественном программном коде и инфраструктуре, полностью исключая любые иностранные компоненты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосового ИИ-помощника для управления беспилотными тракторами создали в России. Разработчик систем ИИ Cognitive Pilot занял лидирующие позиции в девяти зарубежных аналитических обзорах.

    Росатом создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта.

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    21 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Bloomberg: Внедрение ИИ сократило число молодых сотрудников

    Bloomberg: Внедрение ИИ создает рабочие места для старших сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) компаниями приводит к созданию новых рабочих мест, однако эта тенденция благоприятствует старшим сотрудникам, в то время как занятость среди молодых специалистов снижается.

    Согласно результатам исследования, охватившего 41 страну, компании, внедряющие искусственный интеллект, создают больше рабочих мест по сравнению с теми, кто этого не делает. При этом рост занятости в значительной степени благоприятствует сотрудникам старшего звена в ущерб младшим специалистам, передает Bloomberg.

    Авторы исследования проанализировали 1,25 млрд вакансий и 154 млн записей о трудоустройстве за период с января 2021 года по март 2026 года. Исследователи выяснили, что за пять лет число сотрудников на руководящих должностях в компаниях, использующих ИИ, выросло на 6,7%. За тот же период занятость среди младшего персонала сократилась на 3%, а доля молодых специалистов снизилась на 1,9 процентного пункта.

    Тенденция к сокращению численности персонала низшего звена наблюдалась в Бразилии, Саудовской Аравии, Великобритании и других странах. Авторы исследования отметили, что ИИ позволяет экономить на труде младших специалистов, но увеличивает потребность в опытных кадрах. Сокращение числа нанятых начинающих специалистов более ощутимо в экономиках с высоким уровнем благосостояния и цифровизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце женщины оказались за бортом бума искусственного интеллекта.

    В конце мая президент России Владимир Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на искусственный интеллект.

    В середине мая эксперты прогнозировали, что нейросети оставят без работы тех, кто не умеет с ними работать.

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    21 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    Минфин: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Замглавы Минфина Моисеев: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На XI Московском финансовом форуме прошла сессия «Автоматизация и искусственный интеллект – помощники участников контрактной системы», посвященная внедрению искусственного интеллекта в сферу закупок, в ходе которой замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля и предупреждения нарушений.

    Участники 11-го Московского финансового форума обсудили цифровизацию контрактной системы, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. «Вне сомнений, что искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для проверяющих органов», – заявил Моисеев в ходе мероприятия.

    Он уточнил, что для заказчиков ИИ позволит автоматизировать большую часть функций, в частности, изучение нормативной базы, определение начальной цены контракта и проверку договора на соответствие требованиям. Контролирующим органам, по его словам, искусственный интеллект поможет в анализе закупок и выявлении нарушений.

    Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул важность адаптации инноваций к потребностям регионов.

    «Совет Федерации как палата регионов выступает за понятную и удобную контрактную систему. По поручению Валентины Ивановны Матвиенко мы уже приняли три пакета изменений и продолжаем совершенствовать законодательство. В том числе поправки должны учитывать технологические инновации. Автоматизация и ИИ не могут быть самоцелью. Ведь конечные решения принимает человек, и человек несет за них ответственность. Но инновации должны помогать заказчикам и поставщикам проводить закупки быстрее, проще и дешевле, повышая прозрачность процедур. Такие решения должны быть адаптированы к потребностям и возможностям регионов, не увеличивать нагрузку на бюджеты и административные процедуры», – сказал он.

    Федеральное казначейство уже запустило пилотный проект по закупкам в медицинской сфере с использованием открытых языковых моделей. Как пояснила заместитель руководителя ведомства Анна Катамадзе, каждое действие виртуального помощника фиксируется в закрытом журнале. Тем временем власти Москвы планируют перевести до 70% регулярных контрактов на долгосрочную основу, сформировав лоты на 216 млрд рублей.

