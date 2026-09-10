Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Центробанк Турции в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку
Центральный банк Турции принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 37% годовых, оставив показатель без изменений в пятый раз подряд.
Решение турецкого регулятора полностью совпало с прогнозами аналитиков, передает РИА «Новости». Учетная ставка остается неизменной уже на пятом заседании подряд.
«Центральный банк не внес никаких изменений в учетную ставку, оставив ее на уровне 37%», – говорится в заявлении регулятора по итогам прошедшего заседания.
Турецкий экономический обозреватель Синем Мумтаз ранее отмечала, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку в сентябре. Она добавила, что снижение ставки может начаться в четвертом квартале при условии дальнейшего замедления инфляции в стране.
В апреле прошлого года турецкий регулятор повысил ключевую ставку до 46%.
В марте 2024 года Центробанк Турции поднял учетную ставку до рекордных 50%.
Летом того же года президент страны Тайип Эрдоган заявил о прохождении самого сложного периода инфляции.