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    22 мая 2024, 22:15 • Общество

    Никабам мешает исламский радикализм

    Запрет никабов в России диктует история и здравый смысл

    Никабам мешает исламский радикализм
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Духовном управлении мусульман отреагировали на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России ношение никаба. Там согласились, что религиозная одежда в светском государстве не должна вызывать негативную реакцию окружающих. Сейчас запрет на ношение никаба и паранджи действует во многих странах, в том числе мусульманских. Эксперты говорят, что никаб никогда не являлся элементом повседневного костюма женщин-мусульманок и характерен только для крайне радикальных течений ислама.

    На этой неделе глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев предложил запретить ношение никаба в России. В интервью «Парламентской газете» он назвал никабы одним из факторов, повышающих риски экстремизма. «Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», – сказал Фадеев.

    Зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов допустил, что запрет никаба в России вызовет напряженность. В разговоре с ТАСС муфтий заявил о готовности ДУМ обсудить с представителями власти вопросы, связанные с ношением никаба. По его словам, данный вопрос «всегда был» дискуссионным и «ношение закрытого одеяния женщинами является традицией у многих народов».

    ДУМ РФ, подчеркнул муфтий, не пропагандирует ношение никаба и считает, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила, выбирая одежду, которая, наряду с основными требованиями ислама, не будет вызывать негативного отношения у окружающих.

    Никаб («покрывало» в переводе с арабского) – женский головной убор с прорезью для глаз, который закрывает лицо. Иногда никаб рассматривается как составная часть длинной одежды. Вне дома некоторые мусульманки покрывают все тело и лицо, исключая глаза. Никаб могут носить везде, где женщина может столкнуться с мужчинами. Однако жесткого принуждения носить никаб в исламе нет, поэтому многие мусульманки предпочитают вместо него другую одежду. Обязательное же требование носить никаб существует только в особо строгих течениях ислама, таких как, например, салафизм.

    Сейчас запрет на ношение никаба и паранджи действует в 16 странах, в том числе в Таджикистане, Узбекистане, Китае, Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Нидерландах, Марокко, Тунисе, Франции, Камеруне, Габоне и Чаде. В Европе именно Франция стала первой страной с подобным запретом, который впервые был введен весной 2011 года. При этом хиджаб под запрет не попал (хиджаб – это исламская женская накидка с платком, скрывающая фигуру, руки и шею женщины, но полностью оставляющая открытым лицо).

    Как отмечает член СПЧ Александр Ионов, в государствах, где ислам является государственной религией, допускается ношение никаба, но правительства все чаще «делают ограничение на ношение религиозных одеяний в общественных и муниципальных учреждениях». «И если же это делается в преимущественно исламских странах, то почему в России мы должны развязывать руки людям, стремящимся к популяризации никаба среди российских мусульман, для которых, кстати, это тоже несвойственная форма одежды. Неужели недостаточно традиционного хиджаба?» – указывает Ионов.

    Правозащитник напомнил, что в российской традиции ислама не было предусмотрено полностью закрывающей лицо одежды для мусульманок. До советских времен носили тюбетейки и платки, а «основным головным убором любой кавказской женщины был платок». «Паранджу на российской территории носили только женщины в Средней Азии во второй половине XIX века. Ее вариации были распространены в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. Паранджа была типично городской уличной одеждой и никогда не была характерна для повседневного костюма женщин из горных кишлаков. После революции она постепенно вышла из употребления», – отметил Ионов.

    Коллегу по СПЧ поддержала в соцсетях журналист Марина Ахмедова, которая полагает, что в условиях военного времени «никаб может просто стать маскировкой врага» и должен быть запрещен. «В странах Азии, откуда к нам приезжают и надевают тут на себя никабы, они не приветствуются или запрещены. Так почему же у нас так можно? Не говоря уже о том, что один вид женщины в никабе пугает, особенно детей», – отметила Ахмедова. –

    «Никаб – форма одежды, которая закрывает лицо и ставит в неравное положение женщин в никабах и обычных граждан. Последние выходят из дома, и каждое их движение фиксируется камерой. Чуть что не так – твое лицо распознано, получи штраф. Совсем в иной ситуации оказываются женщины в никабах. Иди попробуй распознай ее лицо».

    О том, что в республиках Центральной Азии, откуда в Россию едет большинство мигрантов, существует полный запрет на ношение никабов, напоминает и замгендиректора ВГТРК Андрей Медведев. «В Таджикистане запрещено даже ношение платка-хиджаба. Ношение никаба вообще наказуемо. В мусульманском-то государстве», – подчеркнул Медведев.

    Он напомнил, что в Саудовской Аравии с 2018 года отменены правила обязательного ношения никаба, а «талибы в Афганистане потихоньку ведут дискуссии об отмене ношения никаба». «Во всяком случае сейчас уже на улицах Кабула и Кандагара девушек, которые носят только платок вместо никаба, можно увидеть очень много», – добавил Медведев.