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    21 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Компания Маска xAI выпустила новую модель ИИ Grok 4.7

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI представила обновленную нейросеть Grok 4.7, которая отличается улучшенными навыками программирования и повышенным уровнем безопасности при выполнении сложных интеллектуальных задач.

    «Grok 4.7 – наша самая функциональная модель для программирования и интеллектуальной работы. Она дольше работает над сложными задачами, тщательнее проверяет результаты своей работы и оснащена нашими лучшими на сегодняшний день механизмами безопасности», – говорится в официальном релизе компании, передает РИА «Новости».

    Среди главных преимуществ новинки разработчики выделяют использование более объемной базовой модели. По сравнению с предыдущей версией, она эффективнее проверяет собственные результаты, обрабатывает длинные контексты и успешно решает диалоговые задачи.

    Кроме того, Grok 4.7 адаптирован для создания специализированных документов и презентаций в сферах медицины, финансов и юриспруденции.

    Особое внимание создатели уделили безопасности: новая система пропускает лишь 3,3% потенциально рискованных запросов двойного назначения. Модель уже доступна в Cursor, Grok Build, через API, а также на облачных платформах и в сторонних инструментариях.

    Стоимость использования базовой версии начинается от двух долларов за миллион входных токенов и шести долларов за миллион выходных. Для пользователей, которым требуется повышенная производительность, компания предлагает модели с удвоенной скоростью обработки данных – их цена в два раза выше стандартной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года Илон Маск представил четвертую версию чат-бота Grok.

    В начале текущего года мать одного из детей бизнесмена подала иск против компании xAI из-за генерации нейросетью интимных изображений.

    Позднее французская прокуратура направила Маску повестку для дачи показаний по делу о создании ботом дипфейков.

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    22 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Reuters: Создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН

    DeepSeek и Moonshot пригласили на заседание Совета Безопасности ООН по ИИ

    Китайские разработчики искусственного интеллекта DeepSeek и Moonshot приглашены поучаствовать в брифинге для членов Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, китайские компании примут участие в обсуждении рисков, связанных с искусственным интеллектом.

    Заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, запланировано на 23 сентября. Ожидается, что на нем также выступят генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и представители руководства компании Anthropic.

    Впервые Совет Безопасности ООН провел заседание по вопросам искусственного интеллекта в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман спрогнозировал наступление антиутопии в случае контроля над мощным ИИ со стороны одного лица.

    В начале месяца президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

    В январе 2025 года американским конгрессменам запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek.

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    21 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    ЕК и 20 стран приняли декларацию о контроле над ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия и 20 государств, включая Францию, Германию и Турцию, подписали совместную декларацию, призывающую сохранить контроль человека над развитием искусственного интеллекта и создать единые стандарты безопасности.

    Инициатором документа выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА «Новости». «В обращении содержится призыв к ИИ-компаниям разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие ИИ не будет угрожать будущему человечества. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку», – сообщили в канцелярии финского лидера.

    Правительствам рекомендовано разрабатывать общие стандарты и повышать прозрачность за счет совместной отчетности об инцидентах. Подписанты также предложили членам ООН рассмотреть возможность создания международного института для установления стандартов и контроля в сфере ИИ. К декларации присоединились Дания, Исландия, Эстония, Латвия, Нидерланды, Ирландия, Испания, Молдавия, ОАЭ, Бахрейн, Казахстан, Сингапур, Кения, ЮАР, Канада, Австралия и Норвегия.

    Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал повсеместное внедрение технологий опасным экспериментом над обществом.

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    21 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Песков: Искусственный интеллект стал для человечества terra incognita

    Песков предупредил об угрозе доминирования искусственного интеллекта в медиа

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил искусственный интеллект с неизведанной землей и предупредил об угрозе его доминирования в мировых информационных потоках.

    Выступая на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в Москве, представитель Кремля отметил загадочность новых технологий. Искусственный интеллект значительно ускоряет информационные потоки и делает их безграничными, однако таит в себе множество загадок и пока остается для человечества terra incognita, передает ТАСС.

