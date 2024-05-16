  • Новость часаУ Крыма уничтожено 11 безэкипажных катеров ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Русская угроза» и ядерное оружие США вызвали массовый психоз в Швеции
    Маск высказался о визите Путина в Китай
    Зеленский допустил потерю Украиной Харькова
    В России задумали наладить производство китайских автомобилей
    Украина отвергла китайский план урегулирования конфликта
    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» к Харькову
    Россия и Китай назвали оптимальную форму решения кризиса на Украине
    Глава МВД Словакии: Страна оказалась на пороге гражданской войны
    Путин и Си Цзиньпин договорились о создании Евразийской кинопремии
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Нам нужна диктатура эстетики

    В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Фронт рождает новую элиту

    Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Глобальная экономика разваливается на части

    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.

    9 комментариев
    16 мая 2024, 15:02 • Новости дня

    Политолог Манойло: Перед МВД поставлена задача усилить контроль за мигрантами

    Политолог Манойло: Теракт в «Крокусе» стал одним из триггеров для наведения порядка в сфере миграции

    Политолог Манойло: Перед МВД поставлена задача усилить контроль за мигрантами
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Усиление контроля миграционных процессов стало одной из задач, которую президент поставил перед переназначенным главой МВД, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее Владимир Колокольцев потребовал жестко пресекать нарушения мигрантами правил проживания в России.

    «Требования Колокольцева абсолютно правильные и обоснованные. Нам необходимо усилить контроль как за самой миграцией, так и за пребыванием мигрантов в стране, а также пресекать попытки приезжих покупать сертификаты о знании русского языка», – говорит Андрей Манойло, политолог, член научного совета при Совете Безопасности РФ.

    Он не исключает, что усиление контроля миграции стало одной из задач, которую Владимир Путин поставил перед министром после переназначения. «Команда навести порядок в этой сфере, скорее всего, была дана президентом. И теперь мы видим, что ведомство приступило к реализации этого решения», – детализировал спикер.

    Кроме того, Манойло допускает, что требования Колокольцева стали реакцией на террористический акт в «Крокусе». «Это одно из самых резонансных происшествий с участием мигрантов, которое всколыхнуло общество. Я думаю, что трагедия стала определенным триггером для того, чтобы проблемами, связанными с миграцией, занялись серьезно и основательно», – заключил политолог.

    Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев потребовал принимать жесткие меры в ответ на злоупотребления иностранными гражданами права находиться в стране, а также усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Об этом он заявил, представляя личному составу руководителей трех территориальных органов ведомства – по Калужской и Омской областям, а также по Республике Калмыкия.

    Колокольцев потребовал от них «следить за качеством оперативной работы». «Требую принимать жесткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами, которые дают основание проживать в России, наращивать усилия в борьбе с бесконтрольной выдачей иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, выявлять лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования», – цитирует министра ТАСС.

    Как указал Колокольцев, сотрудникам МВД следует своевременно отрабатывать поступающие от граждан и появляющиеся в СМИ сигналы о возможных экстремистских проявлениях и деятельности этнических преступных сообществ со стороны мигрантов. «Для оказания помощи территориальным органам в центральном аппарате министерства действует рабочая группа по реагированию на факты резонансных правонарушений с участием мигрантов», – подчеркнул он.

    Ранее Колокольцев заявил, что МВД готовит реформу регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов в России. При этом он указал, что необходимо избегать необоснованных репрессивных мер к мигрантам и ксенофобии.

    13 мая 2024, 23:25 • Новости дня
    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов

    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов, в Белгородской области угроза ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию населения городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

    «Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», – приводит ТАСС заявление Артюха.

    По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

    Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек.

    В этот же день была объявлена угроза ракетного удара в Шебекинском городском округе Белгородской области. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – обратилось к жителям ГУ МЧС по региону.

    Коментарии (2)
    16 мая 2024, 12:54 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Военный аналитик Онуфриенко: Бригада ВСУ «Лють» не сможет удержать Волчанск

    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задействование бригады «Лють» в Харьковской области не поможет ВСУ изменить ситуацию. Россия продолжает штурм Волчанска, его взятие – вопрос времени. Причем главная проблема противника не в отсутствии живой силы, а в плохой системе укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову.

    «ВСУ привыкли называть каждую бригаду, не имеющую отношения к теробороне, элитной. «Лють» в этом плане не стала исключением. Между тем численность данного формирования до сих пор не превышает 1,5 тыс. человек. Нехватка людей ощущается достаточно остро, и это сказывается на боеспособности подразделения», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако не стоит недооценивать противника. Они обладают богатым опытом участия в боевых действиях и достаточно умело передают навыки новобранцам. Кроме того, члены бригады сохраняют высокий уровень мотивации, поскольку в ее рядах присутствует немало сторонников националистических идей», – добавляет он.