    В свою очередь военкор Евгений Поддубный отметил, что в Дагестане женщины традиционно носили «потрясающе красивые костюмы, которые полностью соответствуют исламским канонам». «И этот костюм никогда не включал в себя никаб или бурку. Никабы в России появились под влиянием проповедников из стран Залива, а также под влиянием людей, которые учились в заведениях ваххабитского толка», – считает Поддубный. По его мнению, в России мода на никабы возникла под влиянием «деревенской культуры стран Залива».

    В экспертной среде также выступают за то, чтобы в России был введен запрет на никабы. При этом надо не повторить ошибки ряда западных стран, например, Франции, которая своими действиями настроила против себя значительную часть мусульман не только в Европе, но и за ее пределами, считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

    «Здравый смысл подсказывает, что запрет никаба вполне адекватен и законен со всех точек зрения в образовательных учреждениях и на массовых мероприятиях с пропускным режимом. Это связано с вопросом безопасности.

    Но вводить ли абсолютный запрет никабов в публичных местах? Думаю, здесь нужно учитывать все нюансы, связанные с темами миграции, экстремизма и религиозно-культурной идентичности», – рассуждает специалист.

    Востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, добавляет, что во Франции запрет на никаб вводился не из соображений безопасности, а был элементом борьбы с проявлением любой религии, поэтому под запрет также попала демонстрация «крестов, икон и так далее».

    «В любом случае в учебных заведениях лица должны быть открыты. Этот вопрос должен решаться на уровне диалога. Прописать всякие нюансы – это довольно сложный вопрос», – подчеркивает Семенов, добавив, что в Москве в никабах он видел в основном жен арабов и приезжих из Киргизии.

    По словам Лункина, ношение никаба иногда связывают с темой религиозной свободы. «Мусульмане во Франции и других странах, где проходили протесты против запрета никаба, мотивировали это защитой прав верующих», – добавил спикер. –

    «Другое дело, что государство может регулировать, как человеку проявлять свои религиозные убеждения в публичном пространстве».

    Лункин особо отметил существование запрета на ношение никаба в ряде азиатских стан, например, в Таджикистане и Узбекистане. «Как правило, в государствах Центральной Азии распространен светский ислам. А никаб является проявлением салафитской традиции и распространен в основном в арабских странах», – пояснил эксперт.

    При этом он отметил тот факт, что женщины, прибывшие из стран Центральной Азии, начинают носить в России никабы, хотя это не позволялось у них на родине. «В России посещение мечети и вступление в религиозные общины становится для них способом социализации и более комфортного сосуществования. Но здесь уже вопросы возникают к общинам, которые существуют в мечети или около нее. Иногда действительно речь идет о членстве в салафистких общинах, в которых существует требование ношения никаба и исполнения других строгих норм», – добавил Лункин.

    Если же смотреть на тему никаба и паранджи с точки зрения вопросов безопасности, то именно такой вариант одежды препятствует идентификации личности и может использоваться как средство маскировки, отмечает Владимир Ворожцов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке.

    «Закон должен приниматься не в отношении никабов, а в отношении всех элементов одежды, которые не позволяют идентифицировать личность.

    То есть речь идет о том, что человек должен передвигаться в общественных местах, не скрывая соответствующим образом своего лица. Тогда религиозный вопрос снимается. Атеисты, христиане, иудеи, католики, лютеране, буддисты, мусульмане должны быть регулируемы одними общими нормативными актами», – считает Ворожцов.

    Подполковник запаса МВД Олег Иванников полностью поддержал предложение Фадеева. «Необходимо запретить никабы, как это сделали многие мусульманские страны, которые первыми осознали опасность такого вида религиозной одежды», – указал собеседник.

    Он опроверг предположения о том, что запрет никабов в России якобы приведет к усилению напряженности в обществе. «Каждый муфтий имеет свое отдельное видение этой темы, поэтому можно дискутировать на предмет использования религиозной одежды. Но в большинстве случаев лидеры мусульманского мира относятся отрицательно к никабам», – добавил спикер.

    По его словам, многие имамы проходят обучение в медресе странах Ближнего Востока, Турции и «приезжают в Россию с уже сформировавшимся экстремистским взглядами, пытаются насаждать среди россиян религиозный экстремизм, для чего во многих случаях используют пропаганду элементов религиозной одежды. Чтобы избежать этого, необходим запрет, если не полный, то в общественных местах», – говорит Иванников.

    Спикер напомнил, что в России всегда с уважением относились к национальным традициям других стран и народов, а с арабскими государствами существуют глубокие финансово-экономические отношения. «Я думаю, запрет никаба не способен разорвать те исторически и экономически сложившиеся связи, которые существуют между мусульманским миром и Россией», – заверил собеседник.

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