    Экономисты уже забили тревогу из-за возможных угроз со стороны нейросетей. По мнению пресс-секретаря главы государства, рано или поздно мировые информационные рынки также почувствуют опасность, поскольку искусственный интеллект начнет посягать на доминирование в медийной сфере.

    Представителям информационной сферы предстоит совместная работа для ответа на новые вызовы. В связи с этим площадки вроде OANA, объединяющей агентства, которые обеспечивают две трети мирового информационного потока, становятся важнейшим местом для обсуждения актуальных проблем, заключил спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах лидеров стран БРИКС обсудить развитие искусственного интеллекта.

    Весной Кремль анонсировал проведение совещания по вопросам развития новых технологий.

    В прошлом году представитель Кремля отметил роль нейросетей при обработке обращений на прямую линию главы государства.

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    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня
    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

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    21 сентября 2026, 09:32 • Новости дня
    США и Китай договорились о диалоге по развитию искусственного интеллекта

    США и Китай создали механизм для обсуждения развития искусственного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    США и Китай договорились о создании механизма по обсуждению вопросов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

    Договоренность была достигнута в ходе встречи Бессента с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Нью-Йорке. Переговоры прошли в преддверии визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина и его встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    Министр отметил важность начала диалога и сообщил, что следующая встреча в рамках созданного механизма «Диалог об ИИ» может состояться через два месяца. По его словам, Вашингтон стремится взять под контроль риски, связанные с ИИ, включая угрозы со стороны негосударственных игроков и возможное создание биологического оружия, пишет Financial Times.

    Китайская сторона, по информации неназванного американского чиновника, больше обеспокоена контролем за самой технологией.

    Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. Ранее, в мае, Трамп посетил Пекин с делегацией американского бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Конгресс США объединился ради регулирования искусственного интеллекта.

    В начале месяца советник президента России Антон Кобяков отметил, что США уступают инициативу Китаю в этой области.

    В конце лета Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

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    22 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Россия открыла первый центр искусственного интеллекта в Африке

    Минэнерго: Россия открыла первый центр искусственного интеллекта в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бамако начал работу современный комплекс по обучению нейросетей и робототехнике, ставший первым масштабным проектом России в Западной Африке, сообщило Минэнерго.

    Масштабный проект реализован отечественной «Корпорацией робототехники» по заказу малийского предприятия Ouagadou sarl, передает ТАСС. Генеральным подрядчиком создания инновационной площадки выступила компания «Эйдос Робототехника».

    «Запуск центра искусственного интеллекта и роботизации в Бамако создает дополнительные возможности для взаимодействия в сфере высоких технологий, подготовки квалифицированных кадров, обмена инженерным опытом и реализации совместных инициатив. Рассчитываем, что созданная при участии российских компаний инфраструктура станет точкой притяжения для новых проектов», – заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Новая лаборатория оснащена промышленными роботами, серверным кластером для нейросетей и оборудованием для компьютерного зрения. Технопарк укомплектован 250 рабочими станциями и 100 ноутбуками, а все учебные материалы переведены на французский язык.

    Основное оборудование уже доставлено в африканскую республику. После официального открытия начнется обучение персонала, а выпуск первых специалистов намечен на второй квартал 2027 года.

    Напомним, российские предприятия освоили производство всех основных видов промышленных роботов.

    В конце августа Москва предложила Мали заключить межведомственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

    В сентябре правительство Нижегородской области анонсировало создание совместного с Индией центра компетенций для развития технологий искусственного интеллекта.

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    22 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Гендиректор Alibaba предрек вступление человечества в эпоху машинного интеллекта

    Глава Alibaba заявил о переходе человечества к эпохе машинного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    Человечество в будущем вступит в эпоху «машинного интеллекта», а машины будут выполнять большинство мыслительной работы, заявил генеральный директор компании Alibaba У Юнмин.

    По словам У Юнмина на конференции Apsara 2026, в будущем общий объем мышления машин превысит объем человеческого мышления в тысячу раз. Ожидается, что машины возьмут на себя 99,9% мыслительной работы, передает РИА «Новости».

