Анонсировано создание российско-индийского центра ИИ в Нижегородской области

Tекст: Валерия Городецкая

Соглашение о создании площадки было подписано на выставке «Иннопром-2026» в Нью-Дели, передает РИА «Новости». По словам заместителя губернатора региона Егора Полякова, проект направлен на продвижение отечественных технологий на индийский рынок.

«Наша задача – вывод российских решений в области ИИ на рынок Индии, проведение пилотных испытаний, локализация разработок и формирование совместных коммерческих проектов», – заявил Поляков. Он добавил, что помимо искусственного интеллекта, планируется развивать аппаратные решения и операционные системы. Отбор цифровых продуктов для трансфера уже стартовал.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров отметил, что создание симметричных «регуляторных песочниц» в обеих странах станет первым шагом к формированию коллективного мирового технологического лидера. Генеральный директор технологического хаба «Иннопрактика» Дебджит Чакраборти подчеркнул, что центр объединит российскую инженерную школу и индийский инновационный потенциал.

Индия остается одним из ключевых торговых партнеров региона, войдя по итогам прошлого года в десятку главных направлений для нижегородского экспорта. Губернатор Глеб Никитин уточнил, что сотрудничество охватит сферы образования, тестирования разработок, поддержку стартапов и развитие цифровой инфраструктуры.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация запланировала создание совместного инженерного центра в Индии.

В конце прошлого года лидеры двух стран утвердили рамку развития стратегического сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Посол России в Нью-Дели Денис Алипов отметил активное развитие высокотехнологичного партнерства государств.