Министр юстиции Абхазии заявил о попытке переворота

Министр юстиции Абахазии Барциц увидел признаки попытки захвата власти в действиях оппозиции

Tекст: Вера Басилая

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц заявил, что действия оппозиции в республике содержат признаки попытки захвата и удержания власти, передает ТАСС.

Барциц подчеркнул, что изначальные требования оппозиции, касающиеся ратификации абхазо-российского соглашения об инвестициях, уже были фактически выполнены. По его словам, заседание по этому вопросу не состоялось, так как депутаты не утвердили повестку, и вопрос был снят с рассмотрения.

Министр юстиции также сообщил, что президент Абхазии Аслан Бжания предложил правовой механизм выхода из текущего кризиса. Это подтверждает готовность властей к диалогу и поиску мирного решения.

Между тем Абхазская государственная телерадиокомпания (АГТРК) продолжает работу в штатном режиме после ночных инцидентов, связанных со стрельбой в воздух. Заместитель генерального директора АГТРК Анна Гуния заявила, что ситуация в компании спокойная, съемочные группы отправлены на задания. По ее словам, охрана АГТРК наблюдала за вооруженными людьми, подъехавшими к гостинице недалеко от телевидения, но серьезных инцидентов не произошло.

Гуния также отвергла обвинения оппозиции в необъективности освещения событий, подчеркнув, что АГТРК охватывала митинги и события с участием оппозиции, включая штурмы правительственных зданий. По ее словам, рабочие отношения с оппозицией осложняются требованиями покинуть занимаемые должности и угрозами.

Ранее абхазская оппозиция попыталась захватить здание гостелерадиокомпании в Сухуме.

Один из лидеров оппозиции Леван Микаа заявил, что парламент Абхазии может провести внеочередное заседание 18 ноября для обсуждения политического кризиса.

Президент Абхазии Аслан Бжания считает события 15 ноября в Сухуме попыткой государственного переворота, когда протестующие прорвались в здания парламента и администрации, причинив значительный ущерб и ранив людей.