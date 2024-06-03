«Ислам ньюс»: Никаб не является исламской одеждой

Мусульманский информационный портал назвал дискуссию вокруг никаба обычным явление для исламского мира

В материале издания отмечается, что ислам всегда отличался наличием в нем различных учений и мнений. И дискуссия вокруг ношения никаба (женский головной убор с прорезью для глаз, закрывающий лицо) – тоже обычное явление для исламского мира, а подходы к ее разрешению в разных странах разнятся.

«Никаб не является религиозной одеждой, и потому вообще никак шариатом не регулируется! Шариат содержит нравственные требования к внешнему виду мусульман, чтобы он не провоцировал людей на грех. Согласно этим требованиям, женщина может оставлять открытым лицо и кисти рук. А что за вид одежды при этом используется, какого покроя, какой формы, какого цвета, не имеет никакого религиозного значения. Поэтому в разных странах мусульманки носят совершенно разные одежды в соответствии со своими национальными традициями, со своим личным вкусом. Религиозные нормы входят в этнические традиции, приобретают свой местный колорит», - отмечает автор статьи.

Ранее предложение запретить в России ношение никаба вызвало дискуссию о целесообразности подобного шага. По словам автора инициативы, главы Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерия Фадеева, эта мера продиктована необходимостью идентифицировать личность по соображениям безопасности. Но при этом Фадеев предложил посоветоваться по этому поводу с мусульманскими деятелями.



В то же время у автора материала вызывает опасение, появление законодательных инициатив, в которых понятия никаба и хиджаба смешиваются. В частности, вместе с никабом предлагается запретить и ношение любой «религиозной одежды» в образовательных учреждениях, «что в отсутствие четкого определения, что это такое, может приводить к постоянным конфликтам». Издание отмечает, что ношение женского платка, не закрывающего лицо, как и любого другого головного убора, не может быть запрещено, «так как есть законодательство России и есть решение Президиума Верховного Суда России, разрешающее мусульманкам фотографироваться на паспорт в платке».

«Никаб не является «исламской одеждой», это одежда ряда южных племен из доисламских времен, а хиджаб не только не является «религиозной одеждой» или «религиозной атрибутикой», но и конкретной одеждой вообще! Все виды одежды имеют свои названия, но слово хиджаб в Коране имеет общеупотребимое в то время значение завесы при входе в шатер или в дом (вместо двери, стражник назывался хаджиб), а богословы впоследствии стали так символически называть требование к внешнему виду мусульманки – скрывать свое тело от посторонних глаз, за исключением лица и кистей рук, не давать повода к соблазнам, не впускать чужих в свой внутренний дом», - указывает издание.

Ранее эксперты отмечали, что никаб не является обязательным в исламе и в традициях мусульманских народов, живущих в России веками, традиции никаба не было, а мусульманки покрывали голову красивыми платками в соответствии с национальными традициями.

Сейчас запрет на ношение никаба и паранджи действует в 16 странах, в том числе в Таджикистане, Узбекистане, Китае, Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Нидерландах, Марокко, Тунисе, Франции, Камеруне, Габоне и Чаде.