29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.6 комментариев
В Гамбурге прошла демонстрация исламистов за создание халифата
В Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов, призывавших к созданию халифата, сообщили СМИ.
Как пишет Bild, в шествии участвовали больше тысячи человек. Отмечается, что акцию организовал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг, который имеет многотысячную аудиторию в социальных сетях Instagram* (принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной) и TikTok. Молодой человек выступает против Израиля и «так называемого коллективного Запада», передает Газета.Ru.
Полиция Гамбурга разрешила проведение акции, не имея оснований полагать, что ее участники устроят беспорядки. Как указала пресс-секретарь полиции Сандра Левгрюн, одних подозрений недостаточно для запрета.
Уточняется, что призывы к созданию халифата не являются уголовным преступлением, а пропаганды терроризма на митинге не было. При этом сообщается, что организаторы акции из группы «Мусульманский Интерактив» имеют связи с запрещенной в России группировкой «Хизб ут-Тахрир* аль-Ислами».
Генсек партии ХДС Карстен Линнеман подчеркнул, что министр внутренних дел не хочет признавать опасность, которую радикальные исламские движения представляют для общества. По ее словам, здесь правовое государство должно, наконец, защитить себя и проявить силу.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