    «Переброска формирования к Харькову говорит об осознании командованием ВСУ уровня угрозы на этом направлении. Скорее всего, целью бригады станет создание препятствий нашим войскам во время продвижения южнее Волчанска. Отражение атаки на этот населенный пункт имеет принципиальное значение для Украины», – убежден эксперт.

    «Его взятие позволит России углубиться в территории, контролируемые противником, и в перспективе выйти к Купянску с запада. В этом случае шансы на удержание города для ВСУ будут практически сведены к нулю», – считает собеседник.

    «Тем не менее спасти Волчанск «Лють» уже не сможет. Все, на что данная бригада способна рассчитывать, это непродолжительное удерживание южной части населенного пункта. Город уже обречен. Ведутся постоянные бои – подготавливать укрепления в такой ситуации нереально», – уточняет он.

    «А те сооружения, что были созданы ВСУ до начала штурма, вызывают массу вопросов. Например, траншеи пытались делать из бетонных блоков – это абсолютно нецелесообразное и дорогое решение, которое, видимо, служило одним из способов отмывания денег для нечистых на руку инженеров и политиков», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» из-под Часова Яра к Харькову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике украинское командование срочно снимает с блокпостов в областном центре полицейских и территориальную оборону для переброски в сторону Волчанска и Липцов. «Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров «учебок» по 2–5 машин колоннами. Всего до шести колонн», – говорится в другом материале ТАСС.

    О трудностях ВСУ с переводом подкреплений с других участков фронта из-за нехватки личного состава ранее заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). По его словам, все основные силы сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», – заявил Буданов.

    Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация). По его словам, пленные дают показания и выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках. Минобороны уже опубликовало кадры допроса нескольких человек.

    О наступлении российских военных в Харьковской области впервые стало известно в прошлую пятницу из сообщений украинской стороны. В частности, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска, который находится на севере региона близ границы с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о замысле ВС России на этом направлении.

    Коментарии (5)
    14 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны

    Военный эксперт Климов: Вопросы к Кузнецову возникли еще во время его работы в Генштабе

    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Минобороны наблюдается тенденция на чистку кадров. Вероятно, в скором времени ведомство претерпит структурные изменения, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что против главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова завели дело о крупной взятке.

    «В Министерстве обороны формируется своего рода тенденция на чистку кадров. Очевидно, что этот вектор на вскрытие реальных проблем ведомства взят в первую очередь президентом и будет подхвачен новым главой Минобороны. Это довольно позитивное и системообразующее событие, которое внушает надежду на принципиальное разрешение целого ряда вопросов», – отметил военный эксперт Максим Климов.

    По его мнению, дело Юрия Кузнецова даже более серьезное, нежели Тимура Иванова, ранее арестованного также по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Кузнецов длительное время возглавлял 8-е управление Генерального штаба ВС России, отвечавшее за защиту гостайны», – уточнил собеседник.

    «Теперь правоохранители во всем разберутся. При этом я думаю, что материалы уголовного дела будут закрыты», – отметил он. Эксперт также не исключает, что последуют структурные изменения в Минобороны. По его мнению, одним из ключевых станет назначение на должность первого заместителя министра обороны.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

    По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», находясь на посту начальника 8-го управления Генерального штаба. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. «На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    О задержании генерала накануне сообщил ТАСС. После этого в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении его полного тезки – Юрия Васильевича Кузнецова.

    Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимура Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.

    Коментарии (8)
    15 мая 2024, 08:20 • Новости дня
    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS

    Минобороны: Российская система ПВО сбила десять ракет ATACMS над Крымом

    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за минувшую ночь сбила десять ракет ATACMS над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    По данным оборонного ведомства, российская ПВО сбила в ночь на среду десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, а также французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники над Крымом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила за ночь 17 беспилотников над российской территорией.

    Коментарии (17)
    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

    Коментарии (4)
    14 мая 2024, 18:47 • Новости дня
    Политолог рассказал о точечной донастройке администрации президента

    Политолог Мартынов: Владимир Путин сформировал состав администрации президента к выполнению амбициозных задач

    Политолог рассказал о точечной донастройке администрации президента
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Состав администрации президента (АП) не претерпел существенных изменений. Большинство руководителей и заместителей сохранили свои должности. Это говорит о том, что Владимир Путин сохраняет высокую степень уверенности в своих кадровых решениях», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Во вторник Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.

