Эксперт: Запрет никаба более предпочтителен, чем запрет ваххабизма или салафизма

Религиовед Лункин объяснил целесообразность введения запрета на никаб в России

Tекст: Татьяна Косолапова

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба. Он подчеркнул, что, во-первых, данная одежда не свойственна народам Кавказа, а во-вторых, за этими платками может скрываться мужчина, либо женщина, несущая запрещенные предметы.



«Появление темы запрета никаба обусловлено острой проблемой терроризма и экстремизма в среде радикальных исламистов. И это естественно в данном контексте, хотя ранее эта тема и не беспокоила власти и общество в такой степени. Всё же российские мусульманки никаб не носили, это не является частью традиционного ислама на Кавказе и за его пределами», – говорит Лункин.

Он рассказывает, что в современной ситуации никаб у женщин, выбритые усы у мужчин с бородой – это элемент привнесенной традиции салафизма, ратующего за чистый ислам. «С правовой точки зрения запрет никаба более предпочтителен, чем запрет ваххабизма или салафизма как идеологии в целом, так как это конкретная мера. Никаб действительно препятствует идентификации личности и является знаком того, что в данной семье есть иное понимание ислама, чем в привычных традиционных общинах. Главное, не путать никаб с хиджабом и не провозглашать всех, кто его носит или к нему призывает, радикалами», – заключил Лункин.

Ранее мусульманский информационный портал «Ислам ньюс» заявил, что никаб не является религиозной одеждой, потому вообще никак шариатом не регулируется, а также объяснил разницу между никабом и хиджабом. Исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев проанализировал различные точки зрения религиозных деятелей по поводу запрета ношения никабов, большинство из них данную меру поддержали.