Центробанк Турции объявил о повышении ключевой ставки до 46%

Комитет по денежно-кредитной политике Турции принял решение повысить ключевую ставку

Tекст: Ирма Каплан

Центральный банк Турции объявил о повышении ключевой ставки до 46% с предыдущего уровня в 42,5%, несмотря на ожидания экспертов о сохранении прежнего уровня ставки.

Согласно заявлению ЦБ страны, решение призвано помочь в достижении устойчивого замедления инфляции и достижения ее уровня в 5%.

«Комитет по денежно-кредитной политике (Комитет) принял решение повысить процентную ставку (ставку аукциона однонедельного РЕПО) с 42,5% до 46%», – сказано в информационном релизе Центробанка Турции.

В ЦБ добавили, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнута стабильность цен за счет устойчивого снижения инфляции. Процентная ставка будет определяться так, чтобы обеспечить соответствие прогнозируемому уровню инфляции, учитывая ее фактический и ожидаемый уровень.

Летом 2023 года ЦБ начал корректировать ключевую ставку, повышая ее до 50% и снижая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк Турции в октябре 2023 года объявил о повышении ключевой учетной ставки с 30% до 35%, говорится в заявлении ЦБ страны.

При этом в марте российские банки запустили оплату покупок в Турции по QR-коду.