    «На долю администрации президента выпало немало испытаний. Сотрудникам АП пришлось на деле доказывать собственную эффективность в жесточайших условиях пандемии, СВО и нелегких процессов по интеграции новых регионов России в единое правовое поле страны. Однако некоторые перемены в АП все же есть», – уточнил политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Охарактеризовать их можно как «точечную донастройку» в связи с конкретизацией планов на новый срок президентства Владимира Путина. Так, заместителем руководителя АП был назначен экс-министр экономического развития Максим Орешкин. Это во многом связано с амбициозными целями руководства в сфере укрепления благополучия государства», – подчеркнул он.

    Эксперт напомнил, что в состав администрации вошли несколько новых помощников президента.

    «Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В его обязанности будут входить вопросы курирования сектора ОПК и Госсовета. Этот человек обладает колоссальным управленческим опытом. Большую роль в назначении сыграла и специфика вверенного ему региона, который всегда являлся важной частью военной промышленности РФ», – отметил Мартынов.

    «Бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также переведен в АП, в том числе чтобы заниматься вопросами кораблестроения. Ему вверена важнейшая область, тесно связанная с вопросами экономики и безопасности. Также АП пополняется Еленой Ямпольской, которая будет отвечать за вопросы культуры. Напомню, она давно заслужила репутацию сторонника насыщения общественной жизни патриотическими смыслами», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, ближайшему окружению Путина предстоит трудиться по целому ряду принципиально важных вопросов. Президенту удалось насытить свою администрацию компетентными специалистами, которые в совокупности сумеют вывести развитие нашего государства на качественно новый уровень», – считает политолог.

    «Разумеется, подобный исход событий стал закономерным итогом кадровой политики Путина. В этом году она заиграла новыми красками. Мы увидели, как сразу несколько губернаторов получили важнейшие федеральные посты», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в настоящее время в России действует уникальная система подготовки управленческих кадров самого высокого уровня, когда начиная с низов люди затем приходят к руководящим постам в регионах, после чего, доказав профпригодность, возвращаются в Москву для принятия важнейших портфелей.

    «Эта система уже зарекомендовала свою эффективность. Однако это не означает, что мы не увидим ее дальнейшего развития. Президент четко дал понять, что создание площадок кадрового отбора продолжится, как и формирование инфраструктуры для постоянного совершенствования подающих надежды талантов», – резюмирует Мартынов.

    Ранее Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Должность руководителя администрации главы государства сохранил Антон Вайно. Также Путин своим указом переназначил Сергея Кириенко на пост первого замруководителя администрации президента. Кроме того, пост первого замруководителя администрации президента сохранил Алексей Громов.

    Максим Орешкин указом главы государства повышен в должности с помощника президента России до замруководителя администрации Кремля. Орешкин с 2020 года занимал пост помощника президента, в 2016–2020 годах был министром экономического развития РФ. Николай Патрушев стал помощником Владимира Путина по вопросам кораблестроения. Также должность помощника получили Алексей Дюмин, ранее занимавший пост губернатора Тульской области, и Елена Ямпольская, председатель комитета Госдумы по культуре.

    Коментарии (2)
    15 мая 2024, 04:05 • Новости дня
    Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик

    Путин рассказал о планах России войти в четверку мировых экономик

    Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа, в котором рассказал о целях России, отношениях с Западом и сотрудничестве с Китаем.

    «Мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркул, что это невозможно без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Для этого планируется наращивать производительность за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации.

    Одновременно власти будут заниматься подготовкой «грамотных, современно мыслящих специалистов».

    При этом Путин напомнил, что Россия переживает непростые времена из-за действий западных стран.

    «Западные элиты упорно пытаются «наказать» Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием... Угрожают расчленить нашу страну... Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов», – напомнил Путин.

    Президент подчеркнул, что Россия открыта к диалогу по Украине: «Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине».

    Однако, по словам Путина, переговоры должны учитывать интересы России и обеспечивать ей гарантии безопасности.

    Ненадежность таких гарантий Путин назвал серьезной проблемой.

    «Главная проблема – это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», – подчеркнул Путин.

    В то же время российский президент напомнил, что Земля – это общий дом всего человечества, и все его жители имеют равные права.

    Также Путин рассказал о задачах, стоящих перед новым составом правительства России, среди которых развитие регионов страны и решение демографических проблем.

    Коментарии (16)
    15 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Татарстаном

    Минобороны: Украинский беспилотник сбит над Татарстаном

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО своевременно обнаружила и перехватила беспилотник ВСУ над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в 7.30 дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана.

    По данным оборонного ведомства, беспилотник не достиг целей. Инцидент не привел к пострадавшим и разрушениям.