    Ранее гендиректор отмечал, что к 2032 году Alibaba планирует увеличить масштаб своих дата-центров по всему миру до 20 гигаватт, чтобы удовлетворить растущий спрос на искусственный интеллект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор Alibaba анонсировал самый мощный в Китае ИИ-чип.

    В прошлом месяце Apple и Alibaba разработали нейросеть для китайского рынка.

    В начале года система Qwen от Alibaba Cloud стала самой скачиваемой в мире ИИ-системой.

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    22 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Гендиректор Alibaba анонсировал самый мощный в Китае ИИ-чип

    Alibaba анонсировала самые производительные в Китае ИИ-чипы Zhenwu V900

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор Alibaba У Юнмин представил на конференции Apsara 2026 новое поколение чипов Zhenwu V900, обладающих максимальной производительностью в Китае.

    Компания Alibaba выпускает самое производительное в Китае поколение чипов для искусственного интеллекта Zhenwu V900. Об этом в ходе конференции Apsara 2026 заявил генеральный директор китайской компании У Юнмин, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя Alibaba, производительность новой разработки в три раза превышает показатели предыдущего чипа Zhenwu M890. Прежняя версия успешно обеспечивает работу больших моделей искусственного интеллекта с более чем 2 млрд параметров.

    У Юнмин подчеркнул, что построенный на основе Zhenwu V900 единый кластер можно масштабировать до 500 тыс. чипов для обеспечения обучения передовых нейросетей. Кроме того, компания планирует выпустить систему Qwen Intelligence, которая позволит решать сложные вычислительные задачи непосредственно на мобильных устройствах пользователя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года система Qwen от Alibaba Cloud стала самой скачиваемой в мире ИИ-системой.

    Летом прошлого года разработчик представил новую мощную модель искусственного интеллекта.

    Весной прошлого года компания BMW договорилась о внедрении китайских систем искусственного интеллекта в свои автомобили.

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    22 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Axios: Разработчики ИИ предпочли рыночное господство безопасности

    Axios: Разработчики ИИ отказались от контроля безопасности ради триллионной прибыли

    Tекст: Игорь Иножарский

    Гонка за лидерство в сфере искусственного интеллекта и триллионные инвестиции вынудили ведущие технологические компании отказаться от внедрения надежных механизмов контроля безопасности.

    Ведущие технологические компании предлагают усилить независимый контроль для замедления развития искусственного интеллекта, однако финансовые стимулы перевешивают вопросы безопасности. Сложность систем и внедрение автономных агентов делают аудит моделей крайне затруднительным, пишет Axios.

    По оценкам банка Goldman Sachs, в ближайшие пять лет на масштабирование нейросетей будет потрачено более семи триллионов долларов. Компании OpenAI и Anthropic готовятся к выходу на биржу с оценками в триллионы долларов, что вынуждает их ускорять выпуск новых продуктов для опережения конкурентов и получения прибыли от огромных инвестиций. При этом доверие к независимым группам по безопасности падает из-за их тесных связей с разработчиками.

    Бывший исследователь OpenAI и исполнительный директор AI Futures Project Дэниел Кокотайло выразил уверенность в невозможности безопасного масштабирования искусственного интеллекта. Он призвал ведущие компании отказаться от использования вычислительных мощностей для улучшения моделей ради замедления гонки технологий.

    Президент США Дональд Трамп ранее подчеркнул важность победы в гонке нейросетей и отказался ограничивать отрасль. В свою очередь главный архитектор Palantir Акшай Кришнасвами отметил способность разработчиков найти способы безопасного масштабирования моделей, в том числе за счет технологий с открытым исходным кодом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия и 20 стран приняли декларацию о контроле над искусственным интеллектом. На прошлой неделе невыпущенная нейросеть OpenAI написала инструкции для обхода встроенных ограничений. В середине месяца ИИ-агенты этой компании атаковали сервис RubyGems.

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