Центробанк Турции в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку

Tекст: Валерия Городецкая

Решение турецкого регулятора полностью совпало с прогнозами аналитиков, передает РИА «Новости». Учетная ставка остается неизменной уже на пятом заседании подряд.

«Центральный банк не внес никаких изменений в учетную ставку, оставив ее на уровне 37%», – говорится в заявлении регулятора по итогам прошедшего заседания.

Турецкий экономический обозреватель Синем Мумтаз ранее отмечала, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку в сентябре. Она добавила, что снижение ставки может начаться в четвертом квартале при условии дальнейшего замедления инфляции в стране.

В апреле прошлого года турецкий регулятор повысил ключевую ставку до 46%.

В марте 2024 года Центробанк Турции поднял учетную ставку до рекордных 50%.

Летом того же года президент страны Тайип Эрдоган заявил о прохождении самого сложного периода инфляции.