    Ранее стало известно, что власти Татарстана привели все службы в режим повышенной готовности.

    Коментарии (7)
    14 мая 2024, 14:37 • Новости дня
    Решетников заявил о признаках перегрева российской экономики

    Tекст: Александра Юдина

    Признаки перегрева экономики России есть, при этом она способна развиваться даже при инфляции выше таргета, заявил кандидат на должность главы Минэкономразвития Максим Решетников.

    По его словам, ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета, при том, что ограничения с точки зрения рынка труда не столь существенны, как предполагается, передает РИА «Новости».

    Решетников заверил, что экономика способна развиваться пусть даже при несколько более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет.

    Также кандидат на должность министра добавил, что при аномально низкой безработице рынок труда в России показал гибкость за два года, отметив вклад нацпроекта «Производительность труда».

    Ранее кандидат на должность вице-премьера Александр Новак в ходе выступления в Госдуме 13 мая обозначил ключевые задачи для развития российской экономики.

    Коментарии (5)
    14 мая 2024, 15:32 • Новости дня
    Силуанов: Автоматический расчет налоговых вычетов начнет работать с 2026 года

    Tекст: Александра Юдина

    Автоматическое начисление налоговых вычетов начнется с 2026 года, людям больше не придется бегать по организациям и собирать разные справки, заявил кандидат на пост главы Минфина Антон Силуанов.

    По его словам, такое поручение озвучил президент, с налоговой службой в данный момент идет работа по выстраиванию данного механизма, передает ТАСС.

    Силуанов добавил, что Минфин пока не планирует менять налогообложение фонда оплаты труда.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, какими должны быть справедливые налоги в России.

    Коментарии (0)
    14 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Российские военные уничтожили склады ВСУ с западным вооружением по наводке беженцев

    WSJ: Российские военные уничтожили склады ВСУ с западным вооружением по наводке беженцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия России по наводке украинских беженцев смогла вычислить и уничтожить секретные склады ВСУ с западным оружием, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников (WSJ).

    Россия успешно использует записи с камер и спутниковое наблюдение для отслеживания поставок оборудования и боеприпасов из Польши и других стран Запада на секретные склады на Украине, по которым наносит удары беспилотниками и управляемыми ракетами, пишет WSJ, передает РИА «Новости».

    Как отмечают журналисты, в деле замешаны также украинские беженцы, проживающие в Польше. Они, по данным издания, расставили камеры наблюдения на различных объектах на украинской территории, которые фиксируют передвижение западного вооружения.

    Представитель западной военной разведки сообщил, что это позволило силам России уничтожить ключевое оружие ВСУ, полученное от западных союзников Киева.

    Ранее ВС России уничтожили цех по производству ударных беспилотников ВСУ.

    Коментарии (3)
    13 мая 2024, 23:49 • Новости дня
    США обсудили с Киевом военную помощь и добиваются от союзников поставок Patriot

    США обсудили с Киевом военную помощь и добиваются от союзников поставок дополнительных систем Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон обсуждает с союзниками возможность поставок Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

    «Одна из тем, которые я обсуждаю каждый день по меньшей мере с одним союзником, – это доставка на Украину большего числа батарей Patriot», – приводит ТАСС слова Салливана.

    Он рассказал, что обсуждение военной помощи с Киевом заняло полтора часа.

    При этом он отметил, что речь не идет о поставках десятков комплексов, и подчеркнул, что США также добиваются передачи Украине других систем противовоздушной обороны.

    «Мы считаем, что есть целый ряд союзников, у которых есть вооружения, которые они могли бы передать, а США могли бы помочь им покрыть их потребности», – добавил Салливан.


    Коментарии (0)
    13 мая 2024, 22:22 • Новости дня
    В Архангельске загорелся речной теплоход «Михаил Ломоносов»

    В Архангельске загорелся речной теплоход «Михаил Ломоносов», площадь пожара превысила 900 кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    В Архангельске на речном теплоходе «Михаил Ломоносов», находящемся в доке Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы, произошел пожар. Площадь возгорания составила 900 кв. метров, сообщили в Агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

    «Людей на теплоходе нет, пострадавших нет», – приводит сообщение агентства ТАСС.

    Отмечается, что сообщение о пожаре на теплоходе поступило в центр обработки вызовов 112. На момент прибытия пожарных происходило горение второй палубы судна.

    Для ликвидации пожара были задействованы 37 человек и 10 единиц техники.

    Коментарии (0)
    14 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    Колокольцев: Нельзя применять необоснованные меры к мигрантам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо избегать необоснованных репрессивных мер к мигрантам и ксенофобии, заявил кандидат на пост министра внутренних дел Владимир Колокольцев.

