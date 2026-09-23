Опрос Politico показал опасения американцев перед искусственным интеллектом

Politico: В США допустили уничтожение человечества искусственным интеллектом

Tекст: Мария Иванова

Согласно данным исследования, 17% опрошенных американцев считают сценарий уничтожения человечества искусственным интеллектом «почти наверняка» возможным. Еще 20% респондентов видят в этом значительный риск, 26% – умеренный, а 15% – «очень маленький риск». Угрозы со стороны ИИ не ощущают лишь 7% участников опроса, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Также опрос выявил обеспокоенность бесконтрольным развитием ИИ в ряде других стран. В частности, подобные риски видят 50,8% респондентов в Британии и 50,2% в Канаде. Похожие настроения наблюдаются во Франции (48,3%), США (47,7%) и Германии (45,1%). Меньше всего опасаются развития ИИ в Испании, где 39,8% выступили за его продолжение.

Исследование проводилось в середине сентября, в нем участвовали 12 407 человек старше 18 лет из шести упомянутых стран.

Ранее директор американской компании Anthropic Дарио Амодеи призывал к замедлению темпов развития передовых ИИ-моделей. По его мнению, скоординированное замедление поможет избежать серьезных просчетов и даст дополнительное время. Эту позицию также поддержали основатель SpaceX Илон Маск и директор OpenAI Сэм Альтман.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Конгресс США объединился ради регулирования искусственного интеллекта.

В начале месяца советник президента России Антон Кобяков отметил, что США уступают инициативу Китаю в области искусственного интеллекта.

В прошлом году Китай и США стали мировыми лидерами в этой сфере.