Отельеры Турции отказались менять систему «всё включено» из-за россиян

Отельеры Турции отказались менять систему «всё включено» ради россиян

Tекст: Мария Иванова

Туристическая отрасль Турции не собирается радикально менять систему «всё включено» несмотря на рост числа российских туристов, передает РИА «Новости».

Владелец одного из отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер заявил агентству: «Кардинальные изменения системы 'всё включено' в нынешних условиях стали бы выстрелом в ногу для турецкого туризма».

По его словам, эта система – главное конкурентное преимущество Турции на мировом туристическом рынке. Она обеспечивает предсказуемость трат и удобство для массового туриста, особенно для россиян, учитывая рост цен и нестабильность других направлений.

Эксперт считает, что резкие перемены в модели обслуживания приведут к снижению загрузки отелей и потере лояльных клиентов. Туристы, привыкшие к «всё включено», могут либо сократить отдых, либо выбрать другие страны, что ударит по доходам туротрасли.

Бильгинер добавил, что действующая структура туризма построена под массовый поток и долгосрочные договоры с туроператорами. Отказ от сложившейся системы потребует перестройки ценообразования, логистики, кадров и закупок – такие перемены в условиях высокой конкуренции он считает экономически опасными.

Мнения в туротрасли разделились: ранее Эртан Устаоглу отмечал вред «всё включено» для раскрытия потенциала страны и здоровья туристов, а Каан Кавалоглу предлагал перейти на систему с выбором опций и приводил в пример отели без алкоголя. Турецкие власти обсуждают предложения о возможных изменениях, но пока радикальных шагов не планируют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года турсектор Антальи предупредил о риске потери клиентов из-за изменений в системе all inclusive.

Напомним, турецкие отели снизили цены в августе прошлого года из-за падения спроса.