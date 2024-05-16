Политолог Манойло: Перед МВД поставлена задача усилить контроль за мигрантами

Политолог Манойло: Теракт в «Крокусе» стал одним из триггеров для наведения порядка в сфере миграции

Tекст: Олег Исайченко

«Требования Колокольцева абсолютно правильные и обоснованные. Нам необходимо усилить контроль как за самой миграцией, так и за пребыванием мигрантов в стране, а также пресекать попытки приезжих покупать сертификаты о знании русского языка», – говорит Андрей Манойло, политолог, член научного совета при Совете Безопасности РФ.

Он не исключает, что усиление контроля миграции стало одной из задач, которую Владимир Путин поставил перед министром после переназначения. «Команда навести порядок в этой сфере, скорее всего, была дана президентом. И теперь мы видим, что ведомство приступило к реализации этого решения», – детализировал спикер.

Кроме того, Манойло допускает, что требования Колокольцева стали реакцией на террористический акт в «Крокусе». «Это одно из самых резонансных происшествий с участием мигрантов, которое всколыхнуло общество. Я думаю, что трагедия стала определенным триггером для того, чтобы проблемами, связанными с миграцией, занялись серьезно и основательно», – заключил политолог.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев потребовал принимать жесткие меры в ответ на злоупотребления иностранными гражданами права находиться в стране, а также усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Об этом он заявил, представляя личному составу руководителей трех территориальных органов ведомства – по Калужской и Омской областям, а также по Республике Калмыкия.

Колокольцев потребовал от них «следить за качеством оперативной работы». «Требую принимать жесткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами, которые дают основание проживать в России, наращивать усилия в борьбе с бесконтрольной выдачей иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, выявлять лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования», – цитирует министра ТАСС.

Как указал Колокольцев, сотрудникам МВД следует своевременно отрабатывать поступающие от граждан и появляющиеся в СМИ сигналы о возможных экстремистских проявлениях и деятельности этнических преступных сообществ со стороны мигрантов. «Для оказания помощи территориальным органам в центральном аппарате министерства действует рабочая группа по реагированию на факты резонансных правонарушений с участием мигрантов», – подчеркнул он.

Ранее Колокольцев заявил, что МВД готовит реформу регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов в России. При этом он указал, что необходимо избегать необоснованных репрессивных мер к мигрантам и ксенофобии.