    В стремлении упорядочить пребывание мигрантов и «вывести как можно больше их из тени» нельзя впадать в крайность и нельзя допускать ксенофобию и необоснованных мер к ним, сказал Колокольцев в Совфеде, передает ТАСС.

    Он добавил, что стратегические противники России желают раскачать в стране межнациональные отношения.

    Также в ходе выступления он отмечал, что некомплект МВД в стране составляет 152 тыс. человек.

    Коментарии (12)
    13 мая 2024, 18:22 • Новости дня
    Эксперт назвал основные задачи Черноморского флота в рамках СВО

    Политолог Данилин: Моряки Черноморского флота были и остаются настоящими героями России

    Эксперт назвал основные задачи Черноморского флота в рамках СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    СВО выдвинула качественно новые требования к флоту. Речь идет и о повысившейся важности радиоэлектронной разведки, и о возросшей роли беспилотников. На Черноморском флоте наглядно продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. 13 мая в России отмечается день Черноморского флота.

    «Сегодня моряки ЧФ защищают большое число регионов России, расположенных на берегу Черного моря. Данная акватория стала местом регулярных провокаций со стороны ВСУ, однако наши корабли, подлодки, катера и морская авиация раз за разом срывают замыслы врага. С этим связаны основные задачи и вызовы для ЧФ на текущем этапе», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, СВО выдвинула качественно новые требования к флоту. «Речь идет и о повысившейся важности радиоэлектронной разведки, и о возросшей роли беспилотников. Все эти факторы учитываются командованием, а необходимые изменения оперативно внедряются в практику Черноморского флота, там наглядно продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам», – подчеркивает эксперт.

    «Конечно, полностью обойтись без осечек и проблем не получается. Тем не менее, никакие огрехи не способны изменить главного факта: моряки ЧФ были и остаются настоящими героями России. На их плечах лежит огромная ответственность: защита южный морских рубежей нашей страны. С ней они, как и в былые времена, справляются на «отлично». Уверен, в будущем нас ждет еще немало новостей о подвигах и заслугах Черноморского флота», – резюмирует Данилин.

    13 мая в России отмечается день Черноморского флота. Праздник был учрежден в 1996 году и посвящен созданию ЧФ во времена Российской империи. Именно в эту дату в 1783 суда Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту, где позже был заложен Севастополь. В этот день военные ежегодно проводят торжественные построения личного состава и принимают участие в возложении венков и цветов к памятникам Екатерине II, флотоводцам и морякам-черноморцам.

    Коментарии (3)
    Главное
    Министр обороны Словакии: Состояние Фицо остается тяжелым
    Средства ПВО сбили за сутки три самолета МиГ-29 ВВС Украины
    Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Ольха» ВСУ
    В МВД Эстонии потребовали признать еретиком патриарха Кирилла
    Генерала Кузнецова отправили в карантинную зону СИЗО «Лефортово»
    Украинских военных выслали из ФРГ за экстремистскую символику
    Крупную ОПГ по организации нелегальной миграции раскрыли в Петербурге

    Рубль отвоевал рекордную долю в торговле

    Рубль впервые занял больше 40% одновременно и в экспорте, и в импорте России. Причем до 2022 года и украинского кризиса доля рубля в экспорте была вдвое ниже, чем в импорте. Однако именно импортерам оказалось тяжелее переходить на нацвалюту, чем экспортерам, на что есть свои причины. Что это значит для российского рубля и российской экономики? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян поведет Армению в ЕС ценой большого предательства

    Премьер Армении Никол Пашинян поставил вопрос ребром: будь его воля, он присоединился бы к Евросоюзу уже в этом году. Прежде «евроистерия», процветавшая в Грузии, Молдавии и на Украине, обходила Ереван стороной, но в феврале все-таки началась – и до потери Пашиняном власти не закончится. Он дорого заплатил за то, чтобы стать сателлитом Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск

    Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности

    Перейти в раздел

    «Русская угроза» и ядерное оружие США вызвали массовый психоз в Швеции

    «Удивительно, насколько напуганным стал шведский народ. Швеция сейчас оккупируется США. Спокойно, тихо и по договору». Такими словами шведская пресса описывает психологическое состояние местного населения. Шведы массово скупают радиостанции и фонарики, а молодежь отказывается идти в армию. А все из-за риторики о предстоящей войне с Россией и возможном размещении в стране американского ядерного оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нам нужна диктатура эстетики

      В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

      0 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Фронт рождает новую элиту

      Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

      7 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Глобальная экономика разваливается на части

